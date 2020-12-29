«Сейчас в КХЛ нас ждут». «Кузня» готова вернуться в элиту, но мешают политические решения

Новокузнецкий «Металлург» уже четвёртый сезон не выступает в КХЛ, однако российские хоккейные болельщики про команду с Кузбасса не забывают. Да и как про неё забыть? «Кузня» для людей, любящих эту игру и знающих её историю, это бренд на века, а воспитанники «Металлурга» прославляют свой родной клуб, выступая в лучших организациях мира и творя историю. Вот Кирилл Капризов приносит России долгожданное олимпийское золото в Пхёнчхане. Вот Сергей Бобровский первым из российских вратарей берёт две «Везины», а затем получает громадное признание, становясь одним из самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ. А вот Дмитрий Орлов выбивается в лидеры защиты «Вашингтона» и выигрывает Кубок Стэнли. Наконец, Илья Сорокин на протяжении нескольких лет никому не отдаёт титул безоговорочно лучшего вратаря КХЛ, выигрывает Кубок Гагарина и отправляется покорять новые высоты.

Рабочий город с полумиллионным населением – родина звёзд мирового хоккея. Но Капризов и Бобровский, Орлов и Сорокин – это только вершина айсберга. Сколько ещё воспитанников новокузнецкой школы успешно играет на самом высоком уровне! Поэтому мы и помним про «Металлург». Поэтому и злимся, когда в современной турнирной таблице КХЛ видим откровенные политпроекты и клубы без истории, целей и задач, но не находим «Кузню». Она, может, и не боролась за что-то серьёзное, но выполняла важнейшую социальную функцию в регионе – Новокузнецк дышал хоккеем, а ещё воспитывал кадры для сборной России.

Фото: РИА Новости

Сейчас «Металлург» играет уровнем ниже – в Высшей хоккейной лиге. И вокруг команды колоссальный негативный фон. Куски информации, появляющиеся в медиапространстве, собираются в головах сторонних болельщиков и непосвящённых людей из мира хоккея в неутешительный пазл «Хоккей в Новокузнецке умирает». Но такое ощущение приходит от незнания ситуации, слабого или даже ложного её освещения в прессе. «Металлург» выгнали из КХЛ, и клуб стал деградировать, варясь в собственном соку, – об этом был мой октябрьский материал.

На родине Капризова и Бобровского умирает хоккей. В пропасть «Кузню» подтолкнула КХЛ У «Металлурга» глубокий управленческий кризис, нет стадиона, а про молодёжку лучше не вспоминать.

Но что на самом деле происходит в хоккейной столице Кузбасса? Чтобы это выяснить и увидеть всё собственными глазами, я отправился в Новокузнецк. Город встретил меня цитатой из известной поэмы Владимира Маяковского, украшающей дома вокруг привокзальной площади: «Я знаю, город будет…». А уезжая обратно, я мог продолжить её следующим образом: «Я знаю, хоккею цвесть».

Фото: metallurg-nk.ru

Уверенно могу сказать, что Новокузнецк всё ещё пропитан хоккейной атмосферой. Может, не так сочно, как в конце 90-х годов, когда «Металлург» ненадолго взлетел к самым вершинам российской Суперлиги, но совершенно очевидно, что любой новый маломальский успех возбудит в городе новый бум по любимой игре с шайбой. Простой пример: весной 2017-го, как раз когда «Металлург» убирали из КХЛ, местная молодёжка дошла до полуфинала плей-офф МХЛ и «Арена Кузнецких Металлургов» забивалась битком на кубковых матчах. Искра болельщицкой любви здесь очень мощная, нужно лишь поднести спичку в виде результата, и сразу полыхнёт. И даже сейчас, когда «Металлург» без особых пока успехов играет в Вышке, а «Кузнецкие медведи» плетутся на последнем месте в молодёжном первенстве, в городе на каждом шагу встречаешь людей в атрибутике «Кузни», а в общественном транспорте слышишь обсуждение последнего матча «Металлурга».

Нет уж, Новокузнецк и другие города на юге Кемеровской области – это по-прежнему хоккейный регион. И здесь сохранена не только атмосфера, но и инфраструктура. На самой родине «Кузни» базируются целые три хоккейных школы. СДЮШОР «Металлург», её филиал в Ильинском районе Новокузнецка, а также частная школа «Кузнецкий лёд». У всех свои ледовые дворцы, где занимаются юные хоккеисты, и пусть эти школы не вписаны в структуру «Металлурга», но ход из них в главную команду области свободный. Проявляй себя и получишь шанс – всё очень просто.



