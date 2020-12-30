Сетка плей-офф МЧМ онлайн. Какими будут четвертьфинальные пары?

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Как завершатся разборки в группах и на кого попадёт молодёжная сборная России.

В ночь на 1 января (мск) состоятся заключительные матчи группового этапа молодёжного чемпионата мира – 2021. Участие в плей-офф себе обеспечили сборные Канады, Финляндии, Словакии, Швеции, США и России. Судьба последних путёвок в четвертьфинал решится в очных матчах сборных Германии и Швейцарии, Чехии и Австрии. Окончательные пары плей-офф определятся после заключительных матчей в группах.

В случае равенства очков у команд при распределении мест в первую очередь будет учитываться:

— количество очков, набранных в матчах между этими командами;

— разница забитых и пропущенных шайб;

— количество заброшенных шайб.

Заключительные матчи группового этапа

Финляндия – Словакия

Швейцария – Германия

Россия – Швеция

Чехия – Австрия

Канада – Финляндия

Швеция – США

Четвертьфинальные пары на текущий момент

Швеция (1В) – Германия (4А)

Финляндия (2А) – США (3В)



Канада (1А) – Чехия (4В)

Россия (2В) – Словакия (3А)

Расписание на 1/4 финала

Все четвертьфинальные матчи состоятся 2 и 3 января (мск). Время начало игр — 20:00, 23:30, 3:00, 6:30. Точное расписание появится после окончания группового этапа.