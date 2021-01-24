В КХЛ не пригодились. Известные хоккеисты, уехавшие играть в Европу

Перед дедлайном КХЛ далеко не все игроки нашли себе работу в Континентальной лиге, а с кем-то расторгли контракт уже после закрытия трансферного окна. Рассказываем про белорусских и российских хоккеистов, которые не стали сидеть без дела и решили продолжить карьеру в Европе.

в. Константин Барулин («Динамо» Пардубице), 36 лет

Казалось, что Барулин готов играть вечно. При этом в последнее время Константин выступал в командах, которые тренировал Вячеслав Буцаев. Будь то ХК «Сочи» или «Нефтехимик». У голкипера и тренера сложились хорошие отношения. Но даже Буцаев не спас Барулина от расторжения контракта с «Нефтехимиком». Соотношение «цена/качество» не устроило менеджеров нижнекамцев, в результате чего чемпиону мира 2012 года указали на выход. Без работы Константин не остался, отправившись играть в Чехию.

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з. Александр Логинов («Чиксереда»), 33 года

С каждым годом возрастной защитник играет всё хуже. Логинов стал медлительнее, много ошибается в обороне, в результате чего от него отказались даже в «Нефтехимике». Кстати, Логинов успел побыть капитаном «волков», но с деньгами у татарстанского клубы нынче проблемы, в том числе и поэтому было решено разгрузить платёжную ведомость. Логинов не стал вешать коньки на гвоздь, а отправился играть в Румынию. Тем более что «Чиксереда» для россиян уже не чужой клуб.

«Нефтехимик» расторг контракт с защитником Александром Логиновым

з. Кирилл Лямин («Катовице»), 35 лет

Лямин до последнего цеплялся за КХЛ и пытался остаться в России. Защитник играл на просмотровых контрактах в «Спартаке» и московском «Динамо», где приглянулся тренеру-ветерану Владимиру Крикунову. Но задержаться в столичных командах у Лямина не получилось, уровню и амбициям «Спартака» с «Динамо» Кирилл уже не соответствовал. Агентам пришлось искать варианты в Европе, в результате чего он поехал играть в Польшу.

з. Максим Игнатович, 29 лет

Официально Максим Игнатович пока без команды, но мы всё равно решили внести его в наш список. Дело в том, что недавно прошла информация о том, что Игнатович уже занимается визовым вопросом и в ближайшее время отправится выступать в Европе. Уже даже есть договорённость с польской командой (возможно, это тоже будет «Катовице»), осталось лишь оформить все необходимые бумаги и поставить подпись под контрактом. Так что в ближайшие дни ждём новостей про переезд бывшего защитника «Амура» в Европу.

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н. Андрей Костицын («Динамо» Пардубице), 35 лет

Бывший звёздный форвард «Монреаля» и «Нэшвилла» с 2012 года выступал в НХЛ. Костицын-старший успел поиграть в том числе и за родное минское «Динамо», но в нынешнем сезоне от него, как и от Барулина с Логиновым, тоже отказался «Нефтехимик». Это ещё раз подтверждает тот факт, что о результате в нынешней нижнекамской команде думают в последнюю очередь. Главное, разгрузить платёжную ведомость. Обратно в минское «Динамо» Костицына тоже не позвали, поэтому он перешёл в другое «Динамо» — чешское. Теперь Костицын-старший будет одноклубником Константина Барулина. В Пардубице довольны подписанием новых игроков.

н. Сергей Костицын («Братислава Кэпиталз»), 33 года

Костицына-младшего долгое время мучили травмы, пришлось пройти долгий процесс реабилитации. Во многом поэтом Сергей так долго оставался без команды. Форвард, как и родной брат, тоже здорово выступал в «Монреале» и «Нэшвилле», а затем принялся строить карьеру в Континентальной лиге. Костицын по-прежнему обладает хорошим кистевым броском, точным пасом и неплохой скоростью. Думается, что при большом желании Сергей смог бы найти команду в КХЛ на небольшую зарплату, но лучше после длительного восстановления попробовать себя в более скромном чемпионате Словакии. В «Братиславе Кэпиталз» нападающий будет получать много игрового времени и станет одним из лидеров команды.