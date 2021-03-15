«Локомотив» не готов проходить ЦСКА, Уфу подведут эмоции? Чего ждать от плей-офф КХЛ

Первый раунд Кубка Гагарина завершён — в нём мы не увидели никаких сюрпризов. Впереди полуфиналы конференций — и в них уже сюрпризов быть не может. В плей-офф осталось восемь команд, и каждая из них реально способна выиграть главный трофей КХЛ. Я верю, что отсутствие интриги на старте кубковых матчей будет компенсировано болельщикам равной и непредсказуемой борьбой уже на ближайшей стадии.

Шесть матчей лишь в одной серии! Подобное случилось впервые в истории КХЛ Первый раунд Кубка Гагарина получился скучным или интрига всё же была?

На ней мы увидим попытки «Динамо» и «Локомотива» скинуть с трона Западной конференции СКА и ЦСКА, «зелёное дерби», а также классическое противостояние из нулевых годов — «Авангард» против «Магнитки». Будет очень интересно, а сейчас я, как и перед первым раундом, разбираю сильные и слабые стороны каждого клуба и пытаюсь предсказать исход серий.

ЦСКА

Козыри: чемпионский опыт, система Никитина, подбор игроков. Сильные стороны «армейцев» всем прекрасно известны и после первого раунда ничего не изменилось. «Спартак» красно-синие прошли солидно и уверенно, не включая какие-то дополнительные мощности, показали силу своего перманентного давления и высокий класс организации игры. При этом на первый раунд ЦСКА потратил ровно столько ресурсов, сколько требовалось, так что сэкономленные силы и большой потенциал — это ещё один козырь «армейцев».

Ещё одна приятная новость для красно-синих — возвращаются травмированные. В серии с «Локомотивом» наверняка пригодится глубина скамейки, так что готовность Марио Кемпе и Никиты Сошникова принять участие в этом раунде не может не радовать Никитина.

Проблемы: в первом раунде красно-синие пропустили меньше всех шайб, причём не только за счёт железобетонной обороны. Ларс Юханссон выручал исправно, что как бы намекает, что вратарская проблема ЦСКА, обозначенная мной перед началом плей-офф, была преувеличена. Но всё же — посмотрим: нападение «Локомотива» куда более опасно, чем атака «Спартака».

Самой же главной бедой для ЦСКА может стать стиль игры их соперника. «Локомотив» не сильно уступает «армейцам» в системности и дисциплине, не хуже готов физически, выигрывает не меньше важных единоборств, да и в обороне выглядит почти так же солидно. В регулярке против своего «близнеца» подопечные Никитина были успешны в домашних встречах, а вот в Ярославле один раз уступили без шансов, в другой — довели дело до серии буллитов. Не думаю, что в плей-офф ЦСКА будет полностью контролировать серию с «Локомотивом» и играть кубковый раунд с позиции силы, как привык в последние годы, и это может стать для «армейцев» неприятным откровением и создать серьёзные трудности.

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«Локомотив»

Козыри: системный хоккей, сильная оборона, классный вратарь, продуктивное нападение. Сильных сторон у «Локомотива» предостаточно, и первый раунд только подтвердил, что эта команда в нынешнем сезоне способна замахнуться на многое. У ярославцев отличная «физика», минимизировано количество индивидуальных ошибок, а ещё важно, что в серии с «Йокеритом» они успешно опробовали разные сценарии для побед в плей-офф над весьма мощным соперником.

Ещё два бонуса «Локомотива», которые нужно обязательно взять в следующий раунд — дисциплина и игра в меньшинстве. За четыре матча с «шутами» ярославцы лишь восемь раз оставались вчетвером и ни разу не дали «Йокериту» реализовать лишнего.

Проблемы: большинство по-прежнему на не слишком высоком уровне — «Йокериту» «Локомотив» забил только 3 гола в четырнадцати попытках. Но самая главная проблема для «железнодорожников» состоит в том, что уже во втором раунде им придётся сыграть с самым сильным из возможных в конференции оппонентом. В отличие от первого раунда у соперника «Локомотива» будет и мощная мотивация, и куча реальных козырей, и нормальные домашние матчи. Чтобы пройти ЦСКА, подопечные Скабелки должны показать свой идеальный хоккей. Готов ли к этому «Локомотив» уже сейчас?

