«Чёрт побери, мои правила лучше соблюдать!» Тренер «Далласа» отстранил Худобина от игры

Вратарь Антон Худобин по непонятной причине отсутствовал на тренировке «Далласа» накануне матча с «Чикаго». Точнее, он появился на льду, когда занятие уже подходило к концу, чем навлёк на себя гнев главного тренера.
Рик Боунесс после тренировки сообщил, что в воротах с «Блэкхоукс» сыграет молодой сменщик россиянина Джейк Оттингер, а вторым голкипером в заявке будет Лэндон Боу из «команды такси». О причинах отстранения Худобина Боунесс выразился крайне пространно:
«Это наше внутреннее дело, мы с ним разберёмся при закрытых дверях. Для этого надо общаться, давать понять, что приемлемо, а что нет. У меня очень мало правил, но, чёрт побери, мои правила лучше соблюдать!».
На вопрос о том, повлияет ли «проблема с Худобиным» только на ближайший матч или на следующие тоже, Боунесс ответил лишь: «мы будем решать по одному дню за раз». Логично предположить, что всё будет зависеть от того, насколько хорошо покажет себя Оттингер с «Чикаго».
Худобин был одним из главных героев «Далласа» в прошедшем плей-офф. Став первым номером после травмы Бена Бишопа, россиянин довёл «звёзд» до финала Кубка Стэнли, где они не были, на минуточку, аж с 2000 года!
Осенью Антон стал свободным агентом, а затем заключил новый контракт с командой на три года и $ 10 млн, и в этом сезоне вновь взвалил на себя основную нагрузку в воротах (Бишоп продолжает восстанавливаться после операции). Первые три матча сезона он выиграл, затем три проиграл, пропуская в среднем 4,31 шайбы за игру и отразив всего 86,4% бросков, а единственную победу на этой недели для «звёзд» добыл Оттингер.
«Ненавижу проигрывать, ненавижу так играть. Это был не мой вечер. Я хорошо себя чувствовал с физической и психологической точек зрения, но что-то было не так», — удручённо говорил Худобин после проигранного матча с «Коламбусом», в котором он пропустил четыре шайбы.
Стоит отметить, что это уже второе отстранение российских игроков в «Далласе» за последние пару лет. В концовке регулярки сезона-2018/2019 Александр Радулов опоздал на утреннюю раскатку и был оставлен в запасе. Тогда, правда, главным тренером был не Боунесс, а Джим Монтгомери, но, похоже, правила и после смены рулевого остались такими же строгими.
Радулов вернулся в следующем матче и сделал хет-трик. Будем надеяться, вынужденный простой подстегнёт и Худобина, и когда мы в следующий раз увидим его в деле, он будет делать невероятные сейвы, а не пропускать одну шайбу за другой.
- 6 февраля 2021
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