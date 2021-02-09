Русский вратарь «украл» гол у Панарина и установил рекорд. Варламов — беда для «Рейнджерс»

Семён помог «Айлендерс» победить в дерби Нью-Йорка и стал пятым российским вратарём с тремя десятками «сухих» матчей за карьеру в НХЛ.

«Конечно, очень рад, что победили, но также по-настоящему счастлив, что наконец-то провёл 500-й матч в НХЛ. Это большое достижение как для меня, так и для моей семьи», — пару дней назад российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов помог своей команде обыграть «Питтсбург» в матче, который ознаменовался для него внушительным юбилеем. 500 игр в сильнейшей лиге мира для вратаря — великолепная цифра! Варламов стал лишь четвёртым российским голкипером, который смог её достичь, причём по ходу этого сезона Семён имеет все шансы войти в историческую тройку, если Сергей Бобровский продолжит проигрывать конкуренцию во «Флориде».

Варламов стал четвёртым российским голкипером в истории НХЛ, сыгравшим 500 матчей в лиге

Разменять шестую сотню Варламову предстояло в очередном дерби Нью-Йорка. Это была третья битва с «Рейнджерс» в нынешнем сезоне, а предыдущие две закончились с диаметрально противоположным результатом. Сначала «островитяне» с Варламовым в воротах не оставили никаких шансов Панарину и Ко, победив 4:0. Но через день Семён получил глупую травму на раскатке, и это подкосило всю команду. Неожиданный дебют запасного вратаря Ильи Сорокина обернулся провалом, а Барри Тротц на пресс-конференции не стеснялся в выражениях.

«Мы были просто мусором». Неожиданный дебют в НХЛ обернулся для Сорокина русским кошмаром Панарин и Бучневич по два раза пробили вратаря «Айлендерс», который вообще не должен был играть, и обеспечили «Рейнджерс» мощный реванш.

К счастью, повреждение Семёна оказалось несерьёзным, он быстро вернулся в строй, установил рекорд «Айлендерс», да и вообще стал одним из самых надёжных вратарей НХЛ на старте сезона. Затем, правда, «островитяне» ударились в серию поражений и Варламов с этим ничего поделать не сумел, но победа над «Питтсбургом» и мощный юбилей вратаря, похоже, вдохновили и команду в целом, и Семёна на новые подвиги.



Игра с «Рейнджерс» прошла для «островитян» по идеальному сценарию. Подопечные Барри Тротца повязали всё мощное нападение «синерубашечников» по рукам и ногам, и в первых двух периодах у хозяев площадки даже не было особых моментов. Варламов, конечно, не скучал, но и на голове стоять ему не приходилось.

В атаке у «Айлендерс» пока не получалось найти возможность для взятия ворот Игоря Шестёркина, так что после двух периодов на табло горели непривычные для матча НХЛ цифры 0:0. Развязка должна была наступить в третьем отрезке, и тут «островитяне» показали мастер-класс. Дотерпели и дождались своего момента, когда получилось буквально заковырять шайбу — Кейси Сизикас отличился с пятачка на 52-й минуте.

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А через 122 секунды в контратаке отличился Мэтт Мартин и снял все вопросы о победителе этой встречи. С 0:2 против «Айлендерс» за шесть с половиной минут не отыгрываются.

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Однако голевого взрыва «островитян» могло и не случиться. В начале третьего периода «Айлендерс» допустили редкую ошибку и прозевали рывок Артемия Панарина, выскочившего на рандеву с Варламовым. Но Семён настолько спокойно встретил главного русского бомбардира этого сезона, что Артемий не придумал ничего лучше, кроме как бесхитростно бросить Варламову в амуницию. Тот играючи «украл» гол у соотечественника, намертво зафиксировав шайбу.

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В третьем отрезке Варламову, конечно, пришлось побольше потрудиться, чем в предыдущих периодах, но к своему заслуженному «сухарю» Семён пришёл очень уверенно, совершив в итоге 30 спасений. На последней минуте «Айлендерс» схватили удаление за задержку игры, «Рейнджерс» выпустили на лёд свои лучшие силы, но Варли стоял стеной, да и оборона «островитян» была в полном порядке.



2:0 — вторая за сезон «сухая» победа «Айлендерс» в дерби Нью-Йорка, обе добыты с Варламовым в воротах, который для Панарина и Ко теперь — настоящая беда. Ранее никому из вратарей «островитян» не удавалось оформить два шат-аута в течение одной регулярки в матчах с «Рейнджерс».

Голкипер «Айлендерс» Варламов установил клубный рекорд в матчах с «Рейнджерс»

Так же Семён стал вторым в истории вратарём «Айлендерс», сумевшим трижды в сезоне сыграть на ноль до своего десятого появления на льду. Это достижение Варламов разделил со знаменитым шведом Томми Сало.



И ещё одна ступень, покорившаяся уроженцу Самары по итогам победы над «Рейнджерс». Варламов сделал 30-й шат-аут в своей карьере НХЛ, и стал пятым вратарём из России, достигшим этого рубежа. Впереди Семёна Илья Брызгалов и Сергей Бобровский (по 34 «сухаря»), Николай Хабибулин (46), а рекордсменом по этому показателю среди россиян является Евгений Набоков, 59 раз оставлявший свои ворота в неприкосновенности.



Победа «Айлендерс» подняла команду Барри Тротца на четвёртое место в своём дивизионе (это зона плей-офф), но борьба в этой восьмёрке обещает оставаться огненной до самого конца регулярки. «Рейнджерс» же пока вернулись на последнюю строчку, но от тех же «островитян» их отделяет всего два очка.