Немцы — очень опасный соперник для России, там играет суперзвено. Что происходит на МЧМ

Видеообзоры матчей игрового дня
Группа А
Финляндия – Словакия – 6:0
Видеообзор матча Финляндия — Словакия
Сборная Финляндии уверенно разобралась с командой Словакии. Голкипер Кари Пииройнен отыграл на ноль, а коллектив Антти Пеннанена снова доказал, что будет биться за медали. Впереди у Суоми решающий матч на групповом этапе с Канадой. Игра обещает получиться жаркой.
Швейцария – Германия – 4:5
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.
Немцы по ходу встречи со Швейцарией вели со счётом 4:0, но едва не упустили победу. Германия забила в пустые ворота, соперник продолжил играть в формате «шесть на четыре», в результате сократив отставание до минимума. Но на большее швейцарцев не хватило, они заняли последнее место в группе и в плей-офф не вышли. У Германии же отличный матч (впрочем, как и весь турнир) провели Штюцле (2+3) и Петерка (3+2). С большой долей вероятности сборной России в четвертьфинале играть именно с немцами (хотя вариант со словаками тоже возможен), поэтому нужно обязательно тщательно разобрать немецкое суперзвено.
Группа B
Россия – Швеция – 4:3 (ОТ)
Права на видео принадлежат ИИХФ. Видео всех голов можно посмотреть на официальном YouTube-канале ФХР.
Порадовала российская сборная, в овертайме сломившая сопротивление шведов. 14 лет скандинавы не проигрывали на групповых этапах МЧМ, только вдумайтесь в эту цифру. Но любая серия рано или поздно заканчивается, вот и триумфальное шествие «Тре крунур» прервалось. Решающую шайбу за шесть секунд до окончания овертайма забросил Марат Хуснутдинов. Здорово, что наши ребята поймали волну и с хорошим настроением подходят к плей-офф.
Заявление дня
Нападающий молодёжной сборной Швеции Александер Хольц поделился мнением о поведении игроков сборной России в матче чемпионата мира 2021 года.
«Мы хорошо действуем в зоне атаки, соперник не так хорош в своей зоне. Мы более мастеровитые, но нам надо упорнее работать. Мы хорошо играем, русским приходится цеплять нас клюшками, бить по рукам, чтобы остановить нас. Несколько раз они сыграли грязно – колющий удар был, подсечка. Плохо, что ни разу не дали пять минут», — сказал Хольц.
Очень странно читать такие заявления в адрес российской сборной. В итоге в третьем периоде Хольц удалился, чем воспользовался отличившийся Кирсанов.
Гол дня
Да, очень красивую комбинацию разыграли российские хоккеисты в эпизоде с голом Амирова. По сути, для хоккейных учебников. Но мы остановим своё внимание голе Хуснутдинова в овертайме. Именно он принёс россиянам важную победу и два очка. За шесть секунд до сирены при игре в большинстве Марат здорово подкараулил отскок и с неудобной руки огорчил Йеспера Валльстедта.
Права на видео принадлежат ИИХФ. Видео всех голов можно посмотреть на официальном YouTube-канале ФХР.
Турнирное положение команд
В группе A первое и второе места разыграют канадцы и финны. А вот немцы и словаки свои матчи отыграли. Именно одна из этих сборных (скорее всего, команда Германии) станет соперником сборной России по четвертьфиналу. Сборная Швейцарии неожиданно провалила чемпионат мира.
В группе B последними стали австрийцы, но это прогнозировалось заранее. Их матч с чехами уже ничего не решает, в отличие от игры шведов с американцами. Но важно, что сборная России ниже второго места уже не опустится, а значит, не сыграет с Канадой и Финляндией на стадии 1/4 финала.
Если бы плей-офф начинался сегодня
Тогда пары соперников выглядели бы следующим образом:
Канада (1) – Чехия (4)
Россия (1) – Словакия (4)
Финляндия (2) – США (3)
Швеция (2) – Германия (3)
Расписание ближайших матчей
31 декабря
Чехия – Австрия
1 января
Канада – Финляндия
Швеция – США
- 31 декабря 2020
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