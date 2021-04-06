ЦСКА почти в финале, СКА в шаге от вылета! В армейском дерби пахнет разгромом

Армейское противостояние в финале Западной конференции ожидалось и не стало сенсацией, но яркой и эмоциональной игры от обеих команд мы пока не видим. Удивляться здесь нечему: Игорь Никитин всегда проповедал, мягко говоря, не самый весёлый хоккей, а Валерий Брагин пытается что-то противопоставить этой системе. Увы для болельщиков СКА, пока получается не слишком хорошо.

Армейский финал невозможно смотреть: ни голов, ни борьбы, ни эмоций. Что происходит в КХЛ ЦСКА — безупречный до безобразия, СКА — беспомощный. И слабая надежда, что что-то поменяется в Санкт-Петербурге.

В двух первых матчах серии ЦСКА на родном льду обыграл СКА со счётом 3:0 и 2:0. Интересно, что шведский голкипер москвичей Ларс Юханссон в предыдущий раз провёл третий сухой матч подряд. Скандинав ни разу не пропускал шайб в матчах плей-офф Континентальной хоккейной лиги со СКА. Его сухая серия с санкт-петербургским клубом в розыгрыше Кубка Гагарина длится уже 292.36 минуты. Это ещё одна из задач, которую предстояло решить тренерскому штабу хозяев. Как наконец-то распечатать Юханссона?

«СКА не выполняет план на игру или выдержки не хватает. Чтобы выигрывать матчи, нужно работать с первой до последней минуты.

Серия ещё не вошла в свою более эмоциональную стадию — петербуржцам не хватает сверхзаряженности. «Ак Барс» и «Авангард», например, продемонстрировали свою агрессию — у этой пары есть искра. А здесь команды не показывают такого экстремального хоккея. Не захватывает игра», — заявил заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин.

Расколдовать Юханссона у СКА получилось уже в начале первого периода третьей встречи. Армейцы с берегов Невы выиграли борьбу у лицевого борта, Каменев из-за ворот отдал на пятак, Тимкин выиграл позицию и с убойной позиции послал шайбу в сетку.

Кстати, перед игрой, когда камеры выхватили Валерия Брагина, стало заметно, что главный тренер хозяев сбрил усы и бороду. Наверное, на удачу. И в первом периоде удача и тактическая грамотность были на стороне СКА, хотя и Самонову приходилось вступать в игру. Но Питер сыграл мужественно, заблокировав 10 бросков соперника, а вот в игре на вбрасываниях команде Брагина было необходимо серьёзно прибавлять (11-4 в пользу ЦСКА).

Во второй двадцатиминутке свою команду подвёл удалившийся Морозов. Москвичи закрепились в чужой зоне, Локтионов выполнил передачу на Сошникова, который прострелил вдоль ворот, а Слепышев замкнул на дальней штанге.

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Этот гол стал началом кошмара для СКА во втором периоде. Едва ли не сразу гости провели позиционную атаку, Гилмор получил пас на синей линии, немного продвинулся вперёд и с кистей уложил шайбу в дальний угол! Классный бросок — Самонов не дотянулся до шайбы. Правда, позднее шайбу переписали на Мамина. На пятачке был трафик, по всей видимости, Максим удачно подставил клюшку.

Третий гол в ворота хозяев тоже случился в тот момент, когда Питер играл в меньшинстве из-за удаления Ожиганова. Окулов сделал роскошный перевод на правый край, Шалунов подстроился и в касание зарядил в дальний угол ворот.

Тренерский штаб СКА не выдержал и заменил Самонова на Хелльберга, но ведь и игру в обороне нужно было налаживать. Большинство у армейцев в синей форме тоже не шло. Например, после удаления Слепышева ничего толкового у ворот Юханссона СКА так и не создал.

Спасти СКА в третьем периоде могло только чудо. ЦСКА начал играть в откат и максимальное внимание уделять обороне, однако в концовке двадцатиминутки хозяева всё же забили – Ожиганов удачно сыграл на добивании.

Тренерский штаб Брагина рискнул и заменил Хелльберга на шестого полевого хоккеиста, но после ошибки Тимкина при вбросе шайбы в зону пустые ворота поразил Робинсон, а затем и лучший бомбардир Кубка Гагарина Окулов.

5:2 в матче и 3-0 в серии в пользу ЦСКА. Похоже, совсем скоро эта серия завершится. ЦСКА почти в финале, СКА в шаге от вылета, пахнет разгромом.

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