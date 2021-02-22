Клуб-семья — фишка «Салавата», в СКА зря воспитывают Ткачёва. Что происходит в КХЛ

В новом выпуске постоянной рубрики говорим о событиях предпоследней недели регулярки КХЛ.

Новый контракт для Томи Лямся — показатель семейной атмосферы в «Салавате»

На прошлой неделе «Салават Юлаев» подписал новый контракт с главным тренером Томи Лямся. Финна продлили ещё на год, не дожидаясь результатов плей-офф. Правильно ли это?

С одной стороны, доля истины есть в словах Леонида Вайсфельда, прокомментировавшего сделку. «Не очень понятна причина такой спешки. Что будет делать «Салават», если Лямся вылетит в первом раунде? Контракт-то уже подписан», — задался вопросом бывший генменеджер уфимцев. Уж он-то, находясь на месте Александра Курносова и Василия Чижова, так бы точно не поступил. Логика Вайсфельда ясна: задачи «Салавата» не ограничиваются регулярным чемпионатом, и работу Лямся следует оценивать по выступлению в плей-офф.

Но, на мой взгляд, вся суть в том, что в Уфе немного иначе смотрят на эти процессы. Продление контрактов с важными для организации людьми в преддверии важнейшей части сезона стало доброй традицией «Салавата», и пока не было поводов усомниться в эффективности такого метода. В прошлые сезоны Хартикайнен, Метсола или Ларсен, заключив новый договор в конце регулярки, бились затем за Кубок с утроенной силой, так почему бы теперь и Лямсе не отработать плей-офф на 200%? В Уфе снова дают понять лидеру клуба (таковым может быть и главный тренер), что в нём никто не сомневается, что его уровень не собираются оценивать только лишь с точки зрения итогового результата. Это не самый практичный, и даже рискованный подход, с точки зрения бизнеса, но это уфимская фишка — превращать сугубо деловые отношения внутри организации в уютные, семейные. И пока эта фишка вполне себе работает.

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Да и потом: разве условный вылет «Салавата» в первом раунде обязательно должен расцениваться, как провал, и инициировать поиск нового тренера? Восток нынче очень силён, и я бы не поручился ни за кого из фаворитов топ-4 в четвертьфинале конференции. В этом году проигрыш на ранней стадии точно не нужно будет драматизировать, и, мне кажется, в Уфе это прекрасно понимают. Там уже сейчас дали понять, что в следующем сезоне будут придерживаться привычной системы и игровой модели, и никакие революции клубу точно не нужны.

«Авангард» выиграл овертайм в формате «3 на 3». Это достижение для «ястребов»

Омский клуб на прошлой неделе наконец-то сумел победить в дополнительное время — потрясающие действия Клима Костина принесли «ястребам» успех в Нижнем Новгороде.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

На самом деле, это мощное достижение для «Авангарда», хуже которого на протяжении последних двух сезонов в КХЛ никто не играл в формате «3 на 3». Только вдумайтесь: до встречи с «Торпедо» «ястребы» за две регулярки сыграли 31 овертайм и одержали лишь 3 победы! При этом проиграли 13 дополнительных пятиминуток и в четырнадцати случаях ушли в серию буллитов. Из этих трёх побед две были добыты, благодаря реализации большинства — в нынешнем сезоне «ястребы» сломили сопротивление «Йокерита» и «Салавата». То есть в расстановке «3 на 3» «Авангард» за два сезона выиграл лишь однажды, но я вам напомню, что это произошло исключительно из-за сумасшедшей ошибки вратаря «Спартака» Павла Хомченко, натурально забившего в свои ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Стало быть, ни одной, скажем так, нормальной победы за два сезона, и эта печальная статистика являлась следствием не только катастрофического невезения. «Авангард», откровенно говоря, в формате «3 на 3» выглядел просто ужасно: какие-то постоянные обрезы, нелепые ошибки, авантюрные решения и полная неспособность самостоятельно накреативить что-либо у чужих ворот. Хотя в большей части проигранных овертаймов «ястребы» даже толком не успевали взять шайбу под контроль, допуская позиционные провалы и предоставляя соперникам шанс решить исход матча. И они им обычно пользовались. За этим было очень странно наблюдать, ведь за два года через состав «Авангарда» прошло немало мастеровитых, быстрых, затейливых форвардов, но все их умения куда-то исчезали в овертаймах.

Однако в последнее время ситуация для «ястребов» улучшилась. Например, в 2021 году они сыграли пять овертаймов, и только один из них (в Ярославле) проиграли из-за стандартной грубой ошибки. Ещё два поражения случились в меньшинстве (в Минске и Нур-Султане), в Уфе получилось выиграть за счёт своего большинства, и вот наконец в Нижнем Новгороде одержана долгожданная чистая победа.

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Что изменилось и для чего вообще нужны эти рассуждения, ведь в плей-офф нет овертаймов «3 на 3»? Боб Хартли как-то охарактеризовал главную причину постоянных поражений «Авангарда» в дополнительное время. «У нас очень много ребят, которые не могут играть в обороне, от этого постоянно отрицательный результат в овертаймах», — заявил Хартли. Понятно, что это был «наезд», в первую очередь, на нападающих, которые слабо выглядят в позиционной защите. В формате «5 на 5» за форвардами омичей здорово подчищают активные дефы, а вот в «обрезанной» расстановке все тактические ошибки вылезали наружу.

