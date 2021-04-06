ЦСКА почти в финале, СКА в шаге от вылета! В армейском дерби пахнет разгромом

Армейское противостояние в финале Западной конференции ожидалось и не стало сенсацией, но яркой и эмоциональной игры от обеих команд мы пока не видим. Удивляться здесь нечему: Игорь Никитин всегда проповедал, мягко говоря, не самый весёлый хоккей, а Валерий Брагин пытается что-то противопоставить этой системе. Увы для болельщиков СКА, пока получается не слишком хорошо.
В двух первых матчах серии ЦСКА на родном льду обыграл СКА со счётом 3:0 и 2:0. Интересно, что шведский голкипер москвичей Ларс Юханссон в предыдущий раз провёл третий сухой матч подряд. Скандинав ни разу не пропускал шайб в матчах плей-офф Континентальной хоккейной лиги со СКА. Его сухая серия с санкт-петербургским клубом в розыгрыше Кубка Гагарина длится уже 292.36 минуты. Это ещё одна из задач, которую предстояло решить тренерскому штабу хозяев. Как наконец-то распечатать Юханссона?
«СКА не выполняет план на игру или выдержки не хватает. Чтобы выигрывать матчи, нужно работать с первой до последней минуты.
Серия ещё не вошла в свою более эмоциональную стадию — петербуржцам не хватает сверхзаряженности. «Ак Барс» и «Авангард», например, продемонстрировали свою агрессию — у этой пары есть искра. А здесь команды не показывают такого экстремального хоккея. Не захватывает игра», — заявил заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин.
Расколдовать Юханссона у СКА получилось уже в начале первого периода третьей встречи. Армейцы с берегов Невы выиграли борьбу у лицевого борта, Каменев из-за ворот отдал на пятак, Тимкин выиграл позицию и с убойной позиции послал шайбу в сетку.
Кстати, перед игрой, когда камеры выхватили Валерия Брагина, стало заметно, что главный тренер хозяев сбрил усы и бороду. Наверное, на удачу. И в первом периоде удача и тактическая грамотность были на стороне СКА, хотя и Самонову приходилось вступать в игру. Но Питер сыграл мужественно, заблокировав 10 бросков соперника, а вот в игре на вбрасываниях команде Брагина было необходимо серьёзно прибавлять (11-4 в пользу ЦСКА).
Во второй двадцатиминутке свою команду подвёл удалившийся Морозов. Москвичи закрепились в чужой зоне, Локтионов выполнил передачу на Сошникова, который прострелил вдоль ворот, а Слепышев замкнул на дальней штанге.
Этот гол стал началом кошмара для СКА во втором периоде. Едва ли не сразу гости провели позиционную атаку, Гилмор получил пас на синей линии, немного продвинулся вперёд и с кистей уложил шайбу в дальний угол! Классный бросок — Самонов не дотянулся до шайбы. Правда, позднее шайбу переписали на Мамина. На пятачке был трафик, по всей видимости, Максим удачно подставил клюшку.
Третий гол в ворота хозяев тоже случился в тот момент, когда Питер играл в меньшинстве из-за удаления Ожиганова. Окулов сделал роскошный перевод на правый край, Шалунов подстроился и в касание зарядил в дальний угол ворот.
Тренерский штаб СКА не выдержал и заменил Самонова на Хелльберга, но ведь и игру в обороне нужно было налаживать. Большинство у армейцев в синей форме тоже не шло. Например, после удаления Слепышева ничего толкового у ворот Юханссона СКА так и не создал.
Спасти СКА в третьем периоде могло только чудо. ЦСКА начал играть в откат и максимальное внимание уделять обороне, однако в концовке двадцатиминутки хозяева всё же забили – Ожиганов удачно сыграл на добивании.
Тренерский штаб Брагина рискнул и заменил Хелльберга на шестого полевого хоккеиста, но после ошибки Тимкина при вбросе шайбы в зону пустые ворота поразил Робинсон, а затем и лучший бомбардир Кубка Гагарина Окулов.
5:2 в матче и 3-0 в серии в пользу ЦСКА. Похоже, совсем скоро эта серия завершится. ЦСКА почти в финале, СКА в шаге от вылета, пахнет разгромом.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.
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