«Чёрт побери, мои правила лучше соблюдать!» Тренер «Далласа» отстранил Худобина от игры

Вратарь Антон Худобин по непонятной причине отсутствовал на тренировке «Далласа» накануне матча с «Чикаго». Точнее, он появился на льду, когда занятие уже подходило к концу, чем навлёк на себя гнев главного тренера.

«Ненавижу так играть». Русский вратарь Худобин расстроился после матча, где феерил Радулов Александр нарисовал три гола для «Далласа», но «Старз» уступили «Коламбусу».

Рик Боунесс после тренировки сообщил, что в воротах с «Блэкхоукс» сыграет молодой сменщик россиянина Джейк Оттингер, а вторым голкипером в заявке будет Лэндон Боу из «команды такси». О причинах отстранения Худобина Боунесс выразился крайне пространно:



«Это наше внутреннее дело, мы с ним разберёмся при закрытых дверях. Для этого надо общаться, давать понять, что приемлемо, а что нет. У меня очень мало правил, но, чёрт побери, мои правила лучше соблюдать!».



На вопрос о том, повлияет ли «проблема с Худобиным» только на ближайший матч или на следующие тоже, Боунесс ответил лишь: «мы будем решать по одному дню за раз». Логично предположить, что всё будет зависеть от того, насколько хорошо покажет себя Оттингер с «Чикаго».



Худобин был одним из главных героев «Далласа» в прошедшем плей-офф. Став первым номером после травмы Бена Бишопа, россиянин довёл «звёзд» до финала Кубка Стэнли, где они не были, на минуточку, аж с 2000 года!

Осенью Антон стал свободным агентом, а затем заключил новый контракт с командой на три года и $ 10 млн, и в этом сезоне вновь взвалил на себя основную нагрузку в воротах (Бишоп продолжает восстанавливаться после операции). Первые три матча сезона он выиграл, затем три проиграл, пропуская в среднем 4,31 шайбы за игру и отразив всего 86,4% бросков, а единственную победу на этой недели для «звёзд» добыл Оттингер.



«Ненавижу проигрывать, ненавижу так играть. Это был не мой вечер. Я хорошо себя чувствовал с физической и психологической точек зрения, но что-то было не так», — удручённо говорил Худобин после проигранного матча с «Коламбусом», в котором он пропустил четыре шайбы.

Радулов взялся за старое. В разгар битвы за плей-офф он был отстранён от игры «Даллас» этот матч выиграл.

Стоит отметить, что это уже второе отстранение российских игроков в «Далласе» за последние пару лет. В концовке регулярки сезона-2018/2019 Александр Радулов опоздал на утреннюю раскатку и был оставлен в запасе. Тогда, правда, главным тренером был не Боунесс, а Джим Монтгомери, но, похоже, правила и после смены рулевого остались такими же строгими.

Радулов вернулся в следующем матче и сделал хет-трик. Будем надеяться, вынужденный простой подстегнёт и Худобина, и когда мы в следующий раз увидим его в деле, он будет делать невероятные сейвы, а не пропускать одну шайбу за другой.