«Всё пошло наперекосяк». Матч с Канадой на МЧМ, который заставил наших плакать

16 лет назад «кленовые листья» доминировали над Россией так же, как в прошедшем матче, и выиграли с той же разницей в пять шайб.

Лучший снайпер современности, рекордсмен по «Морис Ришарам» в НХЛ, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин на молодёжных чемпионатах мира сыграл трижды. Такое случается нечасто, особенно с хоккеистами, выбранными под первым номером драфта, – их сразу берёт в оборот клуб НХЛ и на первенство мира, конечно, не отпускает.

Овечкин со своего первого МЧМ в 2003 году привёз золото и звание лучшего снайпера турнира, которое разделил с ещё тремя игроками. В 2004-м сборная России вылетела уже в четвертьфинале, а в следующем году Александру, которого летом выбрал «Вашингтон», повезло – НХЛ объявила локаут, и появился последний шанс взять второе золото престижного молодёжного турнира.

Овечкин к этому времени успел не только стать первым номером драфта, но и дебютировать за сборную России на ЧМ, а затем сыграть на Кубке мира. На МЧМ-2005 он приехал в ранге главной звезды команды, её капитана, щеголял своим фирменным затемнённым визором, весёлым нравом и хорошей наглостью.

Например, в полуфинале с США он на пару с Евгением Малкиным дразнил американские трибуны – Малкин после гола проехался перед чужой скамейкой, пытаясь пожать соперникам руки. Овечкин, забив в пустые ворота, сначала что-то прокричал в сторону американцев, а затем уселся на скамейку и указал болельщикам на свою фамилию на свитере. Ребята слишком бурно радовались тому, что сумели отдать США должок за поражение в группе.

Обделались. Канада раскатала наших в полуфинале МЧМ, а где был русский характер? Оглушительное поражение команды Игоря Ларионова. Обещали канадцам шлепок, а получили полную авоську.

Перед финалом Александр сиял и вспоминал, как однажды уже бил Канаду в финале,, грозясь, что готов сделать это ещё раз. «Мы помним ЧМ-2003 в Галифаксе, тогда все тоже говорили, что Канада станет чемпионом. Но выиграли мы, доказали всем, что Россия лучше. Завтра нам надо сыграть так же, как два года назад. У нас хороший шанс на победу. Канада – просто команда, они не боги. У нас хорошая команда, а у них хорошее нападение и защита, а вратарь – ну, не знаю».

Канадцы мотали на ус и били копытом. Им не пришлось по вкусу ни поведение Овечкина в матче с США, ни выпады в сторону своего вратаря. «Они дразнили «скамейку» соперника, дразнили трибуны. Такое нахальство нас немного разозлило. С Россией всегда принципиальные матчи, настрой на них бешеный. Особенно после того, что они сделали в полуфинале», — говорил капитан Канады Майк Ричардс перед финалом.

Только один игрок смог сломать Овечкина. Силовой Бержерона довёл его до слёз Капитан «Вашингтона» сейчас крушит всех подряд в НХЛ, но попадало и ему. Дважды от Бержерона: в финале МЧМ и в серии плей-офф с «Бостоном».

Овечкин не учёл одного факта – не только ему повезло с локаутом. У канадцев было мощное поколение игроков, которые при других обстоятельствах могли бы уже пылить в НХЛ (Бержерон и вовсе успел провести полноценный сезон в «Бостоне»). Эта «дрим-тим» — Гецлаф, Кросби, Перри, Бержерон, Уэбер — по совокупности была сильнее команды во главе с Овечкиным и Малкиным тогда и не раз доказывала это позже на уровне национальных сборных.

Эта «дрим-тим» заставила Овечкина плакать после финала МЧМ. Его мечты ещё об одном золоте с треском разбились о канадцев, а сам он попал под каток Бержерона и даже не смог доиграть матч.

Александр повредил плечо в середине второго периода, когда игру теоретически ещё можно было спасти. Теоретически только потому, что счёт ещё не успел дойти до разгромного, а на самом деле канадцы доминировали над Россией в 2005-м так же, как в 2021-м – забили на первой минуте, вдавили газ в пол и уже не оглядывались назад. Поражение со счётом 1:6 стало самым крупным для России со времён первой встречи с Канадой на МЧМ в 1993 году, когда наши «влетели» 1:9.

Овечкин с горечью наблюдал со стороны, как «кленовые листья» уничтожают Россию. После сирены он вышел на лёд с перевязанной правой рукой и не мог сдержать слёз. «Канадцы начали играть в тело, и всё пошло наперекосяк. Как начались силовые приёмы, мы уже не показывали свою игру», — говорил он. Мечта была так близко, а крушение надежд оказалось таким жестоким.