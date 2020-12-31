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МЧМ по хоккею 2021. Таблица, группы, расклады, результаты, видео, 31.12.2020

Немцы очень опасный соперник для России
Павел Панышев
Немцы — очень опасный соперник для России, там играет суперзвено. Что происходит на МЧМ
Многим кажется, что у команды Игоря Ларионова будет проходной четвертьфинал. Но сборные Германии и Словакии будут умирать на льду.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Видеообзоры матчей игрового дня

Группа А

Финляндия – Словакия – 6:0

U20 ЧМ-2021. Группа A
30 декабря 2020, среда. 22:00 МСК
Финляндия U20
Окончен
6 : 0
Словакия U20
1:0 Лунделль (Симонтайваль, Хирвонен) – 08:57' (5x5)   2:0 Ниемеля (Лунделль) – 26:09' (5x5)   3:0 Симонтайваль (Лунделль, Ниемеля) – 28:35' (5x5)   4:0 Хатакка (Хирвонен) – 46:10' (5x5)   5:0 Хелениус (Корхонен, Петман) – 47:27' (5x5)   6:0 Хелениус (Корхонен) – 53:49' (5x5)

Видеообзор матча Финляндия — Словакия

Сборная Финляндии уверенно разобралась с командой Словакии. Голкипер Кари Пииройнен отыграл на ноль, а коллектив Антти Пеннанена снова доказал, что будет биться за медали. Впереди у Суоми решающий матч на групповом этапе с Канадой. Игра обещает получиться жаркой.

Швейцария – Германия – 4:5

U20 ЧМ-2021. Группа A
31 декабря 2020, четверг. 02:00 МСК
Швейцария U20
Окончен
4 : 5
Германия U20
0:1 Петерка (Штюцле, Элиас) – 04:38' (5x5)   0:2 Штюцле (Элиас, Петерка) – 09:08' (5x5)   0:3 Петерка (Штюцле, Альберг) – 17:16' (5x3)   0:4 Штюцле (Петерка) – 33:19' (5x4)   1:4 Делемон (Алленшпах, Каноника) – 49:59' (5x5)   2:4 Делер – 50:55' (5x5)   2:5 Петерка (Штюцле) – 57:39' (en)   3:5 Майер (Алленшпах) – 58:14' (6x4)   4:5 Кнак (Майер, Барагано) – 59:36' (6x4)

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Немцы по ходу встречи со Швейцарией вели со счётом 4:0, но едва не упустили победу. Германия забила в пустые ворота, соперник продолжил играть в формате «шесть на четыре», в результате сократив отставание до минимума. Но на большее швейцарцев не хватило, они заняли последнее место в группе и в плей-офф не вышли. У Германии же отличный матч (впрочем, как и весь турнир) провели Штюцле (2+3) и Петерка (3+2). С большой долей вероятности сборной России в четвертьфинале играть именно с немцами (хотя вариант со словаками тоже возможен), поэтому нужно обязательно тщательно разобрать немецкое суперзвено.

Группа B

Россия – Швеция – 4:3 (ОТ)

U20 ЧМ-2021. Группа B
31 декабря 2020, четверг. 05:30 МСК
Россия U20
Окончен
4 : 3
ОТ
Швеция U20
1:0 Афанасьев (Абрамов, Грицюк) – 07:28' (5x5)   1:1 Костмар (Гунлер, Хольмстрём) – 14:33' (5x5)   2:1 Амиров (Подколзин, Хуснутдинов) – 19:14' (5x4)   2:2 Хольц (Сундсвик, Андре) – 35:59' (5x5)   3:2 Кирсанов (Князев, Амиров) – 49:46' (5x4)   3:3 Гунлер (Хольц, Сёдерстрём) – 59:00' (6x5)   4:3 Хуснутдинов (Амиров, Чистяков) – 64:54' (4x3)

Права на видео принадлежат ИИХФ. Видео всех голов можно посмотреть на официальном YouTube-канале ФХР.

Порадовала российская сборная, в овертайме сломившая сопротивление шведов. 14 лет скандинавы не проигрывали на групповых этапах МЧМ, только вдумайтесь в эту цифру. Но любая серия рано или поздно заканчивается, вот и триумфальное шествие «Тре крунур» прервалось. Решающую шайбу за шесть секунд до окончания овертайма забросил Марат Хуснутдинов. Здорово, что наши ребята поймали волну и с хорошим настроением подходят к плей-офф.

Заявление дня

Нападающий молодёжной сборной Швеции Александер Хольц поделился мнением о поведении игроков сборной России в матче чемпионата мира 2021 года.

«Мы хорошо действуем в зоне атаки, соперник не так хорош в своей зоне. Мы более мастеровитые, но нам надо упорнее работать. Мы хорошо играем, русским приходится цеплять нас клюшками, бить по рукам, чтобы остановить нас. Несколько раз они сыграли грязно – колющий удар был, подсечка. Плохо, что ни разу не дали пять минут», — сказал Хольц.

«Мы не играли грязно. А удаления не были очевидными». Что сказали наши и шведы после матча
И сборной России всё равно, на кого выходить в следующем раунде.

Очень странно читать такие заявления в адрес российской сборной. В итоге в третьем периоде Хольц удалился, чем воспользовался отличившийся Кирсанов.

Гол дня

Да, очень красивую комбинацию разыграли российские хоккеисты в эпизоде с голом Амирова. По сути, для хоккейных учебников. Но мы остановим своё внимание голе Хуснутдинова в овертайме. Именно он принёс россиянам важную победу и два очка. За шесть секунд до сирены при игре в большинстве Марат здорово подкараулил отскок и с неудобной руки огорчил Йеспера Валльстедта.

Права на видео принадлежат ИИХФ. Видео всех голов можно посмотреть на официальном YouTube-канале ФХР.

Турнирное положение команд

Турнирная таблица МЧМ-2021

В группе A первое и второе места разыграют канадцы и финны. А вот немцы и словаки свои матчи отыграли. Именно одна из этих сборных (скорее всего, команда Германии) станет соперником сборной России по четвертьфиналу. Сборная Швейцарии неожиданно провалила чемпионат мира.

В группе B последними стали австрийцы, но это прогнозировалось заранее. Их матч с чехами уже ничего не решает, в отличие от игры шведов с американцами. Но важно, что сборная России ниже второго места уже не опустится, а значит, не сыграет с Канадой и Финляндией на стадии 1/4 финала.

Если бы плей-офф начинался сегодня

Тогда пары соперников выглядели бы следующим образом:

Канада (1) – Чехия (4)
Россия (1) – Словакия (4)
Финляндия (2) – США (3)
Швеция (2) – Германия (3)

Расписание ближайших матчей

31 декабря

Чехия – Австрия

U20 ЧМ-2021. Группа B
31 декабря 2020, четверг. 22:00 МСК
Чехия U20
Не начался
Австрия U20

1 января

Канада – Финляндия

U20 ЧМ-2021. Группа A
01 января 2021, пятница. 02:00 МСК
Канада U20
Не начался
Финляндия U20

Швеция – США

U20 ЧМ-2021. Группа B
01 января 2021, пятница. 05:30 МСК
Швеция U20
Не начался
США U20
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