Скандал с Панариным начал сомнительный блог в США. Там впервые появилась «цитата» Назарова

Скандал с российской звездой «Рейнджерс» разгорелся после интервью с его бывшим тренером в «Витязе» Андреем Назаровым, которое вышло в «Комсомольской правде» 20 февраля. Однако искру в историю с избиением 18-летней девушки в Риге бросили за четыре дня до этого. Интересно, что там впервые появилась «цитата» от Назарова без указания реального источника, будто его слова совершили путешествие из 20 в 16 февраля.

В России Панарина «заказали», а в Америке из него слепили жертву режима? Нюансы скандала Резонансная история уже обросла политикой, а НХЛ привычно занялась лицемерием.

Первое упоминание – в американском блоге, «инструменте антиимпериализма»

16 февраля в американском блоге Greanville Post вышла статья под названием «Американские СМИ не замечают отвратительную историю с Панариным». Издание называет себя «инструментом антиимпериализма» и «прививкой от промывания мозгов американцам и другим жителям Запада».

«Когда правящая верхушка хочет оградить кого-то от публичной критики, в ход идут двойные стандарты. По всей видимости, так называемая «культура отмены» подчиняется силам, которые недоступны для понимания большинству пользователей соцсетей.

За последние пару лет Артемий Панарин стал звездой НХЛ – подписав контракт с «Рейнджерс» на $ 11 млн в год, он вошёл в топ-5 самых дорогих игроков. Но из-за его политических взглядов мало кто на Западе знает, что он прячет в своём шкафу несколько скелетов.

Много было сказано о «культуре отмены» в США, когда соцсети обрушивают весь свой гнев на людей за их прямолинейные комментарии на расовую тему или за то, что американский эстеблишмент считает «мыслепреступлением».

На комика Джимми Дора, известного своими левыми взглядами, накинулись за его критику демократов и их неспособности бороться за здравоохранение во времена пандемии. Знаменитостей месяцами заклёвывают за негативные комментарии о трансгендерах, которые идут вразрез с политикой партии.

В вопросе сексуальных домогательств «культура отмены» проявляет себя особенно ярко. Движение MeToo разрушило немало карьер знаменитых мужчин, которым приписывали жестокое обращение с женщинами. Многие из них заявляли о своей невиновности, но общественность всегда берёт за правило верить женщинам и считает сам факт обвинения достаточным доказательством.

Но властители мнений крайне выборочно относятся к тому, кого делать мишенью для нападок. Ключевые сторонники американской внешней политики каким-то образом умудряются раз за разом выходить сухими из воды. Панарин – яркий тому пример. Американские СМИ восхваляют его за поддержку протестов в России. Хоккеист вторит позиции Госдепартамента США, который называет несогласованные протесты борьбой за свободу от тиранского режима.

Панарин — «хороший русский», его слова звучат в унисон с риторикой Пентагона, поэтому на его неприятности в прошлом закрывают глаза. Например, он однажды заявил, что никогда не займётся сексом с негритянкой. Ему пришлось извиниться за эти слова, но это его тёмное прошлое этим не ограничивается.

В 2011 году Панарину светило уголовное дело в Латвии. Его обвиняли в избиении 18-летней девушки за отказ заняться с ним сексом, а также попытке изнасилования. В дело вмешалась полиция, но в итоге с него сняли все обвинения.

Бывший тренер Панарина Назаров сейчас говорит, что обвинения сняли только после взятки. Британская неправительственная организация «Дипломатические дебаты» пишет: «Назаров сказал российским СМИ: «Мне пришлось спасать Панарина, иначе нас бы преследовали по всей строгости закона. Пришлось давать взятку», — пишет автор блога Калеб Мопин.

«Красные против «синего». Заголовок NY Post — о скандале с Панариным

Фраза Назарова взялась «из ниоткуда»?

Интересный источник высказывания Назарова, что это за неправительственная НКО? Её сайт легко найти в «Гугле», но ни одного упоминания имени Панарина там нет. Да и с чего бы, когда «Дипломатические дебаты», базирующиеся в Лондоне и Бейруте, позиционируют себя как «борцов за мир в арабских странах»? Любопытно, что сайт создан летом 2020 года, и, хотя там активно ведут блог (иногда по несколько постов в день), он абсолютно никому не интересен – некоторые публикации не набирают и десятка просмотров.

Как бы то ни было, статья из Greanville Post всплыла в Рунете спустя три дня, 19 февраля. Её перевод опубликовали «Дни.ру», а затем перепечатали в «Газете.ru». И только вечером 20 февраля в «Комсомолке» появилось интервью с Назаровым, после которого и поднялась реальная шумиха.

«Это выглядит как заказуха». Что говорят в Америке о скандале с Панариным Но есть и люди, которые призывают не торопиться с выводами.

Остаются открытыми вопросы, каким образом об этом случае узнали в непонятном оппозиционном блоге и почему оригинал высказывания Назарова из «российских СМИ», приведённой в Greanville Post за четыре дня до публикации его интервью, нигде не найти?

Не берёмся ничего утверждать, но возможно, эта серия публикаций была спланирована заранее. Оригинальный пост в сомнительном американском источнике, на который мало кто обратит внимание (даже сам автор статьи не стал распространять ссылку в соцсетях), через пару дней – перевод статьи на русский, который тоже прошёл незамеченным, затем – уже полновесное, подробное выступление Назарова в «Комсомолке». Причём автор последней статьи обратился за комментарием к тренеру, узнав об истории из Greanville Post. Круг замкнулся.

Андрей Викторович сегодня сказал, что решил предать историю огласке из-за угрызений совести. Но как-то не верится, что он сам придумал (и тем более осуществил) такую сложную схему, да и какой ему резон так запутывать следы?

Обстоятельства этой истории становятся ещё более странными и уже напоминают шпионскую операцию, не находите?