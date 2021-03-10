«Спартак» зря вкладывался в Знарка, «Автомобилист» закатил истерику. Что происходит в КХЛ

После четвёртых матчей серий плей-офф Кубка Гагарина делимся новой порцией выводов и наблюдений.

Магия имени Знарка развенчана. Теперь «Спартак» ждёт перестройка?

«Спартак» «сгорел» ЦСКА 0-4. Ожидаемо? Вполне, хотя фигура Олега Знарка давала небольшую надежду, что в этой серии всё будет не так однозначно. Но… «армейцы» раздавили красно-белых, а атмосфера дерби и принципиального противостояния если и была, то только на трибунах. На льду всё выглядело однобоко и безальтернативно.

Разумеется, «Спартак» бился и сражался. Ещё бы он этого не делал в плей-офф! Вот только какой от этого толк? Результат на табло, а про то, что красно-белые доигрались до овертайма в первом матче, скоро уже никто и не вспомнит. В четвёртой встрече, кстати, тоже было не так уныло, но лишь потому, что у «Спартака» получилось забить быстрый гол. На эмоциях от этой шайбы подопечные Знарка выдали свой лучший период в серии, но после первого перерыва ЦСКА всех успокоил и размеренно пришёл к нужному ему результату.

0-4 от ЦСКА в первом раунде, ужасная результативность в серии — где-то мы это уже видели в исполнении «Спартака». Три года назад команда, возглавляемая Вадимом Епанчинцевым, так же без вариантов проиграла подопечным Никитина, забив лишь один гол за четыре матча. С тех пор в «Спартак» вложили немало денег, сделали Знарка одним из самых высокооплачиваемых тренеров в КХЛ, но в итоге клуб не сделал даже полшага вперёд. С Олегом Валерьевичем у руля красно-белые два года подряд вылетают в первом раунде, а нынешняя серия с ЦСКА наглядно показала, что ни о какой новой силе на Западе не может идти и речи. На пресс-конференции после свежего вылета Знарок заявил, что уровень хоккея в лиге упал. Но, кажется, это Олег Валерьевич уже не тот, что раньше.

Знарок: уровень хоккея в КХЛ уже не тот, что был раньше

Нет, понятно, что у «Спартака» против ЦСКА никаких реальных шансов и не было. Но красно-белые проиграли эту серию ещё в регулярке, когда заняли лишь восьмое место в конференции и попали именно на главного фаворита КХЛ. Что мешало «Спартаку» выступить лучше? Знарок говорит про ковид и травмы, про вылетевшую в трубу предсезонную подготовку, но разве другие команды КХЛ эти бедствия обошли стороной? У многих клубов летом или в течение сезона были ситуации и похуже, чем у «Спартака».

Пожалуй, этот сезон окончательно развенчал магию имени Знарка. И «Спартаку» нет никакого смысла держаться за опытнейшего, но сдавшего свои позиции наставника. Однако проблема красно-белых не только в тренере. Хватает вопросов и к селекционной службе, и к самим хоккеистам. Видимо, сейчас москвичей ждёт серьёзная перестройка, и бояться её не нужно.

Три клуба влетели, больше всех опозорились «Йокерит» и Знарок. Что творится в плей-офф КХЛ «Торпедо» тоже проиграло серию в четырёх матчах, но не выглядело так безвольно и уныло.

«Йокерит» получил по заслугам

«Локомотив» обыграл «Йокерит» и в четвёртом матче, выбросив финнов из плей-офф. Ярославцы сделали это цинично, жёстко и быстро, показав великолепный уровень подготовки к этому Кубку Гагарина. Впереди у «железнодорожников» полуфинал Запада с ЦСКА, и это как раз тот случай, когда можно и нужно ждать сенсации.

«Шуты», конечно, не выглядели безнадёжно, но «Локомотив» всякий раз был сильнее в мелочах, настойчивее, удачливее, напористее. В двух матчах всё шло под диктовку ярославцев, ещё в двух встречах довелось выиграть на тоненького, дожать соперника, и подопечные Скабелки отлично справились с этой задачей.

«Локомотив» великолепен, но надо отметить ещё и то, что у «Йокерита» вряд ли была должная мотивация на эту кубковую весну. Финны были единственной командой, лишённой в плей-офф не только своих болельщиков, но и вообще домашнего льда, а в таких условиях не выигрываются не только кубки, но и даже серии у сильного соперника.

Впрочем, сочувствия к «джокерам» никакого нет. За наглость и самоуправство клуба, не раз проявленные по ходу этого сложного сезона, за неуважительное отношение к КХЛ они полностью заслужили вот такой итоговый результат.

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Минск зацепился за серию, потому что не боится СКА

«Динамо» всё-таки сумело зацепить одну игру в серии у СКА. «Зубры» трижды были близки к этому в предыдущих матчах, и вот в четвёртой встрече всё сложилось. Этот поединок был не похож на другие: меньше голов и веселья, больше кубкового напряжения. Но минчане выдержали его, сумели удержать результат, а СКА, откровенно говоря, разочаровал и удивил, всё-таки выпустив ситуацию из-под контроля.

