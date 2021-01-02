«Они дали нам пинок под зад». 44 секунды отделяли Россию от грандиозного провала на МЧМ

Созыв молодёжки-2016 не даст соврать, что даже не самый сильный соперник может попортить много крови в четвертьфинале.

Сборной России предстоит сыграть в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира -2021 с командой Германии. Соперник вроде бы не топовый, который впервые в истории вышел в плей-офф МЧМ, но это организованная команда, у которой есть мощный козырь – суперзвено во главе с будущей звездой НХЛ Тимом Штюцле. Так что смотреть на них свысока точно не стоит. Тем более, и раньше были случаи, когда наша молодёжка испытывала большие трудности на этой стадии с не самыми сильными командами.

Можно вспомнить МЧМ-2010, когда Нино Нидеррайтер в овертайме похоронил Россию. Или домашний МЧМ-2013, когда уже Кучеров исполнил Нидеррайтера, сравняв счёт в концовке со Швейцарией, а затем реализовав победный буллит. Или самый свежий пример – сборная Дании, которая на МЧМ-2016 была в 44 секундах от сенсационной победы над русскими.

Датчане годом ранее уже показали, что умеют играть с Россией. На МЧМ-2015 нашей команде пришлось отыгрываться с 0:2 и доводить дело до буллитов в матче группового раунда с этим соперником. Не должно было быть никакого недонастроя, пусть даже в этот раз датчане были уже без Элерса и Бьёркстранда. Терпеливой, грамотной играющей в обороне командой они от этого быть не перестали.

И начиналось-то всё здорово, ярославское звено открыло счёт уже на третьей минуте. Когда Егор Коршков завозил шайбу из-за лицевой линии в ворота, вряд ли кто-то мог предположить, что россияне расслабятся, начнут чудить в обороне и промахиваться в атаке, а датчане, наоборот, заведутся и перевернут ход встречи.

Команда Олафа Эллера могла тут же сравнивать счёт, удивительно легко вскрыв оборону россиян, но тогда датчане простили. А во втором периоде – уже нет. Шайба Маркуса Йенсена окончательно расстроила игру сборной России и дала мощный заряд энергии датчанам. Те покатили с такой несгибаемой уверенностью, что многие начали задаваться вопросом, а точно ли Россия фаворит этого матча?

Второй период датчане выиграли со счётом 2:0, но у России оставалось ещё 20 минут, чтобы проснуться, дать себе подзатыльник и спасти матч, который рисковал обернуться катастрофой. И в третьем периоде наши ребята выложились на 200% — не выпускали датчан из своей зоны, обстреливали владения Томаса Лиллье с любой позиции, но шайба предательски не хотела идти в ворота.

Лаута: непозволительно так играть, много сил и эмоций тратится

Надо было доставать из себя все силы, показывать несгибаемый характер и верить в себя, даже когда ничего не получается. Такой опыт в Хельсинки у наших уже был – приходилось проявлять характер и отыгрываться в матчах с Чехией и Финляндией. «Третий период играли в одной зоне, не могли забить. Бывает и так, вратарь там стоял хорошо, моментов было много. Самое главное, сумели сравнять и выиграть в овертайме. Третий период мы играли просто хорошо и до конца верили, что сумеем выиграть. Думаю, такая игра мобилизует команду, они поняли, что только от ножа всё», — говорил потом Валерий Брагин.

Огромных трудов стоило России сравнять счёт в третьем периоде, но сложности только начинались. Через две минуты датчане провели едва ли не единственную свою атаку за период, россияне сами подарили им шайбу в своей зоне, последовал бросок с синей линии, добивание, и Георгиев вынимал из своих ворот третью. Запахло жареным.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

Наши спаслись на последней минуте и в овертайме дожали Данию. Но и для себя, и для всех следующих созывов сборной в очередной раз показали, что в плей-офф не стоит смотреть на достижения и регалии соперника. В отдельно взятом матче случиться может всё, что угодно, и на первый план подчас выходит не мастерство, а сила духа, твёрдость характера и вера в свои силы.

18-летний немец, который может выбить Россию с МЧМ. Говорят, Штюцле будущая звезда НХЛ Этому вундеркинду из местного чемпионата пророчат большее будущее. Он уже тащит сборную Германии на МЧМ.

«Была достаточно нервная игра. Датчане показали хороший хоккей, показали, что они очень достойный соперник и не просто так играют в этой группе, а нам дали хороший пинок под зад для начала. Когда петух клюнул, только тогда начали навал делать, который должны были делать с первого периода. В третьем периоде бросали со всех позиций, чтобы она залетела. Третья шайба – это был серьёзный холодный душ. Надо было просто из любого места достать этот характер, у нас тут родители приехали нас поддержать. Мы не могли просто так взять и уехать. Мы все собрались, лавочка просто на ушах стояла. И к нам удача повернулась лицом», — эмоционально подытожил Александр Дергачёв.