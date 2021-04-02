Гусев больше не нужен «Нью-Джерси». Его карьера в НХЛ близка к завершению?

Когда в прошлом сезоне форвард «Дэвилз» Никита Гусев набрал 44 очка в 66 матчах, став вторым бомбардиром команды и стабильно выходя на лёд в большинстве, это никого не удивило. Ещё бы: обладатель Кубка Гагарина и олимпийский чемпион Пхёнчхана, находящийся в самом боевом возрасте, просто обязан был быть заметным в не самом звёздном составе «Нью-Джерси».

Григоренко и Барабанову пора возвращаться? 5 россиян, у которых явные проблемы в НХЛ Гусев ещё может подождать, а вот Свечникову-старшему уже не до этого.

Но год спустя всё резко изменилось, хотя предпосылок к тому было немного. Вернее, всего одна — на пост главного тренера «Дэвилз» заступил 61-летний Линди Рафф, который известен своим не самым благожелательным отношением к европейским технарям. Стремление форварда больше играть на чистых шайбах и с неохотой идти в отбор не совпало с видением Раффа, который никогда не был сторонником европейских «технариков». Всё это привело к тому, что Гусев, у которого заканчивается контракт, был отправлен на драфт отказов.

Никита Гусев в сезоне-2020/2021:



20 матчей, 2 гола, 3 передачи.

«-12», 0 штрафных минут.

0,25 очка за матч, 45 бросков.

Среднее игровое время — 13.32.

Оставался в запасе в 10 из 14 последних матчей. н.в сезоне-2020/2021:20 матчей, 2 гола, 3 передачи.«-12», 0 штрафных минут.0,25 очка за матч, 45 бросков.Среднее игровое время — 13.32.Оставался в запасе в 10 из 14 последних матчей.

2 забитых гола и 13 матчей в запасе

В самой отправке на уэйвер нет ничего страшного — в такой ситуации Гусева может спокойно забрать любой другой клуб НХЛ без выплаты компенсации «дьяволам». Однако оказаться в такой ситуации в контрактный сезон крайне опасно для дальнейших заокеанских перспектив Никиты. В случае если Гусев останется невостребован другими командами, «дьяволы» могут спокойно отправить его в «команду такси» или даже в АХЛ. В концовке регулярного чемпионата Гусеву в лучшем случае светит эпизодическое попадание в состав основной команды: в 13 матчах сезона он находился в запасе, а в марте принял участие только в 6 встречах.

«Это был тяжёлый год для него. Он был не в форме. Сейчас он на уэйвере, и мы будем с этим работать. Если его никто не возьмёт, то он всё ещё будет с нами», — сказал Линди Рафф, комментируя ситуацию с Гусевым. В этих словах нет и намёка на заинтересованность в российском форварде, который с окладом в $ 4,5 млн за сезон является третьим нападающим клуба по величине зарплаты.



В нынешнем сезоне Никита и в самом деле был далёк от своей лучшей формы, потеряв былую уверенность. Свистопляска с коронавирусом в стане «Нью-Джерси» (сам Никита тоже переболел) помешала Гусеву удачно начать регулярный чемпионат: за 9 январских матчей он набрал только одно очко за голевую передачу, а свой первый гол забил лишь 21 февраля. Через день последовала и вторая шайба, но ожидавшегося прорыва не последовало — гол в ворота «Баффало», забитый 23 февраля, рискует стать последним для Никиты в составе «Нью-Джерси», а, возможно, и во всей заокеанской карьере.

Между Гусевым и партнёрами по «Нью-Джерси» не было и намёка на «химию», а идея объединить его с молодым Джеком Хьюзом откровенно провалилась. Никита имеет плохие цифры в продвинутой статистике: когда он находился на льду, «дьяволы» создали 157 моментов у чужих ворот, но только 14 из них были признаны опасными, а количество опасных моментов у своих ворот было куда более внушительным (42).

Гусев в тисках у Раффа. Никита сидит в запасе 3 матча подряд и ждёт обмена? В Америке говорят, что россиянин оказывает плохое влияние на игру «дьяволов».

