«Он будет известным тренером, возможно, как Тарасов». Игрок сравнил Ларионова с легендой!

После победы над США россияне говорили много и ярко. Но вряд ли даже сам Ларионов ждал таких слов от Василия Пономарёва.

В Эдмонтоне завершился матч группового этапа молодёжного чемпионата мира между сборными России и США. Со счётом 5:3 победу одержала команда Игоря Ларионова. Исход встречи прокомментировали игроки российской национальной команды Василий Пономарёв и Илья Сафонов. Выступили перед журналистами и американцы.

Россия едва не отдала Америке выигранный матч. Но есть первая победа над США за 4 года! Команда Игоря Ларионова показала отличный хоккей, но чуть всё не испортила удалениями в конце встречи.

«Не особо понял, что кричал Зеграс. У меня не очень хорошо с английским языком»

Нападающий сборной России Василий Пономарёв, оформивший дубль, сравнил главного тренера россиян Игоря Ларионова с Анатолием Тарасовым и заявил, что не понял, что кричал американский форвард Зеграс в сторону скамейки соперника.



«Мы играли в свой хоккей, нашли пару пробелов в обороне соперника. Мы будем становиться всё более агрессивными, с каждым матчем будем играть всё лучше. Играть за Ларионова? Сумасшедшие чувства! Ларионов – легенда не только в России, но и в мировом хоккее. Думаю, он будет известным тренером, возможно, как Тарасов. У него огромный потенциал.



«Созидательный хоккей – он простой, мы можем играть просто и получать результат. Зеграс что-то кричал в сторону нашей скамейки после третьего гола? У меня не очень хорошо с английским языком, я не особо понял.



Матчи с США и Канадой ничем особо не отличались, просто сейчас мы больше акклиматизировались. Это первая игра, надо много работать. Нас запомнят по последней игре, а это, повторюсь, была первая», — сказал Пономарёв.

Наши красиво обыграли Америку в стартовом матче на МЧМ. А могли вообще разгромить! Сборная России забросила пять шайб и одолела США в матче МЧМ-2021, прервав пятиматчевую серию поражений от «звёздно-полосатых».

«Никакой наигровки и связки с Найтом у нас не было»

Нападающий сборной России Илья Сафонов прокомментировал курьёзный гол в ворота американцев.



«Никакой наигровки и связки с Найтом у нас не было. Нельзя расслабляться в матче с любым соперником, будем работать над этим, разбирать свои ошибки. Мы работали, у нас начали появляться моменты, мы их реализовывали. Работа всегда приветствуется, она окупается.



Травма капитана сборной Канады Кирби Дака? Желаю ему здоровья. Обычный игровой момент, он пошёл в меня жёстко, немного не повезло. Повторюсь, желаю всем только здоровья», — заявил Сафонов.

«Когда россияне быстро выходили из своей зоны, у нас начинались проблемы»

В свою очередь главный тренер сборной США Нейт Лиман объяснил, в каких моментах его команда оказалась слабее россиян.



«Вторую половину первого периода и весь третий период мы намного лучше обращались с шайбой. В третьем мы форсировали игру, постоянно были первыми на шайбе. Но с переходом из обороны в атаку были проблемы. Когда соперник быстро выходил из своей зоны, мы далеко не всегда успевали. Мне понравилась наша игра в обороне. Считаю, что в третьем периоде мы были более нацелены на чужие ворота, играли более энергично. Это большой позитив для нас перед завтрашним матчем с Австрией.



Игра голкипера Спенсера Найта? Я хорошо знаю Спенсера, мы работаем в одной лиге. Я уверен, Найт будет в полном порядке на этом турнире. Он отличный голкипер, настоящий лидер. Я знаю, у него бывали плохие матчи и до этого, но он всегда возвращался и играл на ноль. У меня нет никаких сомнений в том, что Найт будет играть здорово и будет выручать нас», — сказал Лиман.

Ошибка вратаря США, после которой его сразу убрали со льда. Найт подарил гол России Вышел из ворот, куда-то кинул шайбу, а потом не успел вернуться. А говорили, что у американцев сильные вратари.

«Очень трудно входить в такую игру со скамейки запасных»

Вратарь США Дастин Вольф поделился мнением, насколько трудно было заменить неудачно сыгравшего Спенсера Найта.

«Очень трудно входить в такую игру со скамейки запасных. Спенсер Найт — потрясающий вратарь. В раздевалке особых разговоров не было. Так, подбадривали друг друга: «Парень, продолжай, ты отличный вратарь». Я знаю, что Найт придёт в норму. Лично мне было не очень просто вступать в игру, потому что счёт был 4:1 в пользу соперника, но я постарался сделать всё, что мог.



Посмотрим видео, разберём. Наше первое и второе звено сыграло здорово, они позволили нам вернуться в игру, мы создали много моментов. Нам нужно поработать над розыгрышем большинства. Как интересно сказал наш тренер Нейт Лиман, идём к следующей бочке. Эта бочка уже позади нас. Фокусируемся на будущем, а эта игра уже в прошлом», — сказал Вольф.