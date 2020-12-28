«Нет времени, чтобы кого-то сажать или наказывать». Ларионов объяснил поражение от Чехии

Молодёжная сборная России проиграла команде Чехии во втором матче чемпионата мира по хоккею – 2021. Причём проиграла, впервые за девять лет не забив ни одного гола. Главный тренер молодёжки Игорь Ларионов объяснил, почему россияне странно атаковали, нанося броски преимущественно от синей линии, почему ошибаются защитники, будет ли он кого-то ругать, и чем Чехия похожа на сборную России по футболу.

«Чехия – как сборная России по футболу в игре с Испанией на ЧМ-2018»

— Сложная игра, что пошло не так?

— Мы столкнулись с первым препятствием. Они показали отличный оборонительный и организованный хоккей. Поговорили с ребятами после матча, у нас будет время, чтобы проанализировать игру завтра. Мы не беспокоимся об атаке команды или самоотдаче, но нам надо быть более нацеленными на ворота. Надо доводить шайбу до ворот, быть первыми на отскоках, забивать «грязные» голы.

— Вы довольны игрой Аскарова в этих двух матчах?

— Он играет великолепно, мы не беспокоимся на его счёт. Сегодня соперник создал несколько хороших моментов, забил два хороших гола. Не считая этого, он действовал надёжно. У нас нет вопросов к его игре.

— Будете что-то менять в большинстве?

— Матч только закончился! Будем смотреть разные варианты в ближайшие пару дней до матча с Австрией. Посмотрим, что мы сможем сделать. Нам нужно забить несколько голов, игру с Австрией можно будет использовать, чтобы вернуть уверенность. Мы уважаем этого соперника, нам надо будет показать свой лучший хоккей.

— Ноль голов за матч последний раз было 9 лет назад, в товарищеском матче с Канадой тоже не забили. Что с нашей атакой?

— Согласен, это не может не беспокоить. Мы сделали небольшие перестановки, попробовали разные сочетания. К сожалению, много бросков было блокировано – 25 или 26. Не доводим шайбу до ворот, не доводим до конца подбор и отскоки. Над этим надо будет поработать в ближайшие полтора дня.

— Какие перспективы у Абрамова?

— Чемпионат мира не может обойтись без травм. Посмотрим ситуацию после игры, кто как себя чувствует. Завтра примем решение, если будет нужно делать перестановки, мы их сделаем. Планируется, что Абрамов будет играть с Австрией.

Чехи замучили наших и наказали за грубые ошибки. Россия без голов на МЧМ впервые за 9 лет Сборная Чехии провела близкий к идеальному матч и добилась заслуженной победы.

«Нет времени, чтобы кого-то сажать или наказывать. Вопрос в том, чтобы найти подход к игрокам»

— Вы часто говорите об упоре на творчество, но сегодня очень много запрограмированных атак с броском от синей линии. Что ребятам мешало креативить?

— Можно привести аналогию со сборной России по футболу в матче с Испанией на ЧМ-2018. Такого плана сегодня была сборная Чехии, которая построила очень плотную оборону в своей и средней зоне, отдала периметр. Мы пытались выводить защитников на бросок, потому что пробиться сквозь пятерых игроков очень сложно. Сегодня голы должны были идти именно с дальней дистанции, чтобы была помеха вратарю, чтобы мы могли получить отскоки.

Что касается повторяющихся действий – игра сама диктует, как ты играешь. Мы не можем дать ребятам лекала. Ребята пытались растащить оборону соперника, чтобы была возможность пробить плотные редуты обороны. Во многом голов не было, потому что вратарь многие моменты видел, а когда не видел, его полевые блокировали броски. У нас есть возможность подкорректировать это, чтобы в следующих матчах мы были более разнообразны, чтобы не то что упростить игру в атаке, а сделать акцент на игре под воротами. Так мы сможем забивать не самые красивые, но важные голы.

Как родной отец. Ларионов обнимает игроков сборной России во время матча (видео дня) Не кричит и не кидается планшетками. Мы к таким тренерам не привыкли.

— От Подколзина, Амирова и Чинахова ждут больше. Может, надо быть эмоциональнее с ребятами, посадить или «уколоть»?

— В КХЛ есть 60 матчей, чтобы наказать игрока. Здесь нет времени, чтобы кого-то сажать или наказывать. Вопрос в том, чтобы найти подход к этим игрокам. У меня нет претензий по отдаче к этим ребятам. Всё идёт через игру, может быть, в матче с Австрией позволит этим ребятам получить уверенность, забить голы. Что касается того, что им надо в кого-то врезаться, то ребята играют в тело. Для нашей команды непривычно, когда соперник отдаёт периметр и плотно играет в обороне. Мы контролировали шайбу в зоне атаки, создавали моменты для броска, но не было моментов, когда мы могли добить шайбу или подставить клюшку под бросок.

«Ошибаются все, даже великие защитники»

— Мухамадуллин и Чайка допустили кошмарные ошибки, что происходит с защитниками?

— Первый гол – минуту была осада ворот чешской команды, бросок попал в щитки нападающему, прошла контратака. К сожалению, такие вещи случаются. Может быть, к счастью, что это не случилось в финале турнира. Ошибаются все, даже великие защитники. Ребята знают, что они какие-то вещи не доработали. Мы не будем резко оценивать игру ребят, кто сегодня ошибся, мы вместе проигрываем и вместе выигрываем. Мы верим в каждого игрока, это неплохой урок, чтобы двигаться дальше и с позитивом выходить на следующие матчи.

— Не было недонастроя на чехов?

— Предупредили ребят, что проиграли чехам в прошлом году, и это исторически непростой соперник. Вопрос недооценки вообще не стоял, ребята знали, что будет непростой матч. Со скамейки тренерским взглядом было видно, что настрой был очень сильный, ребята очень старались и делали всё возможное.