Спорное решение судей не сломало «Авангард»! Омск вырвал победу у «Магнитки» в овертайме

В первом матче серии «Металлург» разобрал игру «Авангарда» буквально по крупицам. Илья Воробьёв выиграл тактическую борьбу у Боба Хартли, в результате чего уральцы взяли верх над сильным соперником. Третий период вчистую был выигран «Магниткой», которая лучше выглядела физически и добилась стратегического важного успеха. Но и во второй встрече опускать руки уральский клуб не собирался. Уехать из Балашихи при 2-0 в серии в свою пользу – идеальный вариант для Магнитогорска.

Лидеры Уфы проваливают дерби, Хартли не понял, во что играл «Авангард». Что творится в КХЛ «Локомотив» не смог быть снова идеальным, а у СКА большие, но предсказуемые проблемы.

В свою очередь «ястребам» нужно было провести серьёзную работу над ошибками и тщательно разобраться в причинах неудачи. «Определённо, нам не так хотелось начать серию. «Металлург» опережал нас во всём, мы сами себе не дали шанса выиграть матч. В третьем периоде мы не создавали никаких моментов, не было видно, что у «Авангарда» есть энергия», – говорил после матча Хартли. Видимо, Боба не устроила в том числе и игра вратаря, так как во второй встрече в воротах омичей появился чех Шимон Грубец. Между прочим, впервые в нынешнем розыгрыше плей-офф. Из-за этого вне заявки пришлось остаться другому легионеру, ещё одному чеху Иржи Секачу. У гостей место в воротах снова занял прекрасно себя проявивший Василий Кошечкин.

Первый период обе команды привычно начали активно. Мог забивать Зернов, но Денис не смог с близкого расстояния переиграть голкипера, а затем на отскоке едва не сыграл Толчинский. Вовремя успел на страховку своей команды шведский защитник Хольм.

Далее дважды подряд высоко поднятой клюшкой опасно сыграли защитники хозяев – Каски и Береглазов. «Металлург» успел поиграть сперва «5 на 3», а затем и «5 на 4», но отличиться не получилось. Зато мог забить Неколенко, не попавший в створ ворот с пятака. Правда, уже в равных составах. Гости в первой двадцатиминутке сыграли дисциплинированно и не дали судьям повода себя удалить. За работой арбитров с трибун наблюдали главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов и президент лиги Алексей Морозов. 0:0 – при таком счёте команды отправились в раздевалки. По лицу Хартли было понятно, что он не слишком доволен игрой своей команды. В свою очередь «Магнитка» действовала так, как и ей и было нужно: строго в обороне и дисциплинированно. Спешить команде Воробьёва совершенно некуда.

Второй отрезок встречи команды начали осторожно, а первый реально опасный момент возник у Голдобина, который бросал почти в упор, но не попал в ворота. Одна ошибка и заброшенная шайба могла перевернуть игру и взбодрить обе команды.

Мощнейшую атаку провёл «Авангард», но сперва не забил Хохлачёв, а затем сразу несколько шансов отличиться упустил Семёнов. Вообще эта тройка смотрелась у «ястребов» даже интереснее легионеров.

Во второй встрече подряд своей бывшей команде мог забить нападающий Семён Кошелев, но в очередной раз надёжно сыграл Грубец, нейтрализовавший выход один на один.

«Магнитка» уверенно разобрала «Авангард». Теперь Хартли занервничает? Магнитогорцы наказали соперника за многочисленные ошибки. Сергей Мозякин забил, а Илья Ковальчук сломал шлем Василию Кошечкину.

Первое удаление у «Магнитки» случилось в середине второго периода, когда за удар клюшкой наказали Плотникова. Реализовать лишнего у «Авангарда» не получилось, но сразу после выхода Сергея из бокса для штрафников свою первую шайбу в плей-офф забросил Дамир Шарипзянов, хлёстко бросивший под перекладину.

«Металлург» ответил молниеносно. Мозякин вошёл в зону и сделал передачу вперёд, Карпов прорвался по левому флангу и бросил точно в верхний угол. Сергей набирает очки в четвёртом матче подряд: 6 (3+3).

Некоторые эксперты явно поспешили списать Мозякина со счетов. В нужный момент капитан уральцев сильно прибавил.

Сильно подвёл свою команду белорусский защитник «Авангарда» Кирилл Готовец. Судьи выписали белорусу штраф «5+20» за подсечку на Андрее Чибисове. Гости получили пять минут большинства, но штурм ворот Грубеца успехом не увенчался.

За полсекунды до сирены удалился уже сам Чибисов, поэтому третий период «Авангард» начал в большинстве. Каски броском от синей линии поразил цель, но судьи пошли смотреть повтор на пас рукой и в результате взятие ворот отменили. Очень спорный момент! Хартли очень разозлило это решение арбитров, но отмене оно уже не подлежало.

Судьи отменили гол Каски, посчитав его попытку перехватить шайбу пасом рукой

«Магнитка» играла жёстко, чего стоит только мощный силовой приём Пашнина на Хохлачёве. Шикарный момент забить не использовал Хольм, чей бросок заблокировал Покка. Следом финн получил две минуты за подножку, но большинство гости не реализовали. В одном из эпизодов в борьбе с Прохоркиным травму получил Шарипзянов, вынужденный на время покинуть лёд.

1:1 в основное время – командам пришлось играть овертайм. В дополнительном периоде «Магнитка» и «Авангард» создали уйму опасных моментов, а всё решило большинство. «Металлург» свою попытку не реализовал, а вот «ястребы» смогли разыграть комбинацию, на острие которой оказался Сергей Толчинский. 2:1 — тяжелейшая победа «Авангарда», команду Боба Хартли не сломал спорно отменённый гол в третьем периоде. Теперь счёт в серии становится равным, и она переезжает в Магнитогорск.

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