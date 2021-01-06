У Ларионова на МЧМ были серьёзные просчёты. Но ему нужно дать ещё один шанс в молодёжке

Нам всем сейчас больно, грустно и хотелось бы, чтоб МЧМ-2021 сложился по-другому. Россия без медалей мирового первенства – нехороший результат, двух мнений тут быть не может. Четвертое место никого не устраивает. Кстати, категоричность этого «не устраивает» — один из признаков того, что мы были, есть и будем большой хоккейной державой. Нацеленной на совсем другой результат. Вопрос в том, что делать дальше. Результат такой, какой он есть. Давайте глубоко вдохнем, выдохнем и задумаемся: какую реакцию на четвертое место мы хотим увидеть? Массовые казни, высмеивания, отставки тренеров, травля хоккеистов? Вспоминая крылатое выражение Вячеслава Быкова, может, кому-то не терпится поставить гильотины на Красной площади?

Или все-таки хоккейная Россия хочет другого? Разобраться в ошибках. Превратить турнирный провал в фундамент для будущего прогресса. Сделать всё, чтобы русская молодёжка последний матч МЧМ-2022 завершила в статусе победителя – и чтобы этот матч был финальным.

Тогда надо вспомнить, что кризис всегда можно обратить себе на пользу. Но лишь в том случае, если препарировать его с опорой на трезвость, уравновешенность и холодный логический интеллект. Все остальное – путь в никуда, а истерики с битьем посуды, поиском крайних и паникерским самоуничижением особенно опасны. Потому что такие методы и поступки приносят гораздо больше вреда, чем сам факт двух поражений в медальном раунде МЧМ.

Тренер, игроки или система? Кто виноват в провале сборной России на МЧМ Подводим неутешительные итоги молодёжного первенства в Эдмонтоне.

Турнир в Эдмонтоне проиграла проиграла конкретная команда во главе с конкретным тренерским штабом. Именно поэтому при разбирательстве причин и поиске антикризисных шагов нельзя наступать на грабли других видов спорта – где после громких поражений поддавались панике, начинали заниматься самобичеванием и рубить сплеча. Губя национальные программы подготовки, гнобя перспективных игроков и тренеров, отказываясь от эффективных наработок в угоду эмоциям и конъюнктуре момента.

Отечественному хоккею вставать на рельсы паникерства не следует ни в коем случае. В Канаде к примеру, совсем недавно не убереглась от решений с опорой на эмоции. И из-за этих душевных метаний спустила коту под хвост целую хоккейную пятилетку. Об этом вспоминать почему-то не принято. Но после Ванкувера «кленовые листья» запустили какой-то странный эксперимент по умышленной обкатке полуэкспериментальных составов на чемпионатах мира. Раз за разом родоначальники хоккея привозили на главный турнир сезона команды с неограниченным – на словах – кредитом доверия и авансами «это наше будущее». Раз за разом «будущее» с треском проваливалось на ЧМ, вылетая в четвертьфинале. Раз за разом на провалившемся составе ставили крест, разгоняя его и обновляя в следующем сезоне процентов на 80-90. И новые «надежды нации» проваливались точно так же, проигрывая в четвертьфинал. И история повторялась. Пять лет подряд. Пока «кленовые листья» не поняли, что эмоциональная «расстрельная» кадровая политика не ведет их в никуда, а игра без права на ошибку не оборачивается долгосрочными дивидендами. Как только в Канаде перестали рубить сплеча, начали приглашать на ЧМ по 8-10 настоящих звёзд и добавили сбалансированности в вопросы работы над ошибками да доверия игрокам-тренерам, результаты на мировых первенствах стали гораздо лучше.

Бесхарактерный советский хоккей. Почему канадцы разнесли философию Ларионова в пух и прах Россия вышла играть в хоккей, а не умирать на льду, и это шло от тренера.

