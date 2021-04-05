Наследник Овечкина не понимает свою роль в «Коламбусе». Что будет с Лайне дальше?

В январе 2021 года над штатом Огайо разорвалась трансферная бомба: «Коламбус» получил финского снайпера Патрика Лайне и форварда Джека Рословика, а в «Виннипег» отправился Пьер-Люк Дюбуа. «Блю Джекетс» наконец получили звезду с потенциалом стать лидером франшизы на много лет. О способностях Лайне забивать голы много говорится – и это справедливо. Неслучайно форварда называли наследником Александра Овечкина. Это яркий игрок с броском мирового уровня. Патрик очень хорошо катается, не избегает силового хоккея. А про его характер и умение постоять за себя мы знаем ещё с молодежного и взрослого чемпионатов мира, где он никогда не боялся постоять за себя. Сильный игрок с характером в среднем клубе, где свободно место игрового и имиджевого лидера, что теперь с этим союзом?

Лайне подрался с Хагелем в матче «Чикаго» – «Коламбус»

Тишина — только так можно описать состояние, в котором сейчас находится Патрик Лайне. В последних 10 матчах у него всего четыре очка за результативные передачи и показатель полезности «-3». Ужасная статистика для такого игрока, но больше поражает его апатия в бросковом плане — всего 17 бросков! Для Патрика стало обычным делом уходить с площадки с баранкой в этой графе. В последнем интервью проскакивала обида: «Я всегда говорил, что всем доволен, если у меня появляются шансы. Но этих шансов у меня сейчас почти нет. Для меня это нечто новое. Нужно как можно скорее переломить эту ситуацию. Система нового тренера? Я никогда не был игроком, который борется в углах или играет за воротами. Лучше всего я умею открываться под бросок. Но при этом нельзя забывать и о других обязанностях на льду», — приводит слова Лайне The Athletic. Нельзя не заметить, что игрок прав, в последних матчах он так сконцентрирован на борьбе, защите своих ворот, что возникает ощущение, будто он даже и не стремится атаковать ворота. Интересно разобраться, что не получается у Патрика в «Коламбусе».

Лайне недоволен количеством шансов в «Коламбусе»

Сам хоккеист не до конца понимает роль в новой команде и видит несколько причин своей невыразительной игры. Во-первых, это небольшой игровой айс-тайм, в последних пяти матчах его среднее игровое время составило в среднем всего 16 минут. Во-вторых, это агрессивный оборонительный стиль команды, где каждый игрок обязан отрабатывать в обороне, что явно не совсем подходит ему. Патрику Лайне больше необходим коллектив. Ему, как у нас говорят, надо доставлять патроны, чтобы он мог использовать свой потенциал. В «Виннипеге» был костяк ярких игроков, которым, чтобы творить, необходимо пространство, и его обеспечивали Адам Лаури, силовой форвард Блэйк Уилер и другие. Их стихия и задача — борьба у бортика, выцарапывание шайбы у соперников и доставка её под ворота, на синюю линию.

Фото: Eliot J. Schechter/NHLI via Getty Images

Этого и не хватает «Блю Джекетс», кажется Джон Торторелла не столько не хочет использовать «правильно» форварда, сколько переучивает его, старается, чтобы у финна не было явных слабых мест. Ведь при всём наборе сильных качеств Лайне очень быстро пришёл в своей игре к состоянию «стоять и ждать», пока доставят шайбу под бросок. В НХЛ, где уровень общекомандной защиты растет каждый год, пользоваться одним приемом больше года довольно сложно, тебя раскусят и будут готовиться. Это можно подтвердить и статистикой, на второй год в лиге игрок выдал свой лучший сезон, забив 44 шайбы и навязав борьбу за «Морис Ришар» Александру Овечкину. А уже в следующих сезонах ему не покорялась отметка и больше чем в 30 шайб.

Показательно, что ленца форварда уже привела его к недопониманию с тренерским штабом. В начале февраля во время матча с «Каролиной» главный тренер посадил игрока на скамейку запасных и не выпускал последние 26 минут матча. После матча, отвечая на вопросы на пресс-конференции, Джон Торторелла увильнул от вопроса, сказав, что это останется внутри раздевалки. Однако одновременно с этим давал интервью один из лидеров команды Кэм Аткинсон, и он уже намекнул: «Тортс ожидает, что каждый игрок будет работать изо всех сил. Не имеет значения, что это за игрок, и я думаю, что все в команде это прекрасно знают. Если не выкладываешься на 100%, Торторелла тебя посадит на лавку. Это не секрет. Это касается каждого игрока «Коламбуса». Я много раз оказывался на этом месте. Ему просто нужны ребята, которые будут пахать на льду. Лайне будет первым, кто всё поймёт и признает. Ему просто нужно стать лучше. Так что ждите от него хорошей игры. Ждите, что в следующем матче он хорошо себя проявит».



Вот так нетривиально главная игровая проблема финского таланта была вынесена наружу, и он действительно стал меняться. Лайне стал более дисциплинированным, командным игроком, но при этом слишком зажатым и боящимся ошибиться на ледовой площадке. Джон Торторелла всерьёз взялся за звёздного хоккеиста.

Аткинсон — о Лайне: если не выкладываешься на 100%, Торторелла тебя посадит на лавку

Двоякая ситуация, которая не может не вызывать опасения, ведь если вскоре Лайне не начнет забивать шайбы и набирать очки с завидной регулярностью, то может последовать ухудшение отношений с тренерским штабом и коллективом. Он всё больше может убеждаться в том, что сделал максимум от него зависящего в этой ситуации, но ни коллектив, ни тренерский штаб не подстроились под него. Не менее важно в этой ситуации то, что срок контракта истекает этим летом, «Коламбус» может потерять ценный актив, чего, конечно же, не хочет допустить генеральный менеджер Ярмо Кекяляйнен, соотечественник и главный инициатор приглашения игрока.

Фото: Dave Reginek/NHLI via Getty Images

Что же делать в такой ситуации? Вопрос сложный, и он во многом упирается в стиль команды, который не подразумевает тонкую игру, скорее классическое «бей-беги» с бросками по воротам, но не из самых опасных ситуаций. Можно было бы попробовать изменить стиль в сторону большей открытости, но не самые сильные голкиперы и довольно невысокий уровень результативности форвардов могут привести к резкому падению результатов. А надеяться, что кто-то резко выстрелит, это как играть ва-банк – риск остаться в проигрыше слишком высок. Поэтому, скорее, «Коламбус» выберет путь терпеливой оборонительной игры, где будет вязать соперника по рукам и ногам, выжимая из каждого матча максимум, но, что самое обидное, потолок такого выступления — первый раунд плей-офф, на который уже даже не хватит сил.

«Блю Джекетс» вступает в самую жаркую для себя часть сезона, где каждое очко в борьбе за попадание в плей-офф будет на счету. Советуем запастись терпением, ведь мы можем получить яркий сюжет для развязки в Центральном дивизионе, главным действующим лицом которого может стать финская пушка Патрик Лайне, получи он чуть больший карт-бланш.