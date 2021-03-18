Григоренко и Барабанову пора возвращаться? 5 россиян, у которых явные проблемы в НХЛ

Гусев ещё может подождать, а вот Свечникову-старшему уже не до этого.

По итогам первой половины регулярного чемпионата НХЛ — 2020/2021 определились пять российских хоккеистов, у которых не складывается нынешний сезон за океаном. Каковы их шансы остаться в НХЛ?

н. Михаил Григоренко («Коламбус»)

18 матчей, 7 (2+5) очков, «-1», среднее игровое время — 12:52.

Какие проблемы?

Григоренко вернулся в НХЛ после нескольких удачных лет в России, обретя уже совсем другой статус, нежели это было при первом «заходе». Михаил рассчитывал всерьёз закрепиться за океаном и даже перевёз в Америку семью, но дела не заладились. Совсем недавно россиянин отпраздновал грустный юбилей — 10 матчей подряд в запасе, откуда у него пока не получается выбраться. Вины Григоренко здесь, возможно, и не так много, поскольку нынешний «Коламбус» лихорадит с самого начала сезона, а обстановка внутри команды временами была просто взрывоопасной.

Главный тренер Джон Торторелла не стесняется конфликтовать с самыми статусными хоккеистами, будь то Пьер-Люк Дюбуа или Патрик Лайне. Более того, всерьёз ходят слухи, что тренер намеренно добивается увольнения, и если сначала на эту информацию можно было не обращать внимания, то недавно подобную мысль высказал такой авторитетный инсайдер, как Пьер Лебрюн. Словом, Григоренко не позавидуешь: у Тортореллы импульсивность граничит с самодурством, а проявить себя, просиживая неделями в запасе, не представляется возможным.

Что дальше?

Недавно Григоренко прошёл процедуру драфта отказов, откуда его никто не забрал. Само по себе это ничем не грозит — расторгать контракт прямо сейчас никто не будет, но однолетний договор россиянина скоро подойдёт к концу. Учитывая ситуацию, рассчитывать на новый односторонний контракт в НХЛ будет очень непросто. По свидетельству обозревателя Columbus Dispatch Брайана Хеджера, Григоренко проиграл конкуренцию молодым игрокам — в первую очередь, имелся в виду Эмиль Бемстрём.

Возможно, Михаилу даст шанс «Сиэтл», который появится в лиге после окончания нынешнего сезона, или же «Миннесота» захочет воссоединить связку Григоренко и Кирилла Капризова, которому нужен толковый центр. Другое дело, что сам Григоренко давно не играл центрального, а Капризов, по признанию генменеджера «Уайлд» Герина, не нуждается в соотечественнике-партнёре только из-за русского паспорта.Для клуба же на рынке свободных агентов наверняка будут варианты поинтереснее, так что Михаилу самое время снова обратить внимание на КХЛ, где его встретят с радостью. Или нужно ждать до последнего за океаном, поскольку пока не видно команды НХЛ, которая бы была готова сделать ему контрактное предложение.

н. Никита Гусев («Нью-Джерси»)

18 матчей, 5 (2+3) очков, «-12», среднее игровое время — 13:31.

Какие проблемы?

У Гусева скоро закончится его двухлетний контракт, и если первый сезон в НХЛ получился для Никиты весьма успешным (44 очка в 66 матчах), то сейчас он периодически попадает в запас. Для третьего по уровню зарплаты ($ 4,5 млн) форварда «Дэвилз», очков у Гусева очень немного, но и «Нью-Джерси» в целом выглядит крайне неважно. Наставника команды Линди Раффа трудно назвать приверженцем европейского техничного стиля, поэтому вспышка взаимной любви вряд ли случится, даже если Никита вернёт себе статус твёрдого игрока основного состава.

Гусев в тисках у Раффа. Никита сидит в запасе 3 матча подряд и ждёт обмена? В Америке говорят, что россиянин оказывает плохое влияние на игру «дьяволов».

Что дальше?

Идеальным вариантом для обеих сторон был бы обмен. Гусев обладает некоторым рычагом влияния на ситуацию: в его контракте есть пункт, согласно которому он может предоставить список из 8 команд, куда его невозможно обменять. По хорошему, первым клубом в этом списке должен быть сам «Нью-Джерси», который в таблице своего дивизиона обгоняет только безнадёжный «Баффало» и где заканчиваются контракты у других лидеров — Палмиери, Зейджака и Мюррея.