Несостоявшаяся связка Овечкина и Гусева

Около недели назад Гусеву вовсю прочили обмен. Очевидно, что менеджмент «Дэвилз» пытался вести работу по трейду с участием Гусева, у которого есть ограниченная опция запрета на сделку — россиянин мог представить руководству список из 8 клубов, куда он не хотел бы переходить. Однако кандидатура Никиты не вызвала интереса у покупателей, и даже бесплатно его никто не торопится забирать. Гусев оказался не тем хоккеистом, за которого «Нью-Джерси» в своё время отдал «Вегасу» два раунда драфта: свой 9-миллионный контракт он подписывал в статусе MVP КХЛ, и его считали лучшим хоккеистом, не играющим за океаном.



Среди клубов, которые могли бы рискнуть и провернуть сделку с Гусевым, называли «Флориду», которой нужно усилить глубину нападения, «Сент-Луис», которому стоит обратить внимание на проседающий левый фланг, и даже «Вашингтон», где могла бы образоваться чумовая связка в большинстве с Александром Овечкиным. В качестве компенсации за Гусева назывались пятый или шестой раунды драфта, однако реальных вариантов обмена так и не было найдено.



Теоретические шансы на то, что Никита будет обменян до дедлайна, ещё сохраняются, но сейчас он может быть использован не как самостоятельный актив «Нью-Джерси», а лишь в роли «добивки» при обмене кого-то другого.

КХЛ — единственный вариант?

Уже сейчас становится ясно, что если Гусев всерьёз намерен продолжать выступать в НХЛ, то финансовые аппетиты придётся серьёзно снизить. В условиях не растущего из-за пандемии потолка зарплат никто не будет «насыпать» нестабильному форварду контракт величиной в $ 4-5 млн за сезон, но шансы получить предложение на более скромных условиях у Никиты есть.

Возможно, что перед стартом нового сезона, когда команды НХЛ будут пытаться утрясти платёжные ведомости и укомплектовать составы после драфта расширения и появления в лиге клуба из Сиэтла, Гусев сможет привлечь к себе внимание, но захочет ли форвард идти на серьёзное понижение в деньгах и заново биться за место в составе — большой вопрос.



Ситуация с Гусевым не является уникальной в нынешнем сезоне, поскольку уже многие вполне известные игроки НХЛ были вынуждены отправиться на уэйвер из-за «плоского» потолка зарплат. Последние примеры с защитником «Филадельфии» Шейном Гостисбером и форвардом «Анахайма» Адамом Хенриком служат тому подтверждением, а наличие в системе «Дэвилз» перспективной молодёжи усилило давление на россиянина. Новички «Нью-Джерси» Егор Шарангович, Янне Куокканен и Майкл Маклеод превзошли Гусева по игровому времени и получили хвалебные отзывы от главного тренера.



«Речь идёт именно об этом. Посмотрите, что смогли привнести в команду Шарангович и Куокканен. Они использовали свои шансы, использовали скорость и физическую силу, смогли выиграть единоборства в равных составах и набрать очки при игре пять на пять», — сказал Рафф, чётко обозначив свои тренерские приоритеты. Увы, обозначенные им нюансы не являются сильными сторонами Гусева.



Нет сомнений в том, что Никита сможет найти себе работу в КХЛ, хотя вице-президент СКА Роман Ротенберг на вопрос о заинтересованности своего клуба в этом форварде ответил уклончиво.



«Гусев может вернуться в Россию? Конкуренция — двигатель прогресса. Мы всегда относимся с уважением к нашим бывшим игрокам, с которыми мы выигрывали. Будем смотреть по ситуации, многое зависит от игрока — как он готовится, тренируется. Мы делаем акцент на воспитание молодых, наша вертикаль хорошо работает», — сказал Ротенберг. Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался более чётко: Гусева не рассматривают как кандидата на приглашение в стан своей команды.



Руководство обоих армейских клубов пока занято очным противостоянием в плей-офф и не торопится звать Гусева назад, но планы относительно его приглашения вполне могут поменяться летом. Пока же Никите остаётся ждать возможного шанса и готовиться к тому, что придётся доказывать свою состоятельность даже в КХЛ, которая остаётся единственным верным вариантом для нападающего.



«Вероятно, Гусев слишком талантлив, чтобы его сдерживать. Но мы не знаем, что происходит в раздевалке. К тому же никто не говорил, что в профессиональном хоккее царит справедливость», — писал о Никите в середине марта сайт DobberHockey.com, и эти слова вполне точно определяют ситуацию, сложившуюся вокруг российского форварда.