Помимо Новокузнецка и его окрестностей, хоккейные школы есть в Ленинск-Кузнецке, Прокопьевске, Междуреченске. В каждом из этих небольших городов – свои арены, так что проблемы нехватки льда в Кемеровской области не существует. Равно как и проблемы с кадрами. По большому счёту, в новокузнецком хоккее выстроена вертикаль: есть школы, есть команда ЮХЛ, есть молодёжка, а на вершине – «Металлург». И вертикаль эта, в принципе, работает. «У нас только местные ребята в команде, лишь два парня неместных есть, кто нашу школу не проходил. Работа школы сейчас неплохая, хорошие ребята зашли 2003-го, 2004-го годов рождения. У нас сейчас есть за что зацепиться», — это слова Константина Турукина, воспитанника новокузнецкого хоккея, который ныне исполняет обязанности главного тренера «Кузнецких медведей».

Фото: metallurg-nk.ru

Команда МХЛ «питается» местными ребятами, но вот доходить парням до высшей ступени вертикали сейчас тяжело. «Пока нам сложно подпитать главную команду, откровенно говоря. Нужно ведь, чтобы игрок соответствовал определённому уровню, а требования у «Металлурга» очень высокие», — объясняет Турукин. Что же, в Новокузнецке нет на горизонте новых Капризовых и Орловых? Наверняка есть, однако самые талантливые пацаны ещё на школьном уровне перебираются в системы других клубов. Почему? Ответ очевиден. «Нормальная вертикаль предполагает наличие топовой команды в регионе, чтобы была видна перспектива роста. Когда клуб играет в КХЛ, это же совсем другая атмосфера в городе, и детей даже не надо мотивировать на занятия хоккеем, а самые талантливые будут меньше уходить в другие команды», — рассказывает Владимир Карпов, советник генерального директора ХК «Металлург».



Хоккей в регионе жив, школы, лёд и условия есть, вертикаль «Металлурга» на определённом этапе работает неплохо, но затем упирается в низкий потолок главной команды. Клуб ВХЛ в городе – это совсем не та цель, к которой стремятся юные амбициозные спортсмены, поэтому «Кузня» и перестаёт выпускать новых талантов, а у молодёжной команды значительно упали результаты. Большой привет тем, кто выгонял «Металлург» из КХЛ! Наивные предположения о том, что новокузнецкая школа продолжит работать с прежней продуктивностью, а главной команде в соревновательном смысле будет даже лучше в Вышке разбиваются о суровую реальность.

После исключения из КХЛ в «Кузне» перестали появляться топовые воспитанники. Кто виноват? Лучшие воспитанники уезжают оттуда ещё до 16 лет. Попасть в КХЛ стало проще из «Авангарда».

Но мириться с ней в «Кузне» никто не собирается. «Металлург» вынашивает планы по возвращению в КХЛ, и у клуба уже сейчас многое для этого есть. Во-первых, та самая пресловутая вертикаль. Существовал вариант, при котором молодёжка будет распущена, так как команде ВХЛ иметь её вовсе необязательно. Но «Кузнецких медведей» сохранили, несмотря на все сложности, потому что команда МХЛ – это надёжный фундамент для клуба элитного чемпионата, куда и стремится «Металлург».



Во-вторых, управленческие кадры. Все функционеры, с которыми мне удалось пообщаться в Новокузнецке, видят команду в будущем исключительно в КХЛ. Более того, под эти цели стараются формировать нынешний состав команды, чтобы при переходе иметь мастеровитый костяк хоккеистов, а на пост главного тренера в прошлое межсезонье пригласили Леонида Тамбиева – одного из самых сильных специалистов Вышки, давно жаждущего поработать на другом уровне. Тамбиев ведь должен был заходить в КХЛ с «Адмиралом», но дальневосточников вывел из строя коронавирус, а в Новокузнецк специалист приехал с определёнными гарантиями скорого повышения в классе.

