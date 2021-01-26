Жамнов опять на лавке «Спартака». Славный ритуал для клуба, но тревожный знак для Знарка?

После очередного игрового дня КХЛ делимся новой порцией наблюдений и выводов.

Жамнов на скамейке «Спартака»: хорошо для клуба, но унизительно для Знарка?

Московский «Спартак», оказавшись на грани провала сезона, решил прибегнуть к экстренным, проверенным мерам. На тренерском мостике команды, вывалившейся из кубковой восьмёрки Запада, появился генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов. Напомню, что на такой ход в «Спартаке» шли уже дважды. Впервые Алексей Юрьевич спустился из VIP-ложи в «зону боевых действий» в октябре 2017 года, когда красно-белые в начале регулярки валились под руководством Вадима Епанчинцева. Под присмотром Жамнова красно-белые сразу же выдали серию побед, генменеджер остался на лавке до конца сезона и помог команде заползти в плей-офф.

Через год ситуация повторилась, вот только Жамнов вошёл в тренерский штаб «Спартака» уже не в помощь Епанчинцеву, а вместо него — не справившийся с работой в КХЛ наставник был уволен. Генменеджер с расширенными полномочиями стал рулить красно-белыми в тандеме с Игорем Улановым, этот дуэт опять вывел «Спартак» в плей-офф с седьмого места, а затем едва не сотворил сенсацию в серии со СКА.

Однако ещё после увольнения Епанчинцева Жамнов признавался, что ему надоело быть «нянькой-поводырём» и о полноценной тренерской карьере он не думает. Перед сезоном-2019/2020 Алексей Юрьевич подтвердил свои слова: «Я не буду стоять на тренерской лавке «Спартака» в следующем сезоне. Буду искать главного тренера. Ведь я помимо «Спартака» работаю и в штабе сборной России, где серьёзная нагрузка».

Тренера Жамнов нашёл, да какого! Целого Олега Знарка, олимпийского чемпиона и трёхкратного обладателя Кубка Гагарина. Казалось, что уж такому-то специалисту никакие помощники из руководства на скамейке не нужны и Жамнов сможет сосредоточиться на менеджерских функциях. Однако к концу второго сезона Знарка в «Спартаке» мы видим, что без Алексея Юрьевича красно-белым вновь не справиться.

«Спартак» был на грани, но вырвал победу! Знарок ещё поборется за плей-офф Генеральный менеджер москвичей Алексей Жамнов тоже встал на лавку, заметно взбодрив команду и придав ей уверенности.

«Не понимаю, что в голове у игроков «Спартака»!». Думаю, Знарок сам подал сигнал SOS Жамнову, когда на пресс-конференции после матча с ЦСКА фактически расписался в собственной беспомощности. И ладно бы красно-белые уверенно шли по турниру, а обидное поражение было лишь досадной случайностью. Но нет: люди, которые финансируют клуб, смотрят в турнирную таблицу, на игру команды и сопоставляют эти показатели с количеством денег, которые были вложены в Знарка и состав под тренера. Эти люди в последнее время занервничали, стали спрашивать с Жамнова, и тот, видя зачатки истерики у главного тренера, просто не мог не вмешаться в процесс лично.

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Появление Жамнова на скамейке — это, конечно, не тренерская помощь Олегу Валерьевичу. У генменеджера красно-белых есть немаленький опыт работы наставником и в клубе, и в сборной, но что он может дать сейчас «Спартаку» нового в плане тактики или стратегии по сравнению со Знарком? Ничего.

Фигура Жамнова на лавке несёт другой смысл. Она как бы даёт понять и самим хоккеистам, и главному тренеру, что в руководстве клуба очень недовольны игрой и результатами «Спартака». Что всем пора собраться, перестать совершать глупые ошибки, иначе скоро всем больно прилетит по шапке. Кстати, и самому Жамнову тоже — ведь это именно генменеджер собирал эту команду и договаривался с давним знакомым Знарком. С Алексея Юрьевича спросят в первую очередь, и именно поэтому он сейчас вернулся к ненавистной роли «няньки».