Но Минск, конечно, эту победу полностью заслужил. Прежде всего, своим отношением к серии и к сопернику. Никто в «Динамо» не собирается признавать СКА фаворитом, никто не боится петербуржский топ-клуб. И при этом у «зубров» есть аргументы не только на словах, но и на льду. Хоккей СКА не настолько системный, чтобы с ним нельзя было бороться за счёт сильной атаки и эмоций. Мы видели подтверждение этому и в прошлых матчах, а в четвёртой игре козыри минчан дали результат. «Зубры» ведь, поведя 2:1 в третьем периоде, не ушли в оборону, не стали терпеть, а продолжили лезть вперёд. То есть остались самими собой, выиграв матч у чужих ворот и даже не позволив «армейцам» создать какое-то подобие навала или штурма.

Да, кстати, победный гол Дениса Мосалёва — ну очень спорный. Но помните про такое понятие, как «дух игры»? Так вот, исходя из него, судьи матча просто обязаны были засчитать эту шайбу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Серия едет в Петербург, где, вероятнее всего, будет закончена. Но в любом случае, Минск в этом плей-офф уже запомнился.

Лидеры «Динамо» делают разницу в первом раунде. Но найдутся ли в плей-офф другие резервы?

Безусловно, запомнилась этой кубковой весной и «Северсталь», но перелом в серии череповчан с московским «Динамо», похоже, всё-таки произошёл в концовке третьей встречи. Вытащив ту игру, бело-голубые по-настоящему включились в плей-офф, и в первом раунде они уже вряд ли ослабят хватку.

В четвёртом матче у «Динамо» нашёлся неожиданный герой — защитник Андрей Сергеев оформил хет-трик. Но надо понимать, что 99-й номер бело-голубых не сделал чего-то из ряда вон выходящего, а просто хорошо завершил те моменты, которые для него создали лидеры московского клуба. Да, Шипачёв, Яшкин и Кагарлицкий практически в одиночку делают разницу в этой серии, и по этому поводу очень точно высказался Владимир Крикунов.

Крикунов – о зависимости «Динамо» от первого звена: это наша слабость – и это наша сила

В первом раунде — это сила «Динамо», но уже во втором, где бело-голубых точно будет ждать топ-соперник, подобная зависимость легко обернётся слабостью. Впрочем, заглядывать в будущее москвичам ещё рановато. «Северсталь» приедет «воевать» в столицу на пятую встречу, и за новый виток расслабленности «Динамо» может заплатить затянувшейся серией.

Романтичное «Торпедо» вызывает симпатию, но это команда не для плей-офф

«Ак Барс» в Нижнем Новгороде не оставил шансов «Торпедо» и стал единственной командой Востока, которая забрала серию 4-0. Впрочем, удивляться такому результату не стоит. Это была неравная дуэль, в которой опытный, мастеровитый и системный клуб, не испытывающий проблем с мотивацией, встретился с дерзким, симпатичным, но легковесным во всех смыслах соперником, которого превосходит по основным компонентам — уровню исполнителей, опыту плей-офф, длине скамейки, бюджету, амбициям.

Романтичное «Торпедо» просто растворилось в атмосфере жёсткого, плотного, силового хоккея, которое предложил «Ак Барс». Нижегородцы могли цеплять первый матч, где казанцы ещё немного нервничали и не включали максимальные обороты, но это бы ничего не изменило, кроме итогового счёта в серии.

Но «Торпедо» нужно похвалить. Далеко не каждый клуб-середняк в КХЛ опирается не на «автобусную» тактику, а на скоростной, подвижный, атакующий хоккей. Матчи с участием нижегородцев приятно и интересно смотреть, а зрители в «Нагорном» редко чувствуют себя обманутыми. За это большой респект Дэвиду Немировски, но надо понимать, что в таком виде «Торпедо» — это не команда для плей-офф. По крайней мере, в серийной битве с системными клубами у «автозаводцев» шансов нет, что нынче было доказано уже в третий раз подряд.

Генменеджер «Торпедо»: расстроен, хотя в начале сезона и плей-офф казался чудом

К «Авангарду» много вопросов по тактике, а у «Автомобилиста» — истерика

После третьего матча серии «Авангард» — «Автомобилист» я покритиковал «ястребов» за трусливый хоккей, но при этом предположил, что никаких выводов Хартли из той игры не сделает. Так и вышло: на четвёртую встречу омичи вновь вышли терпеть и ждать ошибок соперника, но в этот раз «Автомобилист», почувствовавший вкус победы, сыграл гораздо активнее и интереснее. Это вылилось в огромные проблемы для «Авангарда», и счёт в серии должен был становиться 2-2, но «ястребы» спаслись в тот момент, когда в них уже никто не верил. Спаслись за счёт характера, за счёт класса исполнителей и, конечно, за счёт своего главного козыря в этом сезоне — игры в большинстве.

