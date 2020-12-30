Ковальчук дебютировал за «Авангард»: забил, дважды удалился и не спас в концовке

Рядовой матч регулярки между «Авангардом» и «Куньлунем», венчавший для обоих клубов календарный год, неожиданно заиграл яркими красками и даже попал в эфир главного спортивного телеканала страны. Всё дело в том, что сегодня, 30 декабря, в Балашихе за «ястребов» дебютировал звёздный новичок — Илья Ковальчук. Вчера Кови дал пресс-конференцию, а уже сегодня, как и обещал, выскочил на лёд в форме своей новой команды. Но ещё не в роли капитана – свои привычные обязанности исполнял Алексей Емелин.

«Сам удивился, что стал капитаном». Первое интервью с Ковальчуком в «Авангарде» Звёздный новичок «ястребов» рассказал о своём контракте с омским клубом, предложениях из НХЛ и планах на будущее.

Боб Хартли определил своего давнего знакомого в номинально третье звено к центрфорварду Кириллу Семёнову и правому крайнему Александру Хохлачёву. В прошлом матче в этом сочетании выходил Сергей Толчинский, а сегодня безоговорочный лидер «Авангарда» из первой половины сезона спустился в сдерживающее звено к Каблукову и Дедунову. У Сергея явный творческий кризис, и пока в ведущих тройках «ястребов» выходят другие хоккеисты.



Тройка с Ковальчуком вышла у «Авангарда» на первую смену в матче, но в дебюте встречи Илья ни разу не коснулся шайбы. Всего в стартовом периоде Кови провёл на льду пять с половиной минут, хорошо было заметно, что ему сильно не хватает скорости, но из игры Илья не выпадал. Однажды здорово отработал в защите, подняв на своём пятачке клюшку форварду «Куньлуня», в другом эпизоде попытался разогнать контратаку «2 в 1», убежав к воротам Смита с Денисом Зерновым.



В протокольных событиях первого периода Ковальчук не поучаствовал. На 6-й минуте в матче был открыт счёт: Итан Верек оказался с шайбой после борьбы у борта и с ползоны бросил точно в домик бывшему одноклубнику Грубецу, забив третий гол «Авангарду» в нынешнем чемпионате.



Отыгрались «ястребы» на последней минуте периода, причём сделали это в меньшинстве. Рид Буше получил шайбу на чужой синей линии, продвинулся вперёд и неотразимо бросил – Смит выручить не сумел.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттере «Авангарда».

В начале второй двадцатиминутки шла равная игра – «Куньлунь» ни в чём не уступал более именитому сопернику, и на 24-й минуте китайская команда во второй раз в матче вышла вперёд. Это Антон Лазарев переиграл на пятачке нескольких обороняющихся омских хоккеистов. Кстати, Ковальчук в этот момент находился на льду и заработал свой первый минус в графу полезности в «Авангарде».

По ходу второго периода Хартли пошёл на некоторые перестановки в звеньях – в тройке с Ковальчуком стал выходить Толчинский, а в рабоче-крестьянское сочетание спустился Александр Хохлачёв. Но именно экс-спартаковец находился на льду (пересменка), когда на 36-й минуте случилось самое ожидаемое событие матча – забил Ковальчук. Илья здорово накрыл передачу защитника «Куньлуня», зашёл в зону и несильным, но точным броском пробил Смита.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттере «Авангарда».

Гол новой звезды так вдохновил «Авангард», что через 40 секунд «ястребы» устроили ещё одно взятие ворот. Павел Дедунов сначала попытался подправить шайбу в сетку после наброса Емелина, Смит справился, но на добивании Дедунов был неумолим. 3:2, «Авангард» перевернул ход встречи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттере «Авангарда».

Для Ковальчука концовка второго отрезка выдалась весьма насыщенной. Он забил, мог вскоре отличиться ещё раз, но не сумел замкнуть поперечную передачу Семёнова, а закончилось всё тем, что Илья схватил глупое удаление на последних секундах периода за задержку шайбы руками. Трактовка этого правила была изменена перед нынешним сезоном, и вполне вероятно, что Кови этого попросту не знал. Однако от ответственности, разумеется, это Илью не освободило.

Штраф Ковальчука прошёл для «ястребов» бесследно, они уверенно отоборонялись в начале третьего периода, но теперь перед «Авангардом» стояла ещё более трудная задача — удержание преимущества в счёте. В предыдущих матчах со «Спартаком» и «Трактором» «ястребы» заметно подсаживались физически во второй половине матча и позволяли соперникам отыгрываться и с 0:2, и с 0:3, сегодня же разница на табло и вовсе была минимальной. К тому же, «Куньлунь» очень здорово бежал, играл агрессивно и напористо, так что не было ничего удивительного в том, что в заключительном отрезке основного времени почти вся движуха происходила возле ворот Грубеца, и чешский вратарь «Авангарда» совершил несколько отличных сейвов.



«Ястребы» играли на контратаках, и заметнее всего в нападении у «Авангарда» было как раз звено Ковальчук – Семёнов – Толчинский. Хартли наверняка был доволен взаимопониманием партнёров в этой тройке и чаще всего выпускал её на лёд.

Ковальчук забросил шайбу в дебютном матче за «Авангард» и не реализовал буллит

Но забить шайбу, которая бы всех успокоила, не удалось ни Ковальчуку, ни кому-либо ещё из «Авангарда», а на последней минуте основного времени «ястребы» пропустили третий гол. В этом эпизоде не слишком удачно сыграл Грубец: сначала голкипер омичей завозился с шайбой за воротами, стал что-то придумывать и позволил «Куньлуню» запустить позиционную атаку (ворота китайской команды уже опустели), а затем пропустил в «домик» после дальнего выстрела Райана Спроула.

Хартли: у «Авангарда» нет четырёх игроков, это создаёт проблемы в обороне

«Авангард» опять позволил сопернику отыграться, встреча ушла в овертайм. В дополнительной пятиминутке оппонент «ястребов», как обычно, смотрелся в разы интереснее омской команды, а антигероем матча едва не стал Ковальчук. Илья схватил удаление, но «драконы» не сумели его реализовать. «Куньлунь», правда, забил вскоре после выхода Ковальчука из штрафного бокса, но умышленное движение ногой у Лазарева было заметно и без видеопросмотра.



В результате победитель матча выявлялся в серии буллитов. После четырёх попыток «Куньлунь» выигрывал 2:1, и Ковальчук вышел спасать «Авангард», но свою попытку выполнил весьма бесхитростно, бросив в щитки Смиту.

Хартли: поставили Ковальчука бить решающий буллит, потому что у Ильи есть талант

Дебют в новой команде для Ковальчука вышел неудачным, а «Авангард» продлил серию невнятных матчей во второй половине декабря. Боб Хартли очень рассчитывает, что в ближайшие два выходных дня его подопечные смогут отдохнуть и перезагрузиться, и с чистого, победного листа начать 2021 год.