Сейчас похоже, что в «Авангарде» сумели решить эту проблему. И эти «прокачанные» навыки двусторонней игры у таких парней, как Найт, Толчинский, Буше, Хохлачёв должны помочь омичам в плей-офф. Там не будет овертаймов «3 на 3», но умение нападающих грамотно отработать в обороне ценится при любом формате. Чем меньше будет пространственных ошибок и неумных действий без шайбы со стороны форвардов, тем компактнее и целостнее станет игра «ястребов». Думаю, к этому и стремится Хартли, и выстраданный успех в Нижнем Новгороде намекает, что «Авангард» на правильном пути.

В СКА воспитывают Ткачёва. Но для чего это нужно?

Любопытная история разворачивается вокруг нападающего СКА Владимира Ткачёва. С её основными вехами вы уже наверняка знакомы. Два года назад Роман Ротенберг лично убедил форварда не уезжать в НХЛ и подписать двухлетний контракт со СКА, Владимир провёл мощный сезон, став лучшим бомбардиром «армейцев», и в мае 2020-го соглашение с Ткачёвым было продлено ещё на два года. А затем главным тренером в Санкт-Петербург и СКА назначили Валерия Брагина, и у Ткачёва начались проблемы. Он держал статистическую планку на высоком уровне, по-прежнему набирал больше всех очков в команде, но постепенно стало снижаться его игровое время, а затем форвард и вовсе попал в знаменитый петербуржский «клуб ротации». Поползли слухи о том, что у Ткачёва конфликт и с Брагиным, и даже с Ротенбергом, и хоть никакого подтверждения этому, разумеется, не было, факты упрямо твердили, что дыма без огня не бывает.

Фото: photo.khl.ru

Не получая каких-либо травм, Ткачёв стал без внятных объяснений пропускать матчи СКА, а в феврале вообще почти не выходил на лёд — последняя игра «армейцев» с «Локомотивом» стала для Владимира первой за 19 дней. Кстати, получил он в ней весьма приличные 16 минут игрового времени, но подобные зигзаги происходят в нынешнем сезоне уже не в первый раз — то Ткачёв сидит три недели без дела, то вдруг выходит после паузы и играет по 25 смен за матч. Разумеется, эта атмосфера неопределённости негативно отражается на продуктивности форварда: Ткачёв ещё держится в тройке самых результативных игроков СКА, но уже семь игр не набирает очки.

Статистика Владимира Ткачёва

Что же происходит? На мой взгляд, в «армейском» клубе Ткачёва просто воспитывают. Ни для кого не секрет, что Валерий Брагин всегда предпочитал талантливым технарям работяг и пахарей, и очевидно, что Владимир никак не отвечает идеальным представлениям тренера, и его не спасает хорошая статистика. Инфантилизм, капризный характер, слабое выражение бойцовских качеств — лет 6-7 назад Брагин из-за этого прокатывал Ткачёва мимо молодёжной сборной, а сейчас дрессирует его в СКА и взрослой сборной России, урезая игровое время, снимая с матчей и отправляя надолго в запас.

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Любопытнее всего здесь то, что за своего протеже никак не вступается Роман Ротенберг. И тут напрашивается вывод, что у главного человека в СКА тоже установились не самые тёплые отношения с Ткачёвым. Будь иначе, Ротенберг бы ни за что не позволил тренеру подобным образом обращаться со своим любимцем.

Но у меня есть ощущение, что вот эта психологическая работа с Ткачёвым ни к чему не приведёт. Муштрованным солдатом петербуржской «армии» он всё равно не станет, равно как и духовным лидером сборной России. Просто Владимир такой, какой есть — талантливый, креативный свободный художник, играющий в умный, но тягучий хоккей и далёкий от силовой, вертикальной, системной игры. Никакие воспитательные меры его не изменят.

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Да и надо ли Ткачёву меняться? В КХЛ не так много хоккеистов, способных привлечь зрителя с эстетической точки зрения. Владимир — это в какой-то степени наш русский Линус Умарк, и лучше бы ему не мучиться в СКА, который при Брагине встал на рельсы системного, упрощённого хоккея, а попробовать себя в другой команде. Ткачёв бы, на мой взгляд, как влитой вписался бы в «Салават» с его либеральными тренерами, в «Металлург», где работает мягкий в отношении с хоккеистами Воробьёв, в «Локомотив», где Скабелка умеет находить язык почти со всеми игроками, или, скажем, московское «Динамо» нынешнего образца.

Но только кто же Ткачёва отпустит из СКА, с которым у Владимира будет действовать контракт до апреля 2022 года? Да и сам форвард, кстати, вряд ли захочет покинуть Санкт-Петербург, так как очевидно, что лишь оттуда он сможет попасть в сборную на Олимпиаду. Думаю, что ради этой цели Ткачёв потерпит ещё год (хоть ему и ничего не гарантировано), а затем уже примет оптимальное для себя решение. Главное, чтобы за это время в нём не задушили окончательно творческое начало в попытке превратить креативного индивидуалиста в системного бегунка.