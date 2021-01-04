«Это неуважение ко всей России». Рекордный разгром Канады закончился скандалом на гимне

Совсем скоро Россия скрестит клюшки с Канадой в полуфинале МЧМ-2021, а пока есть время вспомнить грандиозную победу над этим соперником годом ранее. «Кленовые листья» были настолько не в себе, что их капитан едва не спровоцировал драку на рукопожатии.
Антирекорд канадцев
Поражение со счётом 0:6 стало антирекордом сборной Канады в истории МЧМ. Первый официальный чемпионат мира состоялся в 1977 году, до этого три года это был просто международный турнир юниоров. И в самом первом турнире, который был организован с подачи советской стороны и проходил в Ленинграде, сборная СССР разгромила канадцев со счётом 9:0. Справедливости ради следует заметить, что Канада послала в Ленинград не сборную команду, а клуб «Петерборо Питс», которые даже не являлись чемпионом своей лиги.
В официальных МЧМ СССР дважды громил Канаду (уже настоящую сборную) со счётом 7:2, было это в 1989 и 1992 годах, ещё один разгром учинили чехи – 6:1 в 1992-м. Что же до сборной России, то самой крупной победой над Канадой был финал МЧМ-2011, когда наши ребята выиграли у канадцев со счётом 5:3.
И кто бы мог подумать, что в матче группового этапа МЧМ-2020 одна команда будет творить на льду всё, что ей вздумается, а другая – присутствовать на льду чисто номинально. В первой заброшенной шайбе (уже на первой минуте!) России сопутствовала госпожа Удача. Во-первых, ни судьи, ни тренеры Канады не разглядели офсайд, который позже был отчётливо виден на повторе. Во-вторых, вратарь Нико Доус сыграл крайне неудачно – отбил шайбу, но она улетела ему за шиворот.
Три гола Россия забила в первом периоде, три – во втором, Россия уничтожала принципиального соперника, показывая мощный, скоростной хоккей, действуя как единый кулак и не давая сопернику ни малейшей на камбэк. «Кленовые листья» меняли вратаря, пытались встряхнуться в перерывах, но в тот день всё было бесполезно. «От этой игры остался привкус кислятины во рту, Россия вышла и потрясающе сыграла. Они набросились на нас, мы были не готовы», — сказал после матча капитан канадцев Баррет Хэйтон.
Капитан канадцев не снял шлем на гимне России
Хэйтон добавил ложку дёгтя в бочку мёда невероятной победы России. Во время гимна он не удосужился снять шлем, за что получил втык от нашего капитана Григория Денисенко. Россиянин выехал к красной линии, чтобы заставить канадца проявить уважение, но был остановлен судьями.
Не мытьём, так катаньем – россияне отказались пожимать Хэйтону руку на рукопожатии, а Кирилл Марченко и вовсе покрутил пальцем у виска, проезжая мимо него. Что двигало Хэйтоном – злость от поражения, желание хоть чуть-чуть испортить сопернику великий праздник? Когда новость разлетелась по СМИ, канадец стал оправдываться тем, что был погружён в свои мысли и просто забыл снять шлем. Но от шквала критики его это спасло.
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Его затравили в соцсетях как российские, так и канадские болельщики, критиковали эксперты. Оно и понятно – в Канаде, где к хоккею относятся как к религии и чтят традиции, прекрасно понимают, что такой поступок ложится пятном на всю страну. «Сегодня Баррет Хэйтон, капитан сборной Канады, продемонстрировал один из самых разочаровывающих вариантов поведения, который я когда-либо видел в хоккее. Или срочно выпускайте заявление с извинениями в адрес России, либо убирайте Хейтона из состава прямо по ходу турнира. Мне просто стыдно за поступок нашего капитана. Лично я всегда мечтал играть за сборную Канады на молодёжном чемпионате мира, мечтал представлять свою страну. Но мне так и не довелось этого делать. Вот почему я так на это реагирую. Это привилегия — играть за сборную!», — отметил известный в прошлом нападающий НХЛ Девин Сетогучи.
Сборная России Хэйтона, конечно, простила. «Конечно, когда идёт гимн страны и кто-то не снимает шлем, команда заводится. Расценили это как неуважение ко всей стране. Хорошо, что он извинился. Вопрос снят», — сказал нападающий Максим Грошев.
«Это молодёжь. Это бывает, понятно, что не совсем приятно, но канадцы сами это признали. Мы только можем принять их извинения. Должны соблюдаться нормы приличия, и это касается не только канадцев, но и нас. Хоккей – это игра, в которой ценится уважение к сопернику. Эту ошибку Хэйтона можно объяснить молодостью, огорчением, расстройством и так далее», — дипломатично отметил Игорь Ларионов.
- 4 января 2021
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