Фантастическое спасение «Авангарда» в концовке! И победный гол Ковальчука в овертайме «Автомобилист» не дотерпел до победы три минуты, пропустил два гола в меньшинстве и теперь оказался на грани вылета.

Парадокс в том, что провалив игру в равных составах в основное время, «Авангард» буквально растоптал «Автомобилист» в овертайме в расстановке «5 на 5». Конечно, сказалась накопившаяся усталость у возрастной уральской команды, но «ястребы»-то буквально летали по площадке. Но, на самом деле, ничего удивительного. Давно известно, что системная игра «Авангарда» наиболее продуктивна в тот момент, когда «ястребы» значительно превосходят соперника по «физике». Иллюстрацию этого факта мы и увидели в дополнительное время. Так что физически омичи к плей-офф готовы отменно, но по тактике к Хартли остаётся очень много вопросов.

И ещё немного о резонансной публикации «Автомобилиста» на официальном сайте клуба. По стилю, форме и содержанию — это истерика и, уж извините, колхоз. По сути — грубая и топорная попытка руководства команды подстелить себе удобную соломку, купить эмоции своих болельщиков и отвлечь их от истинной причины провала уральцев в нынешнем сезоне. Такие перлы отодвигают «Автомобилист» от звания топ-клуба ещё дальше, чем слабые спортивные результаты.

«Непрекращающийся беспредел». «Автомобилист» считает, что его засуживают в плей-офф Но действует не как подобает топ-клубу, а публикует скандальную статью уровня детского сада.

В паре «Металлург» — «Барыс» самый равный хоккей. К чему это приведёт?

В паре «Металлург» — «Барыс» мы видим самый равный хоккей в первом раунде Кубка Гагарина. Это тот случай, когда счёт в серии максимально совпадает с визуальным ощущением от игры команд.

По итогам третьего матча в Нур-Султане у меня сложилось ощущение, что «Магнитка» комфортнее чувствует себя на выезде, ведь там ничто не мешает команде спокойно и терпеливо играть по счёту. Но, исповедуя такую рискованную тактику, «Металлургу» необходимо действовать максимально строго, дисциплинированно и практически безошибочно. В четвёртом матче у подопечных Ильи Воробьёва это не получилось. «Барыс» сравнял счёт после ляпа Олкинуоры и вышел вперёд в двойном большинстве.

В результате перестроиться у «Магнитки» больше не получилось, да и «Барыс» сделал всё, чтобы довести встречу до победы. Теперь счёт в серии 2-2, и в ней возможно всё. Но, на мой взгляд, у «Металлурга» всё-таки есть преимущество в нереализованных ресурсах. «Барыс» сейчас показывает свой лучший хоккей, «Магнитке» же есть, в чём добавлять. Имею в виду и богатый атакующий потенциал, и совокупный опыт хоккеистов. Этот фактор вкупе с преимуществом домашней площадки должен сделать победителем этой серии магнитогорский клуб.

Впрочем, повторюсь, в этой паре возможно всё, и ресурсы «Металлурга» легко могут так и остаться нереализованными.

Интрига в паре «Салават» — «Трактор» умерла в Челябинске?

«Трактор» ужасно провёл домашние матчи серии с «Салаватом», и из-за этого интрига в противостоянии практически умерла. Челябинцы, во-первых, банально выдохлись после энергозатратных матчей в Уфе, точнее выяснилось, что физически «юлаевцы» готовы гораздо лучше. Во-вторых, «Трактор» не смог ответить на тактическое перестроение соперника. В Челябинске «Салават» закрылся, насколько это возможно для этой команды, и заставил подопечных Анвара Гатиятулина играть первым номером, что оказалось для них большой проблемой. Уфимцы выбрали грамотную модель игры. Они отдают «Трактору» инициативу, пространство и контроль шайбы в начале матчей, отбиваются от нехитрых челябинских атак, а сами делают ставку на контригру. Затем хозяева площадки устают и физически, и психологически, а «Салават», благодаря реализации моментов, которых у уфимцев достаточно при любой модели, добывают победу.

«Трактор» беспомощен против кубковой Уфы! Ноль голов в домашних матчах — это провал Кажется, у челябинцев закончились и силы, и идеи, и эмоции.

В пятом матче в Уфе «Салават» наверняка сыграет по-домашнему, и в этом мог бы быть шанс «Трактора», но у Челябинска уже нет той свежести, что в начале серии, да и с «физикой» по ходу игры, как мы видим, есть большие проблемы. Единственную возможность для подопечных Гатиятулина вижу в том, чтобы открыть счёт, а затем на эмоциях постараться его удержать. Но против разбежавшихся лидеров Уфы теперь это будет сделать невероятно тяжело.