Молодёжи надо помочь стать новыми Тарасенко, а не новыми Филатовыми. Нельзя отдавать на растерзание игроков, которые не смогли добиться желаемого на этом МЧМ. Один битый стоит минимум двух небитых. Это не пустые слова, а принцип, справедливость которого была подтверждена реальной хоккейной историей. Поколение Овечкина два раза словило от Канады разгромные поражения в финалах МЧМ (1:6 и 0:5). А потом Овечкин и Малкин в свитере взрослой сборной победили ту же Канаду в плей-офф туринской Олимпиады с участием всех звёзд НХЛ. Овечкин и Радулов в свитере взрослой сборной выносили суперзвездных канадцев в двух финалах ЧМ подряд, в том числе и в домашнем для «кленовых листьев» Квебеке. Или классический пример МЧМ-2010, где Россия проиграла не в полуфинале, а в четвертьфинале. И не Канаде, а Швейцарии. А через год семь парней, прошедшие через то чистилище, стали костяком золотой сборной Баффало. Бобков, Орлов, Зайцев, Кузнецов, Тарасенко не только превратились в героев. Но и превратили работу над ошибками-2010 в фундамент для движения вперед, строительства собственной суперзвёздной карьеры.

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Семь игроков нынешней молодёжки смогут сыграть на следующем МЧМ и тоже будут стержнем сборной. Лидерами, которые смогут не только конвертировать свой опыт на благо России, но и научить партнёров тому, как надо и как не надо играть в главных матчах мирового первенства. И сейчас важнее всего не поливать их грязью на эмоциях – а напомнить, что в молодежке-2010 кроме будущих лидеров и чемпионов был еще и «гламурный капитан» Филатов. Который сделал из турнирной неудачи неправильные выводы, не сумел сцементировать данный природой талант мужским характером и в итоге быстро приобрел имидж «фигуристки» да повесил коньки на гвоздь.



Важно, чтобы парни из ларионовской молодёжки захотели стать новыми тарасенко и кузнецовыми, а не новыми филатовыми. Они должны спросить с себя. Полезно будет спросить и с них. Но указывать на ошибки и пути работы над собой надо не в тоне неуравновешенной школьной директрисы, к которому часто срывается общественность. А в отцовском, командирском ключе – чтобы строго, но по делу. Не на эмоциях, а с помощью логики, аргументов и авторитета взрослого собеседника. Нельзя обвинять в поражениях и Аскарова. Ни один вратарь мира не дотащит команду до победы, если сама команда не забивает хотя бы своё и играет плохо.



В командном виде спорта фактор одной личности не может весить даже 80 процентов. А еще опыт МЧМ-2021 научил нас, что современный хоккей не прощает пробелов в виде отсутствия компетентного и матерого тренера по работе с голкиперами. Без постоянной поддержки такого специалиста (а поддержка – это и теория, и практика, и психология) идеальных кондиций трудно достичь даже самому одаренному вратарю.

Фото: Codie McLachlan/Getty Images

«Расстрела» не заслужил и Ларионов. Можно не сомневаться, что своей работой на МЧМ Профессор недоволен сам. А итоги отзываются в его душе той болью и горечью, которая сильнее, чем у 99 процентов болельщиков нашей сборной. Тренерский путь Игоря Николаевича начинался по осени как сказка. В Эдмонтоне пришло время поражений. Которые неизбежны при становлении любого элитного тренера. И которые делают сильнее тех специалистов, которые быть сильнее хотят. Ларионов — представитель поколения, не умевшего проигрывать. Не сомневаюсь, что уж он-то хочет взять реванш как никто. Именно поэтому его надо оставлять во главе молодёжки. Чтобы опыт битья, чтобы канадское чистилище превратились в фактор, гарантирующий сборной России неповторение допущенных на МЧМ-2021 ошибок. А ошибки, безусловно, были. Если отбросить в сторону хайп и эмоции, то просчеты ларионовского штаба можно свести к трем большим аспектам.

Первый – тактика. На молодёжном ЧМ-2019/2020 сборная доминировала во всех матчах, демонстрируя атакующий хоккей. В этом году этот стиль просматривался лишь фрагментарно, а медальном раунде исчез совсем. И дело совсем не в уровне игроков – иначе против немцев и чехов Россия сыграла бы намного лучше, чем против шведов и будущих чемпионов американцев.

