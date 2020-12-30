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Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2021, сетка плей-офф онлайн, расписание игр

Сетка плей-офф МЧМ-2021
Андрей Гуров
Сетка плей-офф МЧМ онлайн. Какими будут четвертьфинальные пары?
Как завершатся разборки в группах и на кого попадёт молодёжная сборная России.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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В ночь на 1 января (мск) состоятся заключительные матчи группового этапа молодёжного чемпионата мира – 2021. Участие в плей-офф себе обеспечили сборные Канады, Финляндии, Словакии, Швеции, США и России. Судьба последних путёвок в четвертьфинал решится в очных матчах сборных Германии и Швейцарии, Чехии и Австрии. Окончательные пары плей-офф определятся после заключительных матчей в группах.

Турнирная таблица МЧМ-2021

В случае равенства очков у команд при распределении мест в первую очередь будет учитываться:

— количество очков, набранных в матчах между этими командами;
— разница забитых и пропущенных шайб;
— количество заброшенных шайб.

Заключительные матчи группового этапа

Финляндия – Словакия

U20 ЧМ-2021. Группа A
30 декабря 2020, среда. 22:00 МСК
Финляндия U20
Не начался
Словакия U20

Швейцария – Германия

U20 ЧМ-2021. Группа A
31 декабря 2020, четверг. 02:00 МСК
Швейцария U20
Не начался
Германия U20

Россия – Швеция

U20 ЧМ-2021. Группа B
31 декабря 2020, четверг. 05:30 МСК
Россия U20
Не начался
Швеция U20

Чехия – Австрия

U20 ЧМ-2021. Группа B
31 декабря 2020, четверг. 22:00 МСК
Чехия U20
Не начался
Австрия U20

Канада – Финляндия

U20 ЧМ-2021. Группа A
01 января 2021, пятница. 02:00 МСК
Канада U20
Не начался
Финляндия U20

Швеция – США

U20 ЧМ-2021. Группа B
01 января 2021, пятница. 05:30 МСК
Швеция U20
Не начался
США U20

Четвертьфинальные пары на текущий момент

Швеция (1В) – Германия (4А)
Финляндия (2А) – США (3В)

Канада (1А) – Чехия (4В)
Россия (2В) – Словакия (3А)

Расписание на 1/4 финала

Все четвертьфинальные матчи состоятся 2 и 3 января (мск). Время начало игр — 20:00, 23:30, 3:00, 6:30. Точное расписание появится после окончания группового этапа.

U20 ЧМ-2021. 1/4 финала
02 января 2021, суббота. 20:00 МСК
Не начался
U20 ЧМ-2021. 1/4 финала
02 января 2021, суббота. 23:30 МСК
Не начался
U20 ЧМ-2021. 1/4 финала
03 января 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Не начался
U20 ЧМ-2021. 1/4 финала
03 января 2021, воскресенье. 06:30 МСК
Не начался
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