Прогноз Лукина на серию ЦСКА — «Локомотив»: на мой взгляд, пока не готов. «Локомотив» сделает так, чтобы игроки ЦСКА достали из себя всё, но всё же уступит «армейцам» в мелочах. В противоборстве двух равных команд, двух похожих стилей всё решит опыт и уровень командного взаимодействия. ЦСКА превосходит ярославцев в обоих компонентах, поэтому ставлю в серии на красно-синих 4-2.

СКА

Козыри: глубина состава, большой потенциал. В первом раунде СКА неприятно удивил, так что выделить какие-то иные козыри «армейцев» на фоне их будущего соперника у меня не получается. Даже против Минска мы не увидели какой-то системной игры от Валерия Брагина (шёл открытый хоккей, диктуемый «зубрами»), а пройти белорусов у СКА получилось, главным образом, за счёт разницы в мастерстве исполнителей. Но против московского «Динамо» выехать на этом точно не удастся.

Но СКА значительно превосходит бело-голубых по длине скамейки и по потенциальной вариативности нападения. В этих аспектах кроется шанс петербуржцев на победу в серии.

Проблемы: вратари, оборона, меньшинство, третьи периоды. Из команд, которые пробились во второй раунд, СКА продемонстрировал худшие показатели, связанные с игрой у своих ворот. 14 пропущенных шайб в пяти матчах (минимум две в каждой встрече), неубедительная игра обоих голкиперов, слабое меньшинство — Минск забил 5 голов с 15 попыток, СКА показал лишь 66,7% нейтрализации. Что же с такой защитой СКА сделают лидеры московского «Динамо»? Вопрос, над которым придётся крепко подумать Валерию Брагину.

Ещё у СКА проявились большие трудности с игрой в третьих периодах. Ни одной победы в этих отрезках за пять матчей, три ничьи и два поражения — худший показатель четвертьфинала конференций наряду со «Спартаком». Минчане всякий раз пользовались этим слабым местом петербуржцев, и трижды за серию совершали камбэки, отыгрывая 2-3 шайбы. Почему СКА вставал в третьих периодах? Расслаблялись, создав отрыв в счёте, или же есть проблемы с «физикой»? Разберёмся во втором раунде, где о недостатке концентрации точно говорить не придётся.

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«Динамо» М

Козыри: игра лидеров, хороший урок от «Северстали». У «Динамо» возникло немало трудностей в первом раунде с крепкой череповецкой командой, но главные звёзды бело-голубых своё дело сделали. Шипачёв, Яшкин и Кагарлицкий выиграли для подопечных Владимира Крикунова эту серию, показав, что и в плей-офф они будут тащить «Динамо». Впрочем, это было и так понятно, но важный момент для москвичей состоит в том, что вскоре за лидерами должны подтянуться и остальные игроки, добавив игре «Динамо» баланса и вариативности. По крайней мере, так это работало в регулярке.

У бело-голубых получилась сложная серия с «Северсталью», но это, скорее, пойдёт в плюс «Динамо». Есть ощущение, что, отыгравшись за три секунды до сирены в первой череповецкой встрече, подопечные Крикунова проснулись, по-настоящему поняли, что они уже в плей-офф, где нельзя вести себя благодушно и расслабленно. «Северсталь» преподала «Динамо» хороший урок, и бело-голубые должны его усвоить.

Лидер «Динамо» Вадим Шипачёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Также отмечаем, что у москвичей в плей-офф пока великолепное меньшинство — 100% нейтрализации при 19 попытках соперника. Цифры восхищают, но надо помнить, что у СКА, в отличие от «Северстали», точно найдутся люди, способные реализовывать моменты в большинстве.

Проблемы: в ожидании баланса в игре «Динамо» мы всё-таки пока говорим о слабых действиях хоккеистов второго плана. Оскар Линдберг, Магнус Пяаярви, Даниил Тарасов, Владимир Брюквин — пора включаться! Если у лидеров бело-голубых не будет поддержки, то СКА может выиграть эту серию просто за счёт количества.

