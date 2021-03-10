СКА, «Авангард» и «Динамо» прошли дальше! Кто и с кем сыграет во втором раунде

В Континентальной лиге состоялись очередные матчи стартового раунда розыгрыша Кубка Гагарина. Рассказываем о самом главном в сыгранных встречах и о событиях вокруг них. Накануне сразу три клуба – «Спартак», «Торпедо» и «Йокерит» – закончили выступление в плей-офф. Сегодня к ним присоединились «Северсталь», «Автомобилист» и минское «Динамо». Определились пары полуфиналистов в Западной конференции. ЦСКА сыграет с «Локомотивом», а СКА – с московским «Динамо».

«Спартак» зря вкладывался в Знарка, «Автомобилист» закатил истерику. Что происходит в КХЛ Главные фавориты Кубка Гагарина не заметили сопротивления в первом раунде — выводы из матчей плей-офф.

Западная конференция

СКА – «Динамо» (Минск) – 4:3 (ОТ)



Счёт в серии: 4-1



Пара полуфинала Запада: СКА – «Динамо» (Москва)

СКА пришлось помучиться с минским «Динамо». Проходной серии у «армейцев» не вышло. В этом сезоне «зубры» с Крэйгом Вудкрофтом выглядели очень прилично. Сказывалось отсутствие в Минске лимита на легионеров, но и русскоговорящие хоккеисты внесли большую лепту в успех минчан.



В пятой игре Павел Варфоломеев, на котором кто-то успел поставить крест, оформил дубль. Снова забил и Денис Мосалёв. Но их голов не хватило, так как у СКА великолепно сыграл нападающий Эмиль Галимов. Форвард дважды поразил ворота соперника и отдал результативный пас. Причём, в самый нужный момент, когда минчане вели со счётом 3:2 в концовке третьего периода и пытались сохранить победный счёт.



В овертайме супервозможность отличиться не использовал Демков. Такое в плей-офф не прощают. В итоге Шинкевич задержал клюшкой свеженького Цицюру, выскакивавшего один на один с Фурхом. Бурдасов мощно бросил и вывел СКА в следующий раунд на московское «Динамо».



«Динамо» (Москва) – «Северсталь» – 4:3



Счёт в серии: 4-1



Пара полуфинала Запада: СКА – «Динамо» (Москва)

«Северсталь», попав в плей-офф с шестого места в Западной конференции, уже выполнила задачу на сезон. Но даже в серии с явным фаворитом череповчане выглядели достойно и смогли зацепить один матч. Правда, на этом сказка «Северстали» закончилась. А ведь кто знает, как бы прошла серия, не упусти клуб из Вологодской области победу в третьей встрече за три секунды до окончания третьего периода! Этот гол Дмитрию Кагарлицкому местные болельщики будут припоминать ещё долго.

Очередная домашняя встреча с «Северсталью» стала для 40-летнего голкипера московского «Динамо» Александра Ерёменко 84-й за бело-голубых в плей-офф. Таким образом, Ерёменко установил новый рекорд «Динамо» по количеству сыгранных в плей-офф матчей. Вратарь обогнал нападающего Дениса Кокарева. На его счету 83 встречи.



Партнёры не стали портить Александру праздник и забросили в ворота гостей четыре шайбы. Больше всех постарался шведский форвард Оскар Линдберг, набравший два (1+1) очка. «Северсталь», пропустив четырежды, сильно прибавила, но смогла лишь сократить отставание в счёте до минимума. 4:3 – дальше идёт «Динамо».

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Восточная конференция

«Металлург» – «Барыс» – 5:1



Счёт в серии: 3-2

В ворота «Металлурга» на пятый матч серии с «Барысом» вернулся Василий Кошечкин. Появился в составе пропустивший прошлую игру Сергей Мозякин (для него это 150-й матч в плей-офф КХЛ), а вот Андрея Чибисова и Егора Яковлева в заявке снова не оказалось. Не сыграли у хозяев Швырёв с Рожковым, зато попал в основной состав Юров. «Барыс» из-за травмы потерял ведущего центрального нападающего Фила Вароне. Давно в лазарете и уже не сыграет в нынешнем плей-офф Виктор Сведберг.



В отчётной встрече у «Барыса» не получилось ровным счётом ничего, в то время как «Магнитка» показала отличный хоккей и заслуженно выиграла. Очередной сильный матч провёл форвард Николай Голдобин, демонстрирующий под руководством Ильи Воробьёва в свой лучший хоккей. В активе Голдобина гол, результативная передача и первое место (5+3) в списке лучших снайперов и бомбардиров плей-офф. Отлично себя проявил Василий Кошечкин, а это значит, что тренерский штаб уральцев угадал с вратарём. Вторую шайбу в нынешнем плей-офф забросил Мозякин. Наконец-то проснулись легионеры «Магнитки»: Бек и Расмуссен впервые забили в этом противостоянии. Сложно представить, за счёт чего «Барыс» собирается спасать эту серию.

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«Авангард» – «Автомобилист» – 3:1



Счёт в серии: 4-1

Серию «Авангарда» с «Автомобилистом» многие рассматривали под призмой противостояния двух звёздных форвардов: Ильи Ковальчука и Павла Дацюка. В сегодняшнем матче дела у Ковальчука не пошли. В середине первого периода Илья врезался в колено защитника гостей Александра Щемерова, в результате чего схлопотал «5+20». А вот Дацюк сыграл лучше, реализовав большинство на шестой минуте стартовой двадцатиминутки. Однако в глобальном плане выиграл всё же Ковальчук. Ведь именно «Авангард» прошёл дальше по турнирной сетке.

Команда Боба Хартли выглядела в серии более сбалансированно и организованно. «Автомобилист» много нервничал, в клубе писали гневные письма в адрес судейства, однако на выходе, как и в прошлом году, поражение в первом раунде и ранний вылет из турнира. Толчинский, Секач и Береглазов по разу огорчили Коваржа, а «Авангард» спокойно и без лишней нервотрёпки довёл дело до итоговой победы. Напомним, что у Билла Питерса ещё год действующего контракта. Интересно, дадут ли канадцу поработать следующий сезон после случившейся неудачи?