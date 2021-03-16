Новый финал на Западе и дуэль лучших на Востоке. Прогноз на второй раунд плей-офф КХЛ

17 марта стартует второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В полуфинале Кубка Гагарина в Восточной конференции сойдутся «Ак Барс» и «Салават Юлаев», а «Магнитка» сразится с «Авангардом». На Западе любители хоккея станут свидетелями матчей СКА и московского «Динамо», а также ЦСКА и «Локомотива». В первом раунде всего одна серия ушла в шесть матчей, что стало антирекордом плей-офф КХЛ. Верим, что следующий круг должен стать полной противоположностью, и даём прогнозы на исходы серий.

Западная конференция

ЦСКА (1) – «Локомотив» (4)

Команды Игоря Никитина и Андрея Скабелки уверенной поступью прошлись по первому раунду плей-офф КХЛ. Можно сколь угодно долго говорить о разочаровавшем «Спартаке» и абсолютно провалившемся «Йокерите» соответственно, но слабости соперников ни в коей мере не уменьшают достоинств «армейцев» и «железнодорожников». Две системные команды строят свою игру в первую очередь от надёжной защиты. Делать это намного проще, когда в вашем распоряжении есть отличные голкиперы.

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Первым номером ЦСКА в плей-офф на безальтернативной основе является Ларс Юханссон. К этому шведскому вратарю предъявлялись большие претензии по игре в регулярном чемпионате, но к решающим матчам сезона Ларс набрал форму и вышел на проектную мощность. Для начала Юханссон «засушил» «Ак Барс» в матче за Кубок Континента, а затем продемонстрировал лучший коэффициент надёжности (0,48) в первом раунде плей-офф. Впрочем, вратаря «Локомотива» Эдди Паскуале многие эксперты и журналисты небезосновательно считают лучшим в своём амплуа в этом сезоне КХЛ. Канадский голкипер в общей сложности провёл семь матчей на ноль, в том числе оформив два шат-аута в серии с «Йокеритом». Неслучайно, что в регулярном чемпионате соперники на двоих ни разу не забросили больше пяти шайб в одном матче (3:1, 3:2, 0:3, 3:2Б).

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Судьбу матчей в очном противостоянии будут решать лидеры команд. «Армейцы» делают ставку на тройку Максима Шалунова. После отъезда Кирилла Капризова и Михаила Григоренко за океан сочетание Окулов – Шалунов – Мамин вышло в «армейской» команде на первый план. В серии со «Спартаком» 28-летний Шалунов отличился трижды, в том числе забросив шайбу и в овертайме первого матча. Не стоит сбрасывать со счетов и связку Брендана Лайпсика и Андрея Локтионова, набравшую девять очков на двоих. Однако главным козырем команды Никита по-прежнему является её вариативность. Сергей Андронов, Иван Телегин и даже ветеран Александр Попов всегда готовы воспользоваться своим моментом и решить судьбу отдельной взятой встречи.

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В составе «Локомотива» также хватает своих лидеров. В стартовой серии с «Йокеритом» откровенно выделялись Андре Петерссон и Теэму Пулккинен, хорошо смотрелись Владимир Ткачёв и Егор Коршков. Но в серии с ЦСКА есть все основания считать, что тренерский штаб Никитина найдёт ключи к сдерживанию главных звёзд «железнодорожников». В этом случае исход противостояния будет зависеть от нижних звеньев, где определённое преимущество находится на стороне «армейцев». Ещё одним минусом для ярославской команды может стать её игра в большинстве, которую так и не удалось поставить за весь сезон.



Прогноз: победа ЦСКА в шести матчах.

Расписание матчей: 17, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29* марта

*в случае необходимости

СКА (2) – «Динамо» Москва (3)

Довольно много уже было сказано о главной интриге серии СКА и московского «Динамо» – противостоянии Вадима Шипачёва и Дмитрия Кагарлицкого против своего бывшего клуба. После матчей регулярного чемпионата ни одна пресс-конференция с участием этих хоккеистов не обходилась без вопроса: «На сколько принципиальной для вас была встреча со СКА?». Шипачёв и Кагарлицкий с упорным мужеством отделывались общими фразами, однако их игра на льду говорила сама за себя лучше всяких слов.

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В ходе регулярки «армейцам» Санкт-Петербурга так и не удалось найти действенный рецепт игры против главных звёзд московского «Динамо». Бело-голубые одержали четыре победы в четырёх матчах, что позволило динамовцам опередить СКА в общей таблице КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В последний раз хоккеисты московского клуба были настолько успешны во встречах с принципиальным соперником в сезоне-2014/2015. В регулярке динамовцы также обыграли СКА четыре раза из четырёх, но в плей-офф всё изменилось – и «армейцы» были сильнее (4-1).

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СКА вообще победил московское «Динамо» в трёх последних кубковых сериях. Однако в тех матчах «армейцы» неизменно обладали более звёздным и одновременно более глубоким подбором хоккеистов во всех линиях. Сейчас ситуация складывается по-другому. На сей раз в распоряжении тренерского штаба Крикунова собраны лучший снайпер регулярки (Дмитрий Яшкин), лучший бомбардир регулярки (Шипачёв) и лучший защитник-бомбардир первого раунда плей-офф (Андрей Сергеев).

Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

«Армейцы» могут противопоставить динамовцам свою главную звезду – Владимира Ткачёва. Но тут необходимо отдельным образом остановиться на нюансах выбора состава СКА на каждый матч. Лучший бомбардир петербуржцев в регулярном чемпионате набрал четыре очка во втором матче серии с минчанами, но затем ушёл в тень, что моментально привело его к выводу из состава на пятый матч противостояния. Подобные подсадки частенько случались и в ходе регулярки, где состав СКА в принципе менялся от матча к матчу абсолютно случайным и произвольным образом.

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Дополнительным минусом для СКА является фактор семи легионеров, который приводит к тому, что официально находящийся вне лазарета Миро Аалтонен до сих пор не провёл ни одного матча в плей-офф. Шведский голкипер Магнус Хелльберг, также в силу легионерского лимита, довольно часто всего остаётся вне заявки на матч, уступая место в воротах Александру Самонову, который проводит сезон с большими перепадами. Для динамовцев чрезвычайно важен удачный старт серии в Санкт-Петербурге. Если «армейцы» сходу окажутся в позиции догоняющего, оставшуюся работу за бело-голубых они могут сделать сами, начав нервничать и завязнув в хаосе своего ростера.



Прогноз: победа «Динамо» в шести матчах.

Расписание матчей: 18, 20, 22, 24, 26*, 28*, 30* марта

*в случае необходимости

Восточная конференция

«Ак Барс» (1) – «Салават Юлаев» (4)

Обе команды обладают роскошными первыми звеньями, от игры которых традиционно будет зависеть очень многое, как в равных составах, так и при реализации большинства. Предстоящая серия будет одной из главных в карьере Найджела Доуса, у которого сложилась репутация не игрока для плей-офф. Зато всё в порядке с кубковым опытом у таких хоккеистов, как Артём Лукоянов, Михаил Фисенко, Александр Бурмистров и Михаил Глухов.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Главным же вопросом для тренерского штаба Дмитрия Квартальнова перед стартом «Зелёного дерби» остаётся ситуация с вратарями. Тимур Билялов показал отличную статистику в серии с «Торпедо», но при всём уважении к коллективу Дэвида Немировски, «Торпедо» – это ни разу ни «Салават Юлаев». Если Адам Рейдеборн готов играть, он и должен это делать.

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В нынешнем сезоне команды четыре раза встречались в регулярном чемпионате. Первые две встречи остались за «Ак Барсом» с одинаковым счётом 4:1, после чего уфимские хоккеисты взяли реванш 7:3 и 3:2. Примечательно, что все матчи завершались в пользу хозяев. В последний раз гости брали верх в «Зелёном дерби» в официальном матче 24 ноября 2019 гола, когда «Ак Барс» добыл победу в Уфе в серии послематчевых бросков.

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С тех пор казанские хоккеисты пять матчей кряду побеждали на льду «Татнефть-Арены», в свою очередь уфимцы трижды праздновали успех в столице Башкортостана. Фактор домашней площадки может оказаться ключевым и в серии плей-офф. С трудом верится в то, что обе команды доберутся до седьмого матча без поражений на домашнем льду, но, если в этом противостоянии и случится решающая встреча, номинальное преимущество в ней точно будет у «Ак Барса».



Прогноз: победа «Ак Барса» в семи матчах.

Расписание матчей: 17, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29* марта

*в случае необходимости

«Авангард» (2) – «Металлург» (3)

В регулярном чемпионате три из четырёх матчей соперников завершились победой «Авангарда» (4:0, 2:0, 0:3, 4:2). Примечательно, что два шат-аута в этих встречах оформил голкипер Эмиль Гарипов, которого сейчас уже нет в распоряжении Боба Хартли. После ухода Гарипова казалось, что основным голкипером «ястребов» должен стать Шимон Грубец, но Игорь Бобков плотно усадил чешского вратаря на скамейку запасных. Российский голкипер демонстрирует уверенную игру, словно вернув болельщиков «Авангарда» во времена 2019 года, когда их команда дошла до финала плей-офф.

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В первом раунде плей-офф соперники продемонстрировали зашкаливающий процент реализации лишнего (44,4 против 41,7 в пользу «Авангарда»). А лучшими бомбардирами первого круга стали нападающие именно этих команд – Сергей Толчинский из «Авангарда» и Николай Голдобин из «Магнитки» набрали по 8 очков. Интересной деталью серии станет фигура канадского форварда «Металлурга» Тейлора Бека, который пополнил состав уральского клуба прошлым летом после не самого удачного плей-офф в составе «Авангарда».

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Перед стартом серии остаётся неясным статус ключевого защитника уральцев Егора Яковлева. Россиянин повредил руку в первом матче с «Барысом», после чего больше на лёд не выходил. Если 29-летний Яковлев не сможет помочь своей команде, это станет серьёзным козырем в пользу «ястребов».



Прогноз: победа «Авангарда» в шести матчах.

Расписание матчей: 18, 20, 22, 24, 26*, 28*, 30* марта

*в случае необходимости



Начиная с 2015 года, лишь однажды в финале Западной конференции не было «армейского» дерби. Это произошло четыре года назад, когда «Локомотив» остановил ЦСКА во втором раунде плей-офф. Во всех остальных случаях «армейцы» Москвы и Санкт-Петербурга неизменно определяли сильнейшую команду Запада в очной дуэли. «Динамо» и ЦСКА никогда не играли друг с другом в финале Западной конференции, так что, если наш прогноз сбудется, мы станем свидетелями новой страницы в истории КХЛ. Что касается восточного финала, то есть все основания считать, что в нём сыграют две лучшие команды конференции по итогам регулярки.