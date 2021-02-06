Дыра в центре нападения и топовая защита. Каким в Америке видят состав России на Олимпиаду

На днях авторитетное заокеанское издание The Athletic опубликовало свою версию состава хоккейной сборной России на ОИ-2022. Ростер составлен с учётом того, что НХЛ везёт своих игроков в Пекин, но всё равно в нём нашлось место нескольким ребятам из КХЛ. Рассказываем, кого американцы видят в нашей сборной через год, а также представляем свою версию состава.

Бешеные скорости и новые звёзды. Каким будет состав сборной Канады на Олимпиаде В этой команде править бал будут Маккиннон и Макдэвид, найдётся место и для Кросби, но в третьем звене.

Вратари

Андрей Василевский, Семён Варламов, Игорь Шестёркин



С первым номером в российских воротах всё просто и ясно — конечно, Андрей Василевский, один из самых стабильных, надёжных и куражистых вратарей во всём мире, который может поехать в Пекин уже с двумя «Везинами».



Американцы не видят в составе сборной России Сергея Бобровского, и тут с ними можно согласиться. На жирном контракте во «Флориде» новокузнечанин, увы, только деградирует, у него нет никаких шансов поконкурировать с Василевским за пост №1 в национальной команде, а везти бэкапом 33-летнего вратаря нет никакого смысла.

Канадцы считают Василевского лучшим. Рейтинг вратарей нового сезона НХЛ Даже безумная любовь к Кэри Прайсу не позволила авторитетному журналу поставить его выше россиянина из «Тампы».

Варламов — одногодка Бобровского, но у Семёна нет статуса альфа-самца, и в своей карьере ему не раз приходилось быть запасным или же делить с кем-то место в воротах. Вот и в Пекине он безо всяких обид останется за спиной Василевского, а в случае чего — без проблем подстрахует.



«Туристическую» роль третьего вратаря в Америке отдают Игорю Шестёркину, и это может быть уже четвёртый турнир в карьере воспитанника «Спартака», на который он съездит просто за компанию. ЧМ-2016, ЧМ-2017, ОИ-2018 — на этих соревнованиях Шестёркин не провёл ни минуты, и неужели ОИ-2022 встанут в этот ряд?



На самом деле, на месте Шестёркина может оказаться и его одноклубник Георгиев (если добавит в стабильности), и Самсонов (если возьмётся за ум https://www.championat.com/hockey/article-4252533-ilya-samsonov-ustupaet-konkurenciyu-viteku-vanecheku-v-vashingtone.html), и даже Илья Сорокин (посмотрим на его прогресс в «Айлендерс» за год). Но мне кажется, что тренерский штаб сборной России не повезёт в Пекин трёх вратарей из НХЛ, а определит одно место в заявке под активно раскручиваемый проект СКА и национальной команды Ярослава Аскарова. Думаю, что петербуржский голкипер съездит в Латвию на чемпионат мира, а затем отправится впитывать атмосферу сборной и в Пекин.

Защитники

Иван Проворов — Дмитрий Орлов



Владислав Гавриков — Михаил Сергачёв



Александр Романов — Никита Зайцев



Никита Задоров — Александр Алексеев



Всё идёт к тому, что у России на ОИ будет весьма мобильная, умная и универсальная линия обороны. Топ-4, в который я бы включил вместо Гаврикова Романова — это квартет нестарых, подвижных дефов с прекрасной выучкой, великолепным чувством позиции и сильными атакующими навыками. Каждый из них умеет здорово двигать шайбу и быстро принимать правильные решения.

«Ощущения невероятные!». Молодой русский защитник Романов влюбляет в себя Канаду Александр с ходу вписался в состав самого титулованного клуба НХЛ и своим подходом к делу обещает вырасти в звезду мирового масштаба.

Гавриков и Зайцев — добротные домоседы, которым не занимать в жёсткости. То же самое можно было бы сказать и про Никиту Задорова, но в «Чикаго» он играет настолько слабо, что прямо сейчас я бы не стал считать его кандидатом в олимпийскую команду. Логичнее обратить внимание на КХЛ, где есть, например, Рушан Рафиков или Андрей Миронов. Последний, кстати, проводит лучший сезон в карьере, в силовой вряд ли уступит Задорову, зато катается динамовец получше защитника «Блэкхоукс».



Александр Алексеев — смелая кандидатура, но я с ней полностью согласен. Ему определённо пошёл на пользу переезд в Уфу, где мы увидели у Алексеева светлую голову, техничные руки и быстрые ноги. Этому защитнику всего 21 год, он непременно будет прогрессировать и в следующем сезоне НХЛ, который и будет разорван Олимпиадой, Александр наверняка уже будет покорять «Вашингтон».



У России есть топовые защитники, но выбор их весьма ограничен, поэтому дополнить список американцев особо и некем. Любушкин сидит на лавке в «Аризоне», Нестеров не выдержит конкуренцию в этом составе, Куликов уже давно не кандидат в сборную. Разве что у Артёма Зуба просматриваются неплохие перспективы, но всё будет зависеть от того, как быстро хабаровчанин адаптируется в «Оттаве».