Нет, главной причиной неудач стали разрывы между атакой и обороной. Несогласованность, несинхронность работы внутри пятерок постоянно бросалась в глаза. Защитники передерживали шайбу в своей и чужой зонах, рано садились в глубину при чужих атаках и недостаточно агрессивно поддерживали атаки свои. Нападающие тоже нередко отказывали обороне в помощи, не возвращались для подстраховки. Но, главное, не давали команде необходимой остроты впереди. Это случалось из-за потерь шайбы в разных зонах, проблемами с борьбой под воротами и «экранированием» чужого вратаря, несвоевременными открываниями и неэффективным прессингом.

Кто больше всего разочаровал в составе сборной России на МЧМ-2021?

Вторая глобальная причина неудач – управление игрой команды со скамейки. Если оборонцы позволяют себе меняться, когда нужно поддержать атаку с ходу – это вопрос к тренеру, командующему защитой. Видел ли Голубович, что из-за рассинхрона в сменах нападающие часто оказывались без поддержки в чужой зоне – а если видел, почему не поправлял механизм сразу по ходу матча? Почему другие тренеры, видя пассивность атаки в игре под чужими воротами, не пытались исправить ситуацию по ходу и не погнать своих подопечных на канадский или финский пятачок? Наконец, неужели сам Профессор не видел, кто в его составе способен на точечные усиления силовой, комбинационной или бросковой компоненты и не пытался вправлять мозги лидерам персонально?

Ну и третья причина – психология. Проигрыш ключевых единоборств, комбинационная беспомощность в условиях прессинга, технический брак и нежелание идти за нейтральной шайбой – все это не столько про обученность или уровень игроков, сколько про то, что у них в голове. Канада, как показал финал МЧМ, была не так страшна, чтобы безропотно ей проигрывать. На молодёжном уровне именно настрой и эмоции часто являются главным фактором того, что команда либо идет в последний и решительный, либо выбрасывает белый флаг. И тут вопрос не только к тренерам, академично и чересчур спокойно стоявшими на скамейке в кризисные моменты. Но и к самим хоккеистам, особенно лидерам – Амирову, Подколзину, Чинахову. Они были обязаны преодолеть себя и повести команду за собой.

Фото: Codie McLachlan/Getty Images

Быкова разгром от Канады ничему не научил. Этот пример должен помнить Ларионов От всей души хотелось бы посоветовать Ларионову помнить о том, что нужен и эмоциональный заряд, и умение поднять подопечных на бой, и использование других доступных средств. Для победы все средства хороши – что и продемонстрировал Игорю Николаевичу штаб Канады в полуфинале. При счете 4:0 тренеры «кленовых листьев» просили видеоповтор после шайбы Абрамова. Как бы подло и не по-мужски ни выглядел тот поступок, на скамейке родоначальников хоккея понимали, как важны эмоции в молодежном хоккее. Как велика опасность, что после гола в большинстве русские если не спасут игру, то организуют погоню и помотают нервы. Мелочей нет, и в работе над ошибками это надо помнить.

А еще Ларионову надо помнить о другом. Решение оставить его во главе молодёжки будет логичным. Но это не значит, что ошибки прощены. Это значит, что спрос с получившего опыт специалиста теперь будет еще больше. Когда мы говорим, что хоккейной России нельзя закапываться в негативе – это не означает индульгенций на будущее. Мы все хотим, чтобы сборная стала сильнее. А для этого нужно сделать правильные выводы.

Ведь Вячеслав Быков в свое время погорел не на том, что проиграл в матче плей-офф канадцам в Канаде. Его тоже оставили, тоже дали шанс. Быков погорел на том, что не сделал выводы и ничегошеньки в своей работе не исправил. И ничего, кстати, после Ванкувера-2010 не выиграл. Кредит доверия в такой ситуации не мог быть безграничен. И только собственная негибкость стоила бывшему партнеру Ларионова по непобедимым ЦСКА и национальной команде 1980-х места в сборной России. Самому Игорю Николаевичу об этом тоже надо помнить. Он нужен хоккейной России – но хоккейная Россия хочет, чтобы тренер Ларионов рос и прогрессировал на радость всем.