Даже если Гусев останется в «Дэвилз» до конца контракта, шансы подписать новый договор в НХЛ у него будут. То, что Никита способен успешно играть на этом уровне, он показал в прошлом сезоне, а свежий старт в новом коллективе должен придать настроение и стимулл. Другое дело, что денег, учитывая финансовую ситуацию с пандемией, наверняка будет уже поменьше, чем текущие $ 4,5 млн в год, и тут в дело могут вмешаться некоторые команды из КХЛ.

н. Александр Барабанов («Торонто»)

11 матчей, 0 очков. Среднее игровое время — 8:10.

Какие проблемы?

Проблема только одна — Барабанов не играет от слова совсем. Очевидно, что выдержать конкуренцию в переполненной талантами атаке «Мэйпл Лифс» для Александра изначально было крайне непростой задачей, поэтому длительному пребыванию в запасе и последовавшей отправке в фарм-клуб удивляться не стоит. В АХЛ он, кстати, сыграл вполне удачно, набрав в двух матчах 5 (2+3) очков, но дождаться вызова «наверх» всё равно будет крайне непросто. На днях Барабанов и Алекс Гальченюк были обратно вызваны из фарм-клуба в «команду такси», где россиянин и просидел большую часть сезона.

Что дальше?

Менеджмент «Торонто» готов действовать активно перед дедлайном и даже намекает на то, что возможен даже обмен кого-то из лидеров, но только в случае выгодной покупки хоккеиста для мгновенного усиления под плей-офф. Барабанов мог бы стать «довеском» при каком-то крупном трейде, но обменная ценность Александра невелика, так как контракта на следующий сезон в НХЛ у него нет. «Кленовым листьям» он вряд ли пригодится в будущем, а со стороны других клубов лиги приглашать к себе 26-летнего русского, не сумевшего себя проявить, будет неоправданным риском. Так что самым правильным вариантом для Барабанова будет возвращение в КХЛ, где он был весьма успешен.

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н. Артём Анисимов («Оттава»)

14 матчей, 4 (2+2) очка, «-3», среднее игровое время — 11:44.

Какие проблемы?

Артём никогда не считался звездой, но был весьма полезным, командным игроком, способным сыграть универсально: Анисимова за его карьеру выпускали и в сочетаниях с суперзвёздами, и затыкали им дыры в четвёртой тройке. В «Оттаве» уроженцу Ярославля пришлось часто сидеть в запасе и пройти через процедуру драфта отказов, но после этого он вернулся в состав, где его ставили в тройку к Тиму Штюцле и Дрейку Батерсону. Очевидно, что молодым звёздам «Сенаторз» нужен другой центр, который бы смог создать связку с тем же Штюцле на долгие годы — Артём для этой роли не подходит, и предлагать ему новый контракт «сенаторы» вряд ли планируют.

Что дальше?

Артём играет за океаном уже очень давно, но в мае ему исполнится лишь 33 года. При хорошей работе агента Анисимов вполне может рассчитывать на новый контракт в НХЛ, который наверняка будет поскромнее завершающегося ($ 4,5 в год), но совсем без предложений он не останется. В качестве запасного варианта всегда можно рассмотреть возвращение в КХЛ, где качественные центрфорварды остаются в традиционном дефиците.

н. Евгений Свечников («Детройт»)

5 матчей, 4 (2+2) очка, «-2», среднее игровое время — 10:56.

Какие проблемы?

Свечников-старший так и не реализовал свой потенциал, хотя был выбран в первом раунде драфта-2015. За четыре последних сезона он сыграл в НХЛ только 25 матчей, но в конце нынешнего февраля и начале марта появился проблеск надежды, когда Евгений набрал 4 очка в четырёх матчах за «Ред Уингз». Увы, потом снова последовала отправка в фарм-клуб, откуда его вызвали в «команду такси».

Почему «Детройту» не нужен Свечников. Ему давно нужно было возвращаться в Россию Несколько лет назад его называли сильнейшим нападающим страны по своему году рождения.

Что дальше?

К началу следующего сезона Свечникову исполнится 25 лет, и одностороннего контракта в НХЛ он пока так и не смог заработать. Нынешний однолетний договор был своего рода последней проверкой со стороны «Детройта», который сохранит права на форварда (он станет ограниченно свободным агентом). Насколько нужен «красным крыльям» Свечников, который уже много лет не может заиграть — большой вопрос, но и ажиотажного интереса к нему из России тоже вряд ли стоит ждать. Вероятно, Евгений найдёт вариант в КХЛ, где ему всё придётся доказывать заново.