По большому счёту, в этом ритуале «Спартака» нет ничего плохого или неправильного для клуба. Какая, в конце концов, разница, какими методами добиваться нужного результата? Вот и победу в первой игре с Жамновым удалось выгрызть у крепкого «Торпедо», а дальше, по всем канонам, должна пойти успешная серия. Но вот для самого Знарка история с «приглашённым помощником» выглядит тревожным сигналом. Олег Валерьевич, разумеется, виду не подаёт, но в глубине души наверняка понимает, что свою фирменную хватку он растерял. В своей лучшей форме он сам великолепно справлялся с психологической накачкой подопечных, отлично знал, что у них в головах, а допустить мысль, что Знарок пустит кого-то к себе на скамейку по ходу сезона, было невозможно. Но время идёт, и мы видим, что растерять кондиции может не только хоккеист, но и тренер.

Знарок: что вы хотите от меня услышать? Не понимаю, что в голове у игроков «Спартака»

Да, однажды Олегу Валерьевичу уже спускался помогать функционер из клуба — в сезоне-2010/2011 на лавку московского «Динамо» вставал Андрей Сафронов. Но тогда Знарок ещё не был таким крутым, маститым и облепленным титулами специалистом и первый год работал в бело-голубом клубе. Сейчас же Олег Валерьевич — прожжённый альфа-самец, но появление Жамнова на лавке «Спартака» слегка рушит этот образ.

С идеальной физикой «Авангард» не оставил шансов «Йокериту». Команда Хартли готова к плей-офф?

«Ястребы» очень уверенно разобрались с хорошим соперником на выезде, что было очень важно для команды после череды невнятных, нецелостных матчей, где обязательно что-то выпадало: либо игра в обороне, либо реализация, либо «физика» в третьем периоде. В Хельсинки у омичей всё шло правильно, системно и, как следствие, привело клуб к победе.

Что позволило «Авангарду» приятно удивить своих болельщиков? Нет, пока не вернулись в строй лучшие обороняющиеся защитники Шарипзянов и Покка. Зато у команды перед игрой в Хельсинки была почти неделя без матчей, «ястребы» отдохнули и потренировались и прибыли в столицу Финляндии бодрыми и свежими. И там в очередной раз доказали, что вся система Хартли в «Авангарде» завязана на физической подготовке. Когда она в порядке, то команда может достаточно спокойно справляться с мощным давлением соперника (во втором периоде время в атаке «Йокерита» составило почти 9 минут, «шуты» буквально возили гостей), минимизировать ошибки, находить силы на острые контратаки и по заказу отодвигать игру от своих ворот, удерживая преимущество не в своей зоне, а в нейтральной.

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Вчера в воротах у «Авангарда» уверенно сыграл Игорь Бобков, но ему не приходилось стоять на ушах, так как полевые хоккеисты «ястребов» редко позволяли игрокам «Йокерита» опасно атаковать с чистого льда и привычно много блокировали бросков. Собственно, обе шайбы хозяев площадки — это ковыряшки с добиваний. Но самое важное изменение в игре «Авангарда» — омичи, ведя в счёте после двух периодов, не стали отбрасываться, а провели сильный по движению и объёму катания третий период, не позволив «Йокериту» толком помечтать о камбэке.

Собственно, так «Авангард» выглядел в начале сезона, когда был лучшей командой КХЛ по игре в третьих отрезках. Возвращается ли к «ястребам» сейчас та форма? По одному матчу сказать трудно, да и впереди у омичей отличная проверка в виде «двойника» с мощным «Локомотивом». Но в любом случае игра в Хельсинки показала, что никакого системного кризиса у «Авангарда» нет, а Хартли рано отправлять на пенсию. При должной физической подготовке его команда работает как часы, и с такими «ястребами» в плей-офф на Востоке будет тяжело справиться всем.

Фото: photo.khl.ru

В «Витязе» раззабивался один из лучших игроков России на МЧМ-2021. Ждём Бардакова в СКА?