Так же «Динамо» надо улучшать своё большинство (19% — маловато для плей-офф) и как-то окончательно убирать проблемы с концентрацией. Даже после отрезвляющего начала серии с «Северсталью», бело-голубые не смогли показать, что умеют собранно играть все 60 минут, особенно ведя в счёте. Во второй игре в Череповце растеряли преимущество 2:0, в пятом поединке серии капитально расслабились при счёте 4:0. СКА за такие вещи может и наказать.

Прогноз Лукина на серию СКА — «Динамо» М: убеждён, что и СКА, и «Динамо» в полуфинале конференции покажут себя намного лучше, чем в первом раунде. Козыри москвичей мне кажутся более весомыми, чем сильные стороны петербуржцев, в своём прогнозе отдаю победу «Динамо» в серии со счётом 4-2.

«Ак Барс»

Козыри: системность, длинная скамейка, мощные лидеры. Первый раунд плей-офф не рассказал ничего нового об «Ак Барсе», не вскрыл никаких дополнительных проблем, не обозначил новые сильные стороны. Казанцы не заметили сопротивления «Торпедо», победили четыре раза подряд, сыграв в свой привычный хоккей, и к полуфиналу конференции подопечные Квартальнова подходят в той же диспозиции.

Проблемы: дисциплина, некоторая прямолинейность игровой модели. 23 малых штрафа в четырёх матчах — это средний показатель по первому раунду, но мы помним, что в регулярке «Ак Барс» был самой грубой командой, и в двух гостевых встречах в Уфе казанцы погорели именно на этом. В плей-офф «Салават», вне всяких сомнений, тоже станет тяжёлым испытанием для дисциплины игроков «Ак Барса», и не факт, что казанцы с ним справятся.

Не секрет, что система игры, проповедуемая Дмитрием Квартальновым, отличается некоторой прямолинейностью, и это может стать проблемой для «Ак Барса». Если, например, казанцы будут недостаточно быстро двигать шайбу и принимать решения, то уфимцы их «съедят» — доказано игрой «Салавата» в первом раунде против «Трактора». Впрочем, делать сильный акцент на этом моменте я бы не стал, так как «Ак Барс» всё-таки уже не раз показывал в этом сезоне, что может быть креативен и нестандартен.

«Салават Юлаев»

Козыри: игра лидеров, тактическая вариативность, атмосфера в команде. Серия с «Трактором» получилась для уфимцев сложной, но она же помогла «Салавату» раскрыться в кубковом хоккее, о чём я подробно писал в разборе того противостояния.

«Салават» рушит стереотипы, у «Трактора» — стратегический провал. О чём говорит победа Уфы «Юлаевцы» без боязни ждут следующего соперника в плей-офф КХЛ, а в Челябинске уже начались структурные изменения.

Дополнительно нужно отметить прогресс «Салавата» при игре в меньшинстве. В регулярке с этим компонентом у уфимцев были колоссальные проблемы, но в первом раунде мы увидели едва ли не идеальную модель обороны «юлаевцев», как в равных составах, так и при численном превосходстве соперника. Лишь 2 пропущенные шайбы с 24-х попыток, 91,7% нейтрализации — великолепные цифры.

Проблемы: большинство, эмоциональный фон «зелёного дерби». При розыгрыше лишнего «Салават» был неубедителен, и это тоже контраст с регуляркой. Три гола с 18 попыток, 16,7% реализации — слабо для такой атаки, как у Уфы.

Теперь об эмоциях. Это явление играет на руку «Салавату», когда оно контролируемо, но в принципиальном противостоянии с «Ак Барсом» держать себя в узде будет трудно игрокам обоих клубов. У казанцев это может вылиться в парад неоправданных удалений, а у «Салавата» — в отступление от той системы игры, которая принесла уфимцам уверенную победу над «Трактором». Если пойдут ошибки и вернётся тот развесёлый «Салават», к которому мы привыкли, то у подопечных Лямса наверняка возникнут проблемы. Особенно в выездных матчах «юлаевцам» понадобится холодная голова, но как такое можно всерьёз требовать от игроков в «зелёном дерби»?