Фото: metallurg-nk.ru

В-третьих, нет никаких препятствий со стороны самой КХЛ. В лиге сменился президент и больше никто не опирается на малообъективный рейтинг, выбросивший «Кузню» на хоккейную периферию четыре года назад. «Сейчас в КХЛ нас ждут. «Металлург», напомню, был в числе учредителей лиги, и никто нас из этого списка не убирал. Так что право занять своё место остаётся», — убеждает Владимир Карпов. И Владимиру Алексеевичу можно верить. Нынешний советник гендиректора «Кузни» известен в руководстве ФХР, КХЛ, МХЛ, ВХЛ, так как много работал в клубах из этих лиг. В последние четыре года он возглавлял спортивный отдел Ночной хоккейной лиги и много ездил по стране, общался в регионах по вопросам развития хоккея на местах, и не только любительского. Ему, кстати, доводилось прикладывать руку к выводу «Югры» на уровень КХЛ, а сейчас перед ним стоит задача по возвращению в лигу Новокузнецка. И проблем по выстраиванию взаимодействия между клубом и лигой не будет, так как полное взаимопонимание есть уже сейчас.



В-четвёртых, у «Металлурга» всё в порядке с финансированием. Генеральный спонсор команды – компания «ЕВРАЗ» — не уменьшила объём финансирования «Кузни» даже после понижения команды в классе, и в дальнейшем не намерена прекращать поддержку клуба. «В 2016 году, когда «Металлург» уже был одной ногой в ВХЛ, вставал вопрос о смысле денежной подпитки команды, но было принято однозначное решение продолжать финансирование, так как хоккей для города – важнейшая вещь», — утверждает Илья Вяткин, заместитель гендиректора ХК «Металлург». Илья Владимирович знает, о чём говорит, так как он сам раньше работал в компании. Точно так же, как и, собственно, нынешний гендиректор «Кузни» Андрей Денякин. Так что связь у клуба со спонсором очень тесная, а перспективы сотрудничества – довольно светлые. «ЕВРАЗ» – компания, которая социально ответственная настолько, насколько может себе позволить. Насколько это возможно, «ЕВРАЗ» всегда спонсировал и спонсирует «Металлург». Но честно скажу: при особенностях сибирской металлургии тяжело финансировать серьёзную команду. Мы не монополисты, не «Газпром», не «РЖД». Тяжело сейчас спрогнозировать, какое будет финансирование у «Кузни», когда она вернётся в КХЛ. Конечно, до потолка зарплат мы не дотянемся. Но не исключено, что у «Металлурга» будет не один спонсор», — рассказывает Вяткин.



Наконец, в-пятых, задача по возвращению в КХЛ поставлена на политическом уровне. На праздновании 70-летия новокузнецкого хоккея в 2019 году её обозначил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Фото: instagram.com/sergey_tsivilev

Так что у «Металлурга» действительно есть многое, чтобы вернуться в КХЛ. Но – парадокс – нет самого главного: домашнего стадиона. «Арена Кузнецких Металлургов» — главная головная боль хоккейного клуба. Стадион находится в процессе капитального ремонта, но хуже всего, что прямо сейчас там не ведётся никаких работ. Как же так вышло? Суть ключевой проблемы новокузнецкого хоккея обрисовывает Илья Вяткин.

«Первые разговоры о реконструкции арены пошли в 2016 году. Последний капитальный ремонт арены делался в 80-х, она уже морально устарела. Рассматривался вариант строительства нового стадиона, несколько вариантов реконструкции действующего. Мы понимали, что нужно арену готовить под новые стандарты КХЛ. Изначально ремонт планировалось провести в три этапа за три года, чтобы не терять домашний стадион. Это ведь единственная арена, соответствующая требованиям КХЛ и ВХЛ, других таких нет в регионе. В первый год хотели привести в порядок саму площадку, залить новую плиту, установить бортовую систему. Затем следовало провести ремонт фойе первого и второго этажей. А фасад и кровля были уже сделаны до этого. Кстати, на деньги «ЕВРАЗА», хотя объект полностью находится в муниципальной собственности. К июлю 2020-го планировалось закончить саму чашу стадиона, привести в порядок трибуны, и арена должна была принять чемпионат WorldSkills Russia-2020 (соревнование рабочих профессий. – Прим. «Чемпионата»). Но из-за коронавируса турнир отменили (он позже прошёл в Новокузнецке в сентябре, но в дистанционном режиме. – Прим. «Чемпионата»), и заказчик, то есть город, решил, что ремонтом стадиона нужно заняться в больших масштабах. Мы говорили, что «Металлургу» негде будет играть, но нас никто не слушал. В мае-июне этого года было принято решение о полномасштабной реконструкции. Клуб просто выгнали из арены, и не допускают до объекта», — рассказывает Вяткин.