Нападающие

Артемий Панарин — Евгений Малкин — Никита Кучеров



Александр Овечкин — Артём Анисимов — Андрей Свечников



Кирилл Капризов — Вадим Шипачёв — Денис Гурьянов



Иван Барбашёв — Сергей Андронов — Илья Михеев



Владимир Тарасенко, Александр Кадейкин



Разговор о нападении сборной России нужно начать с констатации печального факта — у нашей команды настоящая дыра в центральной линии. Есть Малкин, которому в следующем феврале будет 35 лет, и его карьера, похоже, идёт на спад, за ним Евгений Кузнецов, но он дисквалифицирован ИИХФ, а дальше — пропасть. Вот и приходится американцам ставить центром номинально второго звена Артёма Анисимова, который сейчас даже не проходит в состав худшей команды НХЛ, в третье определять Вадима Шипачёва, доказавшего свою несостоятельность на североамериканских площадках, а в четвёртое и вовсе пихать Сергея Андронова. «Армеец», правда, проводит великолепный сезон, и он ещё далеко не стар по хоккейным меркам, но сам факт того, что по американской версии олимпийская сборная России не обойдётся в Пекине без чекера-силовика, показателен.

Неудача на старте. Семь российских игроков, проваливших начало сезона НХЛ Они бы хотели забыть начало чемпионата как страшный сон.

Впрочем, излишне драматизировать ситуацию не стоит. Да, у России гигантская проблема с центральными. Но современный хоккей — это тотальный хоккей, где изначальные позиции игроков уже не играют такой большой роли, как раньше, а совокупный уровень русского нападения остаётся высоким, благодаря элитному подбору крайних форвардов. Если же всё-таки говорить о составе центральной линии, то, на мой взгляд, ни Анисимова, ни Андронова в Китае не будет.



Почему бы, например, не рассмотреть кандидатуру Дениса Зернова? Между прочим, лучший по статистике российский центральный в КХЛ после Шипачёва. При этом понятно, что у Зернова всё в порядке со скоростью и креативом, но ему не хватает габаритов. Впрочем, в «Авангарде» Денису это нисколько не мешает. В Балашихе он прекрасно сыгрался с Ильёй Ковальчуком, так почему же не предположить, что и с Овечкиным у Зернова найдётся «химия»?

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Есть ведь ещё и Максим Шалунов — лучший центр ЦСКА, но мне кажется, что стоит обратить внимание на Ивана Морозова. Молодой прогрессирующий нападающий со светлой головой, великолепно выступающий в СКА в звене с Бурдасовым и Кузьменко на глазах у главного тренера сборной России. Да и вообще, вы можете представить, что у национальной команды в Пекине не будет ни одного игрока из Питера, как это видят в Америке? Я не могу, и главный кандидат из СКА на ОИ-2022 (из полевых) — это как раз Морозов.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Вингеры — это гордость сборной России. Панарин, Кучеров, Овечкин, Свечников — железные кандидаты в топ-6, не нуждающиеся ни в каком дополнительном представлении. В третье звено «игровичков» The Аthletic ставит Капризова и Гурьянова, и тут тоже вроде бы всё правильно — оба форварда стремительно прогрессируют в сильнейшей лиге мира, и прямо сейчас выглядят сильнее других претендентов на эти места. Тарасенко замучили травмы, Радулов нестабилен и уже стареет, Гусев проваливается в «Нью-Джерси», Дадонов сдулся в «Оттаве».

О чём говорили Овечкин и Панарин? Любопытный момент с участием русских звёзд НХЛ Первый забил, второй сделал три голевые передачи, а перед этим во время матча нападающие мило поболтали.

Места в топ-9 распределены в целом логично, хотя вопрос с центрами, конечно, дискуссионный. А что с четвёртым звеном? Даже у самой атакующей команды оно должно быть хоть немного сдерживающим. Этой логике следовали и в Америке, включая в него настоящих работяг Михеева и Барбашёва. Иван, кстати, легко может сыграть и в центре, если сильно понадобится.



Впрочем, в нижнюю тройку есть, конечно, и другие кандидаты. Из НХЛ — Наместников (ещё один потенциальный центр), Ничушкин, возможно, Тренин. Из КХЛ — Максим Мамин, Александр Кадейкин (тоже центр), Кирилл Марченко. Думаю, с игроками подобного плана всё будет решаться в последний момент на основании того, в какой форме ребята будут пребывать в преддверии Олимпиады.

Состав сборной России на ОИ-2022 (версия «Чемпионата»)

Вратари



Андрей Василевский, Семён Варламов, Ярослав Аскаров



Защитники



Иван Проворов — Дмитрий Орлов



Александр Романов — Михаил Сергачёв



Владислав Гавриков — Никита Зайцев



Андрей Миронов — Александр Алексеев



Нападающие



Артемий Панарин — Евгений Малкин — Никита Кучеров



Александр Овечкин — Денис Зернов — Андрей Свечников



Кирилл Капризов — Вадим Шипачёв — Денис Гурьянов



Кирилл Марченко — Иван Морозов — Илья Михеев



Иван Барбашёв, Александр Кадейкин