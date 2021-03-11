В «Салавате» считают, что судьи приняли правильное решение, а герой эпизода Федотов пострадал из-за своей репутации.

«Это грубейшая ошибка!» В «Тракторе» не согласны с нарушением за сдвиг ворот

«Салават Юлаев» в пятом матче серии обыграл на своей площадке «Трактор» 3:2 и выбил челябинцев из розыгрыша Кубка Гагарина. Однако победа уфимцев оказалась с налётом скандальности.

«Трактор» вылетел после буллита на последних секундах! Зачем Федотов сдвинул ворота? Плей-офф для Челябинска закончен. Гости спаслись с 0:2, но Гранлунд реализовал буллит за 19 секунд до сирены.

Дело в том, что при счёте 2:2 за 19 секунд до конца основного времени в ворота «Трактора» был назначен буллит за умышленный сдвиг ворот голкипером Иваном Федотовым. Штрафной бросок успешно реализовал Маркус Гранлунд. Судьи поступили в соответствии с буквой правил — за подобное деяние в последние две минуты игры действительно должен быть назначен буллит. Весь вопрос в том, был ли умысел в действиях Федотова?

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Этот эпизод решил судьбу не только матча, но и всей серии, поэтому стал главным объектом обсуждения на пресс-конференции. Что же считают по этому поводу участники встречи и эксперты?

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«Не хочу даже комментировать судейство»

Наставник «Трактора» Анвар Гатиятулин отказался высказать своё мнение, однако дал понять, что он не разделяет точку зрения арбитров.

«Комментировать особо нечего. Хочу поблагодарить команду за сезон, за самоотдачу. Сегодня ребята провели хороший матч, никому не могу предъявить никаких претензий. Не хочу даже комментировать судейство, по этому поводу уже много сказано», — заявил рулевой челябинцев.

«На эту тему мне сказать нечего»

Форвард «Трактора» Лукаш Седлак призвал не акцентировать внимание на эпизоде в конце основного времени.

«Сложный матч, у нас были проблемы с реализацией большинства, как и на протяжении всего сезона. Это стоило сегодня нам победы. Я не видел момента с удалением Федотова, мне сказать на эту тему нечего. Но я точно знаю, что у нас было много моментов, чтобы забить и выиграть матч», — сказал Седлак.

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«Арбитры поступили совершенно верно, в соответствии с правилами»

У главного тренера «Салавата Юлаева» Томи Лямся нет никаких сомнений в верной оценке судьями эпизода.

«Удаление Федотова? Думаю, что арбитры поступили совершенно верно, в соответствии с правилами. Это я отправил Гранлунда исполнять буллит. Я ему доверяю, и мы знаем, что он хорош в этом компоненте», — заявил финский специалист.

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«Сработала репутация Федотова»

Любопытное мнение высказал нападающий «Салавата» Александр Кадейкин. Хоккеист, игравший ранее с Федотовым в одной команде, считает, что буллит — это следствие репутации голкипера.

«Федотов — хороший вратарь, всегда им был. Он большой, закрывает много пространства. Конечно, я рад, что он получил шанс в «Тракторе». Но нам сейчас надо о другом думать, а не радоваться за других вратарей.

Момент со сдвинутыми воротами? Тут дело в том, что судьи знали, что у Федотова и раньше были подобные случаи. Можно сказать, что тут сработала его репутация, это моё мнение», — сказал Кадейкин.

«Это грубейшая ошибка!»

Главный герой момента, вратарь «Трактора» Иван Федотов, на общение с журналистами не пришёл, зато обратился к болельщикам через социальную сеть. Он категорически не согласен с решением арбитров.

«Я сожалею, что не выручил команду на буллите, но никак не о следствии этого удаления, это грубейшая ошибка! Всех, кто болел и переживал, обнял и благодарю от всей души, сожалею, что так рано закончили сезон. Я стану ещё сильнее, это серьёзный опыт, который даст нам новых сил», – написал Федотов в «сториз» своего «инстаграма».

«100-процентный эпизод, вопросов к судьям нет»

А вот мнение известного функционера и эксперта Леонида Вайсфельда. Бывший арбитр считает, что судьи абсолютно верно разобрались в этом эпизоде.

«Есть такое правило, что за умышленный сдвиг ворот в последние две минуты матча и в овертайме назначается штрафной бросок. Мы в «Судейской» (передача про хоккейное судейство на КХЛ ТВ. – Прим. «Чемпионата») разбирали очень много таких моментов. Завтра, думаю, будем и этот разбирать. На фоне тех моментов, которые уже разобраны и за которые ранее назначались буллиты, этот эпизод выглядит 100-процентным.

Я раньше много спорил с Алексеем Анисимовым (главный арбитр КХЛ. – Прим. «Чемпионата») на эту тему. Но потом он привёл железный аргумент, я с ним согласился. Раньше, когда я работал судьёй, штыри, на которых держатся ворота, были по два сантиметра. Сейчас штыри сертифицированы, сделаны из пластика и одинаковые на всех аренах. Раньше бывало так, что судишь матч и ворота не держатся. Вратарь подъезжает и говорит: «Едва дотрагиваюсь до штанги, как ворота сразу откатываются». Сейчас такое невозможно в принципе. Вопросов к главным арбитрам матча Юрию Оскирко и Максиму Сидоренко по поводу назначения буллита у меня нет», — заявил Вайсфельд.

Нет сомнений, что этот эпизод будут обсуждать ещё долго, но смысла в этом уже никакого нет. «Трактор» — в отпуске, а «Салават» идёт дальше, причём совершенно заслуженно, если вспомнить ход всей серии. Мы с нетерпением ждём новых матчей Кубка Гагарина и надеемся, что скандалов, связанных с арбитрами, в них будет как можно меньше.