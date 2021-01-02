«Красная машина пришла в неистовство». Две победы над канадцами и разница шайб 61-14

1979 год проходил под знаменем сборной СССР. Конечно, славных побед у советских хоккеистов было много, но тот год наша команда начала с победы на Кубке вызова, а в апреле разнесла соперников в пух и прах на чемпионате мира в Москве, впервые за четыре года пройдя турнир. О нём мы сегодня и расскажем вместе с Федерацией хоккея России и «Балтикой».
Новый формат и изменение сроков турнира
Москва принимала чемпионат мира в третий раз. Советская делегация предложила внести изменения в формат турнира, разделив все команды на две группы. Первые два места в каждой группе выходили в финальный раунд, где играли между собой по два матча с каждым соперником. Это позволило сократить чемпионат на несколько дней. «Лужники» встретили участников турнира свежим ремонтом и завышенными ценами на билеты для иностранцев. Впрочем, отбоя от зрителей не было – все игры проходили при полных аншлагах.
Фото: РИА Новости
Интересно, что начало турнира по просьбе принимающей стороны сдвинули на неделю раньше, поэтому чемпионат стартовал 14 апреля. Есть несколько версий, зачем это было сделано. Первая — руководство СССР хотело «отстреляться» с чемпионатом мира до 1 мая, чтобы не отвлекать людей от спокойного празднования Дня международной солидарности трудящихся.
Вторая — главный хоккейный болельщик страны и по совместительству Генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев хотел без помех посмотреть за победой сборной СССР. В мае этому бы помешал напряжённый график главы государства.
Это сильно ослабило сборную Канады. Родоначальники хоккея только несколько лет назад отвоевали у ИИХФ право заявлять на международные турниры игроков НХЛ. В национальную команду стали набирать молодых игроков из клубов, не попавших в плей-офф, и из-за раннего начала в заявке канадцев на первый матч значилось лишь 19 игроков.
Смена поколений
Первая проба пера Виктора Тихонова в сборной СССР – тогда ещё экспериментальной – состоялась на Кубке Канады в 1976 году. Но окончательно он принял бразды правления в 1978-м и быстро завоевал уважение как в сборной, так и во всей стране. На московский турнир Тихонов неожиданно вызвал Александра Якушева, которого на предыдущий ЧМ не позвал из-за возраста. Прославленный нападающий выходил в четвёртом звене, не гнушался черновой работы и был для молодёжи дядькой-наставником. Смену поколений новый тренер вообще начал сразу же, но делал это постепенно. Последние сезоны «жила» знаменитая, но уже возрастная тройка Михайлов – Петров – Харламов. Как в ЦСКА, так и в сборной это звено постепенно начала теснить мощная тройка Капустин – Жлуктов – Балдерис.
Фото: РИА Новости
Кто же знал, что после провала в Лейк-Плэсиде она фактически распадётся: игроки разъедутся по разным клубам, а в сборной хоть ещё и поиграют, но уже порознь. А спустя пару лет Тихонов создаст пятёрку Ларионова. Собственно, и Фетисов, и Макаров в сборной уже появились, оставалось дождаться только совсем ещё юных Ларионова, Касатонова и Крутова. В Москве-1979 главную ударную силу составили звенья Жлуктова и Петрова, хотя нельзя не отметить и молодого Макарова. Он как влитой встал в связку к братьям Голиковым.
Турнир без единой осечки
Предварительный раунд СССР прошёл без потерь, а самое ожесточённое сопротивление хозяевам оказала ФРГ: её победили только со счётом 3:2. Шведы – те, которые ещё пару лет назад громили СССР в Вене — были повержены со счётом 9:3. А в первом туре наша команда дежурно разобралась с Польшей 7:0.
Финальный раунд СССР открыл против Канады и одержал блистательную победу. Соперник пытался навязать команде Тихонова силовой хоккей, отсиживался в обороне и ждал ошибок, но их наша сборная не допускала. Дублем отметился Владимир Петров, отличную шайбу после выхода один на один забросил Сергей Макаров. Тревожный момент произошёл в третьем периоде, когда нападающий канадцев Уолтер пытался сдержать защитника Билялетдинова, уронил его и сам же получил травму – коньком разрезал ухо.
Следующим СССР уничтожил на льду Чехословакию. К удивлению, борьбы с главным конкурентом за золото не получилось, основной голкипер Иржи Кралик был заменён после трёх пропущенных шайб в первом периоде. Советские хоккеисты четыре раза реализовали большинство, ещё семь шайб положили в равных составах. Хет-триком отметился Макаров. «Чехословакия надолго запомнить этот матч как день, когда Большая Красная машина пришла в неистовство», — писала канадская The Montreal Gazette.
Фото: РИА Новости
Дальше команда Тихонова оторвалась на шведах (11:3). Дубли сделали Якушев и Капустин, а Сергей Голиков отметился передачей и ассистентским хет-триком. После дня отдыха СССР учинил ещё один разгром, на сей раз над Канадой. «Не могу поверить, что я только что увидел», — удивлялся (или восхищался?) канадец Грег Смит, просидевший эту игру в запасе. Все звенья СССР работали, как швейцарские часы. Макаров (он войдёт в символическую сборную турнира) и Михайлов сделали по дублю.
Вторая победа над Канадой досрочно принесла нашей сборной золотые медали, а в последнем туре осталось лишь встретиться с чехами. Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, команда Тихонова даже не думала сбавлять обороты и выиграла 6:1. Победную шайбу забросил Валерий Харламов. Эта игра оказалась для него последней на мировых первенствах. В общей сложности на ЧМ-1979 он набрал 14 (7+7) очков и стал вторым бомбардиром турнира, уступив только Петрову.
Преимущество СССР над всеми соперниками было выдающимся. Общая разница шайб 61-14 и разгром всех принципиальных соперников на глазах у домашних трибун, которые смотрят на тебя с гордостью, – что может быть лучше?
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