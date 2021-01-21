Лучшему тренеру юниоров страны не по пути с Профессором. Голубович уходит из молодёжки?

Владимир Филатов и Сергей Голубович — самые успешные тренеры юниорских сборных России последних десяти лет: первый с командой 2001 года дошёл до финала ЮЧМ и выиграл с командой 2004 года юношескую Олимпиаду в Лозанне, второй — вместе с пацанами 2002 года взял золото мемориала Глинки и выиграл все крупные турниры на уровне U18, за исключением отменённого из-за коронавируса ЮЧМ. Ещё прошлой зимой мы называли обоих одними из потенциальных кандидатов на замену Валерия Брагина, в конце концов ушедшего на повышение в первую команду страны. Однако в итоге ФХР, очарованная идеями возрождения советского стиля и тотального контроля, назначила главным тренером молодёжки Игоря Ларионова, а заслуживших повышения Филатова и Голубовича сделал ассистентами тренера-дебютанта.

Замена уже есть, но Брагин должен остаться. Кто повезёт сборную России на МЧМ-2021? Если контракт Брагина не будет продлён, то есть три основных кандидата на этот пост.

Фото: fhr.ru

Идея отправить помогать Ларионову на МЧМ лучших специалистов страны выглядела логичной, но отнюдь не уникальной — те же канадцы и шведы ежегодно собирают вокруг главного тренера молодёжки лучшие умы страны, которые впоследствии нередко получают повышение. Да и хранитель советского стиля за всего один неполный сезон тренерской работы банально не успел обрасти своими проверенными людьми. Но самое главное — первая молодёжка Ларионова была составлена из игроков 2001 и 2002 годов рождения. Кто, как не Филатов и Голубович, прошедшие с этими парнями через мясорубку множества международных турниров, со всех сторон успели рассмотреть их и знали, как они поведут себя в стрессовых ситуациях? Тем более что из-за коронавируса Профессор имел не так много возможностей изучить всех кандидатов в молодёжку. До турнира в Эдмонтоне представить более подходящих помощников для Ларионова на его первом МЧМ было попросту невозможно.

МЧМ показал, что хоккей выходит на пик популярности. Скоро в России будет, как в Канаде Вид спорта номер один определён, и хоккейный бум в нашей стране будет только нарастать. Но его необходимо подкреплять победами.

Но если демократичный и более сдержанный Филатов казался идеальным Санчо Панса для Профессора, то строгий и темпераментный Голубович на их фоне заметно контрастировал, а по своим методам и принципам был чуть ли не зеркальным отражением Брагина. Голубович, как и герой Баффало, умеет сплотить вокруг себя команду, строит свой хоккей от обороны, креативу предпочитает дисциплину и строгое выполнение задания, а главное — он знает, когда нужно дать волю эмоциям и устроить праведный разнос в раздевалке с красочными иллюстрациями из толкового словаря русского мата. Только вот от разговоров на повышенных децибелах Ларионов категорически отказался, а на МЧМ ни разу не дал использовать Голубовичу кнут. В стрессовой ситуации триумфатор Глинки мог бы взять на себя роль плохого полицейского, но вместо этого Профессор приглушил его и сделал из него обычного тренера-опцию.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

О том, что у главного тренера и его помощника слишком разные ценности, говорили ещё по ходу группового турнира в Эдмонтоне, но тогда даже косвенных подтверждений разногласий между ними не было. Окончательно расставил точки над i в отношениях Ларионова и Голубовича провальный полуфинал с Канадой. Зная методы и характер Голубовича, невозможно было не предположить, что он попытается взять слово после первого периода и устроить Хиросиму в раздевалке. Только, несмотря на всё желание Сергея Владимировича, разноса не случилось, а Ларионов на пресс-конференции подтвердил, что ему пришлось сдерживать своих помощников.

«Можно на ребят накричать, оскорбить их, но это не в моих правилах. Я сказал тренерам, что разговор должен быть спокойным. Это немножко другое поколение, чем наше», — пояснил Профессор.

«В финале у Канады тоже было фиаско». Ларионов сказал, что поменяет в сборной к новому МЧМ Главный тренер российской молодёжки поведал о всех проблемах, с которыми столкнулась команда, пообещав сделать выводы.

Фото: fhr.ru

Глядя на это, вряд ли кого-то должно удивлять, что в прессе появились сообщения об уходе Голубовича из молодёжки, а с Профессором ему оказалось не по пути. Впрочем, без работы один из сильнейших специалистов в системе ФХР не останется и, по информации сразу нескольких источников, в ближайшее время он должен официально возглавить юниорскую сборную U17 — ту самую, с которой Филатов в январе прошлого года разнёс юношескую Олимпиаду в Лозанне — именно в ней играют главные вундеркинды страны Матвей Мичков и Иван Мирошниченко. В том, что у Голубовича с самой талантливой «юниоркой» десятилетия всё будет хорошо особых сомнений нет. А вот новая молодёжка, костяк которой будет состоять из его бывших подопечных, не только лишилась тренера, чьи знания точно пригодились бы Ларионову, но и мотиватора, способного дать парням так необходимый иногда втык.