Захар Бардаков стал одним из немногих светлых лучиков в молодёжной сборной России на прошедшем МЧМ в Эдмонтоне. Нападающий силового плана, не обделённый талантом забивать голы, по итогам турнира даже попал в список открытий по версии скаутов НХЛ, хотя в Канаде Бардаков больше запомнился не своей статистикой, а характером, неуступчивостью в борьбе и силой духа. Пожалуй, если бы в сборной хотя бы половина парней была с той же ментальностью, что и у Захара, Россия бы точно избежала провала.

Уроженец Северска, закончивший своё хоккейное становление в системе «Витязя», в нынешнем сезоне стал игроком основы подольчан ещё до МЧМ, а после турнира сумел раскрыть свой снайперский талант. Прямо сейчас у Захара результативная трёхматчевая серия, он забил и СКА, и «Барысу», и «Куньлуню».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

19-летний нападающий, обладающий отличной скоростью и умеющий хозяйничать на пятачке, — это долгожданный подарок болельщикам «Витязя». Наконец-то интересный воспитанник местной системы добрался до клуба КХЛ! Василия Подколзина и Марата Хуснутдинова, например, СКА уводил у подольчан ещё на уровне МХЛ, Ивана Мирошниченко «Авангард» забрал вообще в школьном возрасте. А вот Бардаков не ослеплял своим талантом топ-клубы, не набивал безумную статистику, поэтому и сумел пройти в «Витязе» все ступени до конца.

Сейчас Захар начал забивать, накапливать уверенность, и наверняка Бардаковым уже заинтересовались в петербургском клубе-кураторе «Витязя». Как раз и контракт с хоккеистом истекает в апреле, не нужно будет придумывать никакие глупые обмены на денежную компенсацию. Посмотрим, как Захар проведёт концовку сезона, но потенциал парня очевиден, а его психотип и характер — чисто брагинский. Так что ждём Бардакова в СКА?

День больших достижений

Вчерашний день в КХЛ вместил в себя всего четыре игры, однако в этих матчах случился целый ряд любопытных индивидуальных достижений.

Например, за «Авангард» забил Илья Каблуков. Знаменательное событие! Форвард не забрасывал на протяжении 121 матча, и это рекордная серия для нападающих в КХЛ. Просто представьте, что в последний раз Каблуков праздновал взятие ворот 14 ноября 2018 года, когда забил «Адмиралу» за СКА. Тогда в мире ещё никто ничего не слышал про коронавирус, в Беларуси все были довольны Александром Лукашенко, а в России ещё не остыла эйфория после выступления футбольной сборной на домашнем ЧМ — как давно это было! Но вот Каблуков, в кои-то веки вышедший в ударном звене, наконец забил, и как мощно отметила это событие «скамейка» «Авангарда».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В матче со «Спартаком» нападающий «Торпедо» Дамир Жафяров набрал 2 очка, достиг отметки в 53 результативных балла за сезон и повторил клубный рекорд, установленный в 80-е Михаилом Варнаковым-старшим. Прекрасное достижение одного из лучших нападающих нынешнего сезона КХЛ! Напомню, что совсем немного остаётся Жафярову до абсолютного рекорда по результативности для игроков «Торпедо». В начале нулевых, когда нижегородцы играли в Вышке, Леонид Тамбиев набрал 57 очков за чемпионат. Нет сомнений, что Дамиру покорится и этот рубеж.

Жафяров повторил клубный рекорд «Торпедо», набрав 53 очка за сезон

Наконец, в Подольске Каспарс Даугавиньш забил один из голов «Витязя» в ворота «Куньлуня», набрал таким образом 45-е очко в нынешней регулярке и обновил латвийский рекорд КХЛ по количеству заработанных баллов за сезон. Прежнее достижение принадлежало Лаурису Дарзиньшу, который набрал по 44 очка в сезонах-2010/2011 и 2018/2019.

Каспарс Даугавиньш обновил латвийский рекорд по количеству очков за сезон в КХЛ

Поздравляем Каспарса, которого в прошлое межсезонье фактически списали из «Спартака». Сейчас рекордсмен Даугавиньш со своим новым клубом имеет хорошие шансы оставить красно-белых без плей-офф.