Сетка плей-офф МЧМ онлайн. Какими будут четвертьфинальные пары?

В ночь на 1 января (мск) состоятся заключительные матчи группового этапа молодёжного чемпионата мира – 2021. Участие в плей-офф себе обеспечили сборные Канады, Финляндии, Словакии, Швеции, США и России. Судьба последних путёвок в четвертьфинал решится в очных матчах сборных Германии и Швейцарии, Чехии и Австрии. Окончательные пары плей-офф определятся после заключительных матчей в группах.
В случае равенства очков у команд при распределении мест в первую очередь будет учитываться:
— количество очков, набранных в матчах между этими командами;
— разница забитых и пропущенных шайб;
— количество заброшенных шайб.
Заключительные матчи группового этапа
Финляндия – Словакия
Швейцария – Германия
Россия – Швеция
Чехия – Австрия
Канада – Финляндия
Швеция – США
Четвертьфинальные пары на текущий момент
Швеция (1В) – Германия (4А)
Финляндия (2А) – США (3В)
Канада (1А) – Чехия (4В)
Россия (2В) – Словакия (3А)
Расписание на 1/4 финала
Все четвертьфинальные матчи состоятся 2 и 3 января (мск). Время начало игр — 20:00, 23:30, 3:00, 6:30. Точное расписание появится после окончания группового этапа.
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