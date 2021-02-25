Дерби ЦСКА – «Спартак» в первом раунде! Все расклады на плей-офф КХЛ

Завершился предпоследний игровой день регулярного чемпионата КХЛ, и он принёс две готовые пары первого раунда. Приводим все свежие расклады на 25 февраля.

Западная конференция

ЦСКА (1) – «Спартак» (8)

Крайне интересное заочное противостояние между победителями двух конференций – кому достанется Кубок Континента? Уступать никто не намерен – «Ак Барс» сегодня отыгрался с 0:2 у «Магнитки», а ЦСКА добился волевой победы над «Локомотивом», так что всё решит последний игровой день регулярки.



Если убрать за скобки эту интригу, ЦСКА уже может готовиться к «Спартаку» в первом раунде. Красно-белые в овертайме проиграли «Сибири», их конкуренты в нижней части восьмёрки, наоборот, набрали по два очка, так что московскому дерби быть! И хочется, чтобы оно было таким же интересным, как в регулярке, где все матчи между этими командами заканчивались в одну шайбу.

Кто провалился, а кто сотворил сенсацию. Вайсфельд – об итогах регулярки КХЛ на Западе Почему ЦСКА и СКА снова в лидерах, как сработал Знарок в «Спартаке» и каковы причины мощной концовки московского «Динамо».

СКА (2) – «Северсталь» (7)

СКА одержал дежурную победу над «Витязем» и мыслями уже весь в плей-офф. С кем играть, зависит от того, как закончат регулярку «Северсталь» и минское «Динамо». И всё идёт к первому противостоянию Минска и Петербурга в плей-офф КХЛ, хотя сейчас седьмое место занимает «Северсталь».



Однако, череповчане набирают очки там, где должны, даже если для этого приходится прилагать дополнительные усилия. Вот и сегодня они показали себя крепким орешком, за пять минут концовки и овертайм превратив 0:2 в 3:2 в Нижнекамске. Подопечные Разина должны обыгрывать и «Сочи», который уже давно мечтает только об отпуске, и уходить с седьмого места на шестое.

«Хочу остаться в «Динамо» и выиграть Кубок. Мне всё нравится». Шипачёв – о новом контракте Вадим Шипачёв и Дмитрий Яшкин – о форме «Динамо» перед стартом плей-офф, игре в нынешнем сезоне КХЛ и своём будущем в московском клубе.

«Динамо» М (3) – «Динамо» Мн (6)

«Динамо» практически гарантировало себе третью строчку Запада, хоть сегодня и не играло. Бело-голубые набрали великолепный ход и заходят в кубковую весну в шикарной форме. Обыграть «Куньлунь» (даже не обыграть, а набрать одно очко) для них должно быть как раз плюнуть.



Хотя сейчас динамовцы выходят на Минск, скорее всего, их соперником по первому раунду станет «Северсталь». Команда Крэйга Вудкрофта сегодня больше 40 минут не могла забить худшему клубу КХЛ, правда, затем двумя быстрыми голами спаслась от поражения. «Динамо» завершает регулярку в Петербурге, и со СКА подобная игра точно не прокатит.

«Локомотив» (4) – «Йокерит» (5)

«Йокерит» в последнем домашнем матче сезона (плей-офф финны целиком проведут в России) испытал определённые проблемы с «Амуром», но в овертайме всё же дожал хабаровчан. Впрочем, эти нынешние победы нужны только для хорошего настроения перед первым раундом, ведь «джокеры» забронировали за собой пятое место и теперь ждут соперника. Если не произойдёт ничего сенсационного, им станет «Локомотив», у которого «Йокерит», кстати, выиграл три матча из четырёх в этом сезоне.

Восточная конференция

«Ак Барс» (1) – «Торпедо» (8)

Нижегородцы проиграли уже четвёртую встречу подряд, за это время их успели обогнать и «Автомобилист», и «Барыс». У «Торпедо» остаётся ещё один матч в запасе, но он уже ничего не решает. Оба конкурента сегодня добились побед, оставив «Торпедо» на восьмом месте.



«Ак Барс», в свою очередь, не смог сломить сопротивление «Магнитки», несмотря на камбэк с 0:2. Каждое очко казанцам в последнее время даётся непросто, но они уже давно выиграли Восток и сейчас ведут борьбу только за победу в регулярном чемпионате, которая решится в очной встрече с ЦСКА в заключительный игровой день. А пока что есть первая пара плей-офф – Казань против Нижнего.

«Авангард» (2) – «Автомобилист» (7)

После унизительных 0:6 от «Динамо» «Автомобилист» поднял себе настроение уверенной победой над «Сочи», забив по голу в каждом периоде и не пропустив ничего. Впереди игра с «Сибирью», которая, хоть пролетела мимо плей-офф, под конец с удовольствием портит жизнь командам, ведущим турнирную борьбу.



«Авангард» упустил шанс в личной встрече с «Салаватом» снять вопросы о победителе дивизиона, а ведь впереди – «Барыс», который выиграл у омичей два последних матча. Ставить на то, что эта пара останется неизменной, пока точно нельзя.

Клуб-семья — фишка «Салавата», в СКА зря воспитывают Ткачёва. Что происходит в КХЛ А «Авангард» на прошлой неделе добился важного достижения.

«Салават Юлаев» (3) – «Барыс» (6)

Прямо сейчас «Салават Юлаев» — самая горячая команда Востока. Неудержимый Теэму Хартикайнен принёс уфимцам девятую победу подряд, причём над прямым конкурентом и нынешним лидером дивизиона Чернышёва «Авангардом». «Салават» сократил отставание от Омска до одного очка – впереди встреча с «Локомотивом».



Однако пока турнирные расклады не изменились, «Барыс» благодаря победе над «Куньлунем» продолжает удерживать шестую строчку. Выше астанинцам не подняться, но уйти от встречи с «Салаватом» (и попасть на прореженный травмами «Авангард») ещё можно. Но надо не только самим проигрывать Омску, но и болеть за «Автомобилист» в матче с «Сибирью», который будет идти параллельно.

Гол и буллит Чибисова помогли «Металлургу» в гостях обыграть «Ак Барс»

«Металлург» (4) – «Трактор» (5)

Драматичная развязка матча в Челябинске – «Трактор» по ходу матча дважды выходил вперёд, «Торпедо» раз за разом догоняло, но на третий камбэк времени уже не хватило. Лукаш Седлак, чью шайбу отменили в концовке второго периода из-за того, что закончилось время, всё-таки добился своего на последней минуте игры. Эта победа обеспечила команде Анвара Гатиятулина пятое место в конференции.



«Трактору» осталось провести матч с «Металлургом», и это, вполне вероятно, будет превью первого раунда. Особенно в случае победы челябинцев, но даже если они проиграют, кто сейчас поставит на то, что «Салавату» не по силам справиться с «Локомотивом»?