Фото: alehin.com

Изначально подрядчиком строительства стала барнаульская компания ООО «Арена». «У ребят хороший опыт, обе барнаульские арены – это их детище, а недавно они открыли «Гимаев-Арену» в Рубцовске», — говорит Вяткин. Первый срок сдачи новокузнецкого дворца был 1 августа, затем его подвинули на 1 октября. У «Металлурга» существовали гарантии, что к этой дате «Арена Кузнецких Металлургов» будет готова, поэтому клуб договорился с ВХЛ, чтобы в сентябре максимальное количество матчей чемпионата провести на выезде.

Но на дворе декабрь. Стадион «Металлурга» только снаружи выглядит прилично, а внутри – полная разруха. А на строительной площадке нет ни одной единицы рабочей техники, ни одного человека в робе и каске. Стоя внутри развороченной чаши неотапливаемого здания стадиона, спрашиваю Вяткина: «А что пошло не так?».

Фото: instagram.com/sergey_tsivilev

«Во-первых, увеличились объёмы работ по требованию заказчика, соответственно, отодвинулись сроки. Во-вторых, возникли проблемы с несущими конструкциями. После того, как их оголили, нам сказали, что есть опасения, запросили экспертизу. А это дополнительное время», — отвечает заместитель гендиректора «Кузни».

Словом, косметический поэтапный ремонт перерос в капитальный и единовременный. Кроме того, на этом этапе заказчик работ (город Новокузнецк) решил сменить подрядчика. Точнее, провести новый тендер, так как вскрылись обстоятельства, требовавшие и нового контракта, и нового финансирования. Тендер должен был пройти в декабре, но на него никто не заявился. Следующая попытка состоится уже в январе. «Последний тендер, который сейчас размещён устанавливает срок сдачи объекта 31 декабря 2021 года. При этом в нём нет первого этажа – а это раздевалки, спортивные и тренажёрные залы, и как этот объект будет готов к 31 декабря следующего года — не совсем понятно. Город имеет право установить срок, но насколько он реален?», — задаёт риторический вопрос Вяткин.

Барнаульская компания успела установить в «Арене Кузнецких Металлургов» металлокаркасы и залить новую плиту. Но сделать нужно ещё очень многое. Провести все системы жизнеобеспечения: коммуникации, водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоотведение, вентиляцию. Свет, звук, сидения, борта, проверить, как будет работать компрессорная станция. Плюс не готов первый этаж, где находится раздевалки, душевые, туалеты, а ведь его даже нет в тендере.

Любопытно, что «Металлург» устраивало то, что делает ООО «Арена». В клубе готовы были ждать, пока компания выполнит все работы, но деньги на ремонт муниципального объекта выделяет город, а там были недовольны барнаульским подрядчиком. За комментариями обращаюсь к представителю заказчика.

«После новогодних праздников мы заново размещаем документацию по «Арене Кузнецких Металлургов» на второй контракт. Всё будет прописано, какие работы осталось сделать, пускай подрядчики исправляют свои ошибки, заходят на аукцион и приступают к работе. Рассчитываем ли мы продолжить сотрудничать с барнаульской ООО «Арена»? Видите ли, здесь кто победит, тот победит. Даже если тендер выиграет другой подрядчик, конфликта интересов никакого не будет, в проектной документации всё указано, как нужно делать. Сейчас ведь завершены только демонтажные работы и витражная система. Любой может сейчас зайти и делать дальше. Несущие конструкции? Их обследовали, они все нагрузки проходят. В течение полутора месяцев происходили изыскания, можно продолжать работы, все нагрузки соответствуют», — рассказывает Тимофей Чепурной, председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму города Новокузнецк.

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Такова ситуация с домашней ареной «Металлурга». Сейчас она находится в полуразрушенном состоянии, но в следующем году за неё обещают крепко взяться и уже к концу 2021 года довести до ума. Насколько это реально? Сейчас этого не может сказать никто, но хочется верить, что дом «Кузни» не превратится в долгострой, и возвращение клуба в КХЛ не останется лишь мечтой местных руководителей. Кроме того, очень важно, чтобы подрядчик, который выиграет январский тендер, учёл интересы «Металлурга» при завершении реконструкции арены. То есть, сделал объект максимально удобным для команды, которая будет его эксплуатировать.



Однако вот что получается. Городские власти, настояв на увеличении объёмов единовременных работ на стадионе, по сути, оставили команду без крыши над головой. Хотя, как уже было отмечено, существовали компромиссные варианты. Но на этом странности со стороны новокузнецких политиков не закончились.



