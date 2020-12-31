Многим кажется, что у команды Игоря Ларионова будет проходной четвертьфинал. Но сборные Германии и Словакии будут умирать на льду.

Немцы — очень опасный соперник для России, там играет суперзвено. Что происходит на МЧМ

Видеообзоры матчей игрового дня

Группа А

Финляндия – Словакия – 6:0

Видеообзор матча Финляндия — Словакия

Сборная Финляндии уверенно разобралась с командой Словакии. Голкипер Кари Пииройнен отыграл на ноль, а коллектив Антти Пеннанена снова доказал, что будет биться за медали. Впереди у Суоми решающий матч на групповом этапе с Канадой. Игра обещает получиться жаркой.

Швейцария – Германия – 4:5

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Немцы по ходу встречи со Швейцарией вели со счётом 4:0, но едва не упустили победу. Германия забила в пустые ворота, соперник продолжил играть в формате «шесть на четыре», в результате сократив отставание до минимума. Но на большее швейцарцев не хватило, они заняли последнее место в группе и в плей-офф не вышли. У Германии же отличный матч (впрочем, как и весь турнир) провели Штюцле (2+3) и Петерка (3+2). С большой долей вероятности сборной России в четвертьфинале играть именно с немцами (хотя вариант со словаками тоже возможен), поэтому нужно обязательно тщательно разобрать немецкое суперзвено.

Группа B

Россия – Швеция – 4:3 (ОТ)

Права на видео принадлежат ИИХФ. Видео всех голов можно посмотреть на официальном YouTube-канале ФХР.

Порадовала российская сборная, в овертайме сломившая сопротивление шведов. 14 лет скандинавы не проигрывали на групповых этапах МЧМ, только вдумайтесь в эту цифру. Но любая серия рано или поздно заканчивается, вот и триумфальное шествие «Тре крунур» прервалось. Решающую шайбу за шесть секунд до окончания овертайма забросил Марат Хуснутдинов. Здорово, что наши ребята поймали волну и с хорошим настроением подходят к плей-офф.

Заявление дня

Нападающий молодёжной сборной Швеции Александер Хольц поделился мнением о поведении игроков сборной России в матче чемпионата мира 2021 года.

«Мы хорошо действуем в зоне атаки, соперник не так хорош в своей зоне. Мы более мастеровитые, но нам надо упорнее работать. Мы хорошо играем, русским приходится цеплять нас клюшками, бить по рукам, чтобы остановить нас. Несколько раз они сыграли грязно – колющий удар был, подсечка. Плохо, что ни разу не дали пять минут», — сказал Хольц.

«Мы не играли грязно. А удаления не были очевидными». Что сказали наши и шведы после матча И сборной России всё равно, на кого выходить в следующем раунде.

Очень странно читать такие заявления в адрес российской сборной. В итоге в третьем периоде Хольц удалился, чем воспользовался отличившийся Кирсанов.

Гол дня

Да, очень красивую комбинацию разыграли российские хоккеисты в эпизоде с голом Амирова. По сути, для хоккейных учебников. Но мы остановим своё внимание голе Хуснутдинова в овертайме. Именно он принёс россиянам важную победу и два очка. За шесть секунд до сирены при игре в большинстве Марат здорово подкараулил отскок и с неудобной руки огорчил Йеспера Валльстедта.

Права на видео принадлежат ИИХФ. Видео всех голов можно посмотреть на официальном YouTube-канале ФХР.

Турнирное положение команд

В группе A первое и второе места разыграют канадцы и финны. А вот немцы и словаки свои матчи отыграли. Именно одна из этих сборных (скорее всего, команда Германии) станет соперником сборной России по четвертьфиналу. Сборная Швейцарии неожиданно провалила чемпионат мира.

В группе B последними стали австрийцы, но это прогнозировалось заранее. Их матч с чехами уже ничего не решает, в отличие от игры шведов с американцами. Но важно, что сборная России ниже второго места уже не опустится, а значит, не сыграет с Канадой и Финляндией на стадии 1/4 финала.

Если бы плей-офф начинался сегодня

Тогда пары соперников выглядели бы следующим образом:



Канада (1) – Чехия (4)

Россия (1) – Словакия (4)

Финляндия (2) – США (3)

Швеция (2) – Германия (3)

Расписание ближайших матчей

31 декабря

Чехия – Австрия

1 января

Канада – Финляндия

Швеция – США