Фото: photo.khl.ru

Прогноз Лукина на серию «Ак Барс» — «Салават Юлаев»: серия будет яркой, весёлой, долгой и обязательно с мини-скандалами. Думаю, что в её начале уфимцы будут иметь некоторое преимущество, так как «Ак Барсу» только сейчас предстоит по-настоящему вкатиться в плей-офф, но казанцы быстро войдут в колею. Прогнозирую семь матчей и итоговую победу подопечных Дмитрия Квартальнова. Сработают факторы домашнего льда и, возможно, домашнего судейства и более длинная скамейка «барсов».

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«Авангард»

Козыри: большинство, «физика», характер, сбалансированный состав. «Авангард» не выглядел на голову сильнее «Автомобилиста» в первом раунде, но прошёл уральцев в пяти матчах — как раз за счёт своих основных козырей. Где-то перебегали, где-то проявили волевые качества (в четырёх играх из пяти в серии «Автомобилист» открывал счёт), где-то взяли убийственным большинством — 44,4% реализации!

По структуре и модели игры к «ястребам» немало вопросов, но и играть им во втором раунде вовсе не с идеальной командой, а тех козырей, что работают, вполне может хватить «Авангарду» и для прохода «Магнитки». Добавим к этому, что у омичей в составе сейчас нет «вредителей», все хоккеисты приносят пользу команде и наверняка по ходу плей-офф ещё будут добавлять.

Проблемы: меньшинство, излишнее увлечение терпеливым хоккеем. Лучшая по меньшинству команда регулярки пропустила от «Автомобилиста» три шайбы с девяти попыток — слабо, как ни крути.

Но главная беда не в этом. В первом раунде игроки «Авангарда» неоправданно часто отдавали сопернику инициативу, сбиваясь на терпеливый хоккей, и, например, в третьем матче серии ни к чему хорошему это не привело. Вне всяких сомнений, такая смена тактики по ходу игр — это требование Хартли, который не брезгует уходить в глубокий откат при преимуществе в счёте. Это совсем не лишнее умение для матчей плей-офф, но иногда канадский специалист этим злоупотребляет, и «Авангард» добровольно упускает игру.

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В серии с «Автомобилистом» у «ястребов» получалось компенсировать недостатки слегка прямолинейной системы характером, плюс помогала удача, но «Магнитка» — соперник посерьёзнее. Она сможет задавить откатившийся «Авангард», поэтому я жду проблем для омичей в гостевых встречах.

«Металлург»

Козыри: большинство, мощный состав, «физика». По набору сильных и слабых сторон «Авангард» и «Магнитка» очень похожи. У уральцев не менее грозное большинство (41,7%), не менее качественный и сбалансированный состав, и с функциональной подготовкой всё здорово. Так же есть яркие лидеры во всех линиях, которые могут сделать результат, и опытные ребята, раскрывающиеся с лучшей стороны именно в плей-офф.

Проблемы: меньшинство, излишнее увлечение терпеливым хоккеем, травмы. 8 пропущенных голов в меньшинстве с 25 попыток — это очень много. По поводу терпеливого хоккея можно сказать всё то же, что и про «Авангард»: «Магнитка» по велению Ильи Воробьёва слишком часто уходит в аккуратный, осторожный, упрощённый стиль, в котором трудно раскрывать большой атакующий потенциал команды. И результат такая тактика даёт не всегда, чему пример два поражения «Металлурга» в серии с «Барысом». Поэтому со стороны магнитогорцев я тоже жду проблем в гостевых встречах и в тех моментах, когда команда решит откровенно играть на удержание результата.

Илья Воробьёв Фото: photo.khl.ru

Что отличает «Магнитку» от «Авангарда», так это травмы ведущих хоккеистов. У омичей перед вторым раундом все здоровы, а у магнитогорцев отсутствует ключевой защитник Егор Яковлев и ведущий силовой форвард Андрей Чибисов. Илья Воробьёв надеется, что они вернутся ко второму раунду, но гарантий нет никаких.

Прогноз Лукина на серию «Авангард» — «Металлург»: ожидаю равную, упорную серию, в которой преимущество всякий раз будут иметь хозяева льда. Думаю, что «Авангард» и «Металлург» вполне способны доиграться до решающей седьмой встречи, но всё же рискну спрогнозировать счёт 4-2 в пользу омичей.