После того как стало ясно, что «Арена Кузнецких Металлургов» будет не в состоянии принять матчи не только чемпионата-2020/2021, но и сезона-2021/2022, клуб стал прорабатывать различные варианты временного базирования в других городах. Остановились на Саранске, там клуб даже провёл предсезонку – 2020, но затем было вынесено «политическое решение» — «Металлург» должен играть в Новокузнецке. И решение это обжалованию не подлежало, несмотря на то что ни муниципальные, ни областные власти никакого отношения к хоккейной команде не имеют. Но представители этих структур (мэр и заместитель губернатора) входят в главный управленческий орган НХК «Металлург» совет ассоциации и имеют там вес.



Получается, что власти не только оставили команду без домашней арены, но и лишили возможности найти нормальную альтернативу. И можно бы было всё списать на патриотический позыв и желание во что бы то ни стало оставить «Металлург» в Новокузнецке, вот только решение это было принято уже в разгар пандемии, когда всем было ясно, что зрители на трибунах если и будут, то в весьма ограниченных количествах.

Фото: kuzrab.ru

Как бы то ни было, «Металлург» остался в Новокузнецке, а его домашней площадкой стала частная арена «Кузнецкий лёд», которую на свои деньги построили местные бизнесмены. Любопытно, кстати, что арендовать этот крохотный стадион (вместимость – 350 человек. – Прим. «Чемпионата»), с трудом подходящий для проведения матчей профессиональных команд, «Металлургу» гораздо дороже, чем арену в Саранске. Но – «политическое решение».

А больше всего от него пострадала не «Кузня», а молодёжная команда. «Кузнецкий лёд» со своими двумя раздевалками и постоянной занятостью (здесь тренируются дети из одноимённой частной школы, проводят матчи команды Ночной лиги, а ещё занимаются фигуристы) физически не способен потянуть постоянное размещение двух профессиональных клубов. Приоритет, понятное дело, отдаётся «Металлургу», а «Кузнецкие медведи» вынуждены тренироваться в спартанских условиях на Малой Ледовой Арене, что находится возле реконструируемого стадиона, а большинство номинально домашних матчей проводить на выезде. Длинные гостевые серии вкупе с уходом лучших молодых хоккеистов ещё на школьном уровне и ударившим по команде в сентябре коронавирусу и приводят к тому, что «Кузнецкие медведи» сейчас прозябают на дне турнирной таблицы Востока МХЛ.

Фото: metallurg-nk.ru

Но временные трудности, которые испытывает «Металлург» и его система, никого не пугают и не заставляют опускать руки. «Главное, что мы есть, что мы играем», — заявляет исполняющий обязанности главного тренера «Кузнецких медведей» Константин Турукин. И если уж из «угнетённой» молодёжки разносится позитив, то взрослой «Кузне» и вовсе не стоит унывать.

Да там никто и не унывает. Люди в клубе делают всё, что от них зависит, формируя симпатичную команду, которая играет в агрессивный, быстрый, силовой хоккей и по потерянным очкам идёт в топ-4 таблицы ВХЛ. «Я убеждён, что «Металлург» в этом сезоне не просто выйдет в плей-офф, но и будет в медальной зоне Высшей лиги по итогам сезона», — заявляет генменеджер «Кузни» Дмитрий Корягин.

Хоккей в Новокузнецке не умирает. Есть правильная атмосфера, инфраструктура, система. Сам «Металлург» живёт, активно подпитываемый энтузиазмом и оптимизмом нынешних руководителей команды. Если бы всё зависело только от них, то «Кузня» уже сейчас бы вернулась в КХЛ, или уж точно бы не ютилась в скромном частном дворце. Впрочем, в январе должно состояться очередное заседание Совета ассоциаций клуба, где планируется поднять вопрос о будущем «Кузни». Возможно, что тяжёлый опыт нынешнего сезона сподвигнет новокузнецких политиков всё-таки разрешить команде поиграть в другом городе на нормальном стадионе до восстановления родной арены. И, чем чёрт не шутит, это уже может быть выход на уровень КХЛ! Ну а почему бы «Металлургу» не переехать, скажем, в Мытищи по примеру «Куньлуня»? Ведь весьма вероятно, что к следующему чемпионату китайцы уже вернутся к себе домой.

А что касается «Арены Кузнецких Металлургов», то тут остаётся только надеяться, что с ремонтом этого сооружения не возникнет новых волокит, и к концу следующего года она действительно будет готова. Тут всё в руках городских и областных чиновников, клуб может только наблюдать за развитием ситуации. Но «Металлург» и его болельщики однозначно заслуживают скорейшего восстановления своего дома хоккея. А мы все ждём «Кузню» в КХЛ.