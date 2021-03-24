Мастер-класс от СКА. «Динамо» терпит крах в Москве и готово отправиться в отпуск

«Много говорить тут нечего. Ребята выбрались из тяжёлой ситуации, отыгрались со счёта 0:2, но в овертайме пропустили необязательную контратаку. Готовимся к следующей игре. О чём думала команда в эпизоде с голом Каменева? В овертайме на льду находилось пять человек, а не вся команда. Я не знаю, чего они задумались. Секундное расслабление стоило матча», — главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов был довольно краток и немногословен после невероятно обидного для бело-голубых поражения в третьем матче.

В понедельник его подопечные по ходу матча горели 0:2, но смогли найти в себе силы вернуться в игру и перевести встречу в овертайм, где всё решило удачное решение тренерского штаба СКА. Валерий Брагин выпустил четвёртую тройку нападения под лидеров бело-голубых и угадал на 100%. Артём Швец-Роговой на борту накрыл Вадима Шипачёва, после чего «армейцы» усилиями Евгения Тимкина и Владислава Каменева организовали стремительную контратаку, которую точным броском с пятака завершил экс-форвард «Колорадо Эвеланш».

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СКА одержал вторую победу кряду и вернул себе преимущество домашнего льда в случае проведения седьмого матча. Впрочем, аппетит обычно приходит во время еды, и в стане питерской команды наверняка не имели ничего против продолжения своей победной серии. В этом случае появлялся значительный шанс завершить противостояние уже в пятницу, ведь третье поражение подряд поставило бы «Динамо» на грань пропасти.

Игумнов за два матча проделал путь из третьего звена в первое

По сравнению с матчем № 3 Крикунов снова произвёл значительные перестановки в составе «Динамо». На последний рубеж ожидаемо вернулся Иван Бочаров. Многоопытный Александр Ерёменко в прошлой встрече не допустил критических ошибок, которые радикальным образом повлияли бы на исход встречи, но факт остаётся фактом – за один матч в Москве он пропустил больше шайб, чем Бочаров за 120 минут в Санкт-Петербурге. В линии защиты Михаил Григорьев заменил Сергея Бойкова, но самые масштабные изменения опять коснулись атакующих сочетаний.

В первое звено к Шипачёву и Яшкину переместился Иван Игумнов, вытеснивший оттуда Даниила Тарасова. Примечательно, что эту серию Игумнов начинал вообще в третьей тройке нападения, но после травмы Дмитрия Кагарлицкого Тарасов поднялся в первую линию, а Игумнов – во вторую. Теперь Игумнов и Тарасов поменялись местами. Вернулись в состав Илья Круглов, Владимир Брюквин и Вячеслав Кулёмин, пропускавшие прошлый матч. Соответственно, не нашлось места в заявке для Дмитрия Рашевского, Семёна Панкратова и Ивана Муранова.

Сергеев сыграл, как Гретцки, но «Динамо» это не спасло от второго кряду поражения от СКА Команда Валерия Брагина в двух шагах от выхода в финал Западной конференции.

Что касается «армейцев», то их заявка изменений не претерпела. В ворота снова был отряжен шведский голкипер Магнус Хелльберг, пропустивший за два матча всего две шайбы, а в нападении не оказалось капитана команды Евгения Кетова, получившего травму во втором матче. 35-летний форвард «сломался», когда проводил силовой приём против Шипачёва, и остался ждать свою команду в Санкт-Петербурге. В его отсутствие обязанности капитана снова были возложены на Антона Бурдасова, отличившегося в прошлом матче.

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Эффектная драка Тарасова и Швеца-Рогового

Первый период встречи заброшенными шайбами не увенчался – и обе команды имели все основания расстраиваться этому обстоятельству. С одной стороны, динамовцы запороли две возможности разыграть большинство, к тому же в равных составах отличные моменты не использовали Шипачёв и Пяаярви. С другой стороны, Эмиль Галимов в контратаке очень опасно убегал «один в ноль» с Бочаровым, но страж ворот хозяев оказался на месте. «Армейцам» больше удавались позиционные атаки, тогда как динамовцы создавали шансы в результате быстрого захода в зону и такого же быстрого розыгрыша шайбы.

Самым же ярким событием стартовой двадцатиминутки стала драка Тарасова против Швеца-Рогового. Редко можно увидеть, когда обоим драчунам требуется медицинская помощь после кулачного поединка, но Даниил и Артём настолько увлеклись выяснением отношений, что разбили друг другу лица и на время были вынуждены проследовать в раздевалку в сопровождении врачей своих команд. Их же пятиминутные штрафы пришлось отбывать Олегу Зайцеву и Кириллу Марченко соответственно.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео драки можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Уроки большинства

Лишний раз говорить, насколько сильно фактор удачной игры в большинстве влияет на исход матчей в плей-офф, даже банально. Но именно реализация лишнего снова склонила чашу весов в пользу «армейского» клуба. Проблемы «Динамо» начались на пятой минуте отрезка, когда удалился Вячеслав Кулёмин. Уже через 27 секунд Кулёмин получил возможность оказаться на свободе, но не с чистой совестью. СКА открыл счёт в матче усилиями Владимира Ткачёва и Андрея Кузьменко. Ткачёв вошёл в зону, качнул защитника, сыграл в стенку с Кузьменко и добил шайбу в пустые ворота.

Вторая шайба также влетела в ворота Бочарова в тот момент, когда бело-голубые находились в меньшинстве. Всё тот же Ткачёв от борта сделал перевод на правый край, Бурдасов бросил с кистей — шайба после рикошета отскочила к Йоонасу Кемпппайнену, который с двух метров добил её в сетку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео драки можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Со счёта 0:2 динамовцы вылезли в прошлом матче и имели прекрасный шанс спастись и сегодня. Под занавес второго периода Эмиль Галимов и Оскар Фантенберг своими удалениями оставили СКА втроём. У «Динамо» было 68 секунд на реализацию лишнего – и за такое время можно было забить даже два гола. И одна из лучших команд регулярного чемпионата по этому компоненту вполне могла справиться с поставленной задачей. Однако на деле бело-голубые не сподобились даже на создание опасного момента. Это был приговор для команды Крикунова в четвёртом матче серии. А скорее всего, и во всём противостоянии со СКА. С такой игрой в большинстве делать во втором раунде плей-офф просто нечего.

В заключительной трети соперники обменялись заброшенными шайбами, которые на характере встречи уже никоим образом сказаться не могли. За СКА забил Швец-Роговой, а у «Динамо» отличился Игумнов. 3:1 в матче и 3-1 в серии в пользу команды Брагина, и она находится в одной победе от выхода в следующий раунд.