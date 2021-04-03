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«Ак Барс» — «Авангард». Платная прямая трансляция
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«Авангард» – «Ак Барс» – 1:11, четвертьфинал плей-офф КХЛ сезона-2008/2009, видео и цитаты

Худший матч «Авангарда» в КХЛ
Сергей Емельянов
Худший матч «Авангарда» в КХЛ! Омичи могли выбить «Ак Барс» из плей-офф, но получили 1:11
12 голов и яркая драка. В омской команде говорили, что Емелину «надо было выбить зубы». Спустя 12 лет Алексей – капитан «Авангарда».
Хоккей / КХЛ 0
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Сегодня, 3 апреля, в Казани стартует финальная серия Кубка Гагарина в Восточной конференции. «Ак Барс» и «Авангард» в четвёртый раз в истории КХЛ пересеклись в плей-офф, при этом команды впервые сойдутся на столь высокой стадии турнира. Ранее соперники всегда сталкивались либо в первом, либо во втором раунде плей-офф. «Чемпионат» вспоминает первую дуэль казанской и омских команд на втором этапе сезона, а именно третий матч четвертьфинала плей-офф КХЛ сезона-2008/2009. Но сначала краткий исторический экскурс.

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Скорее всего, за третьим раундом Кубка Гагарина российские вратари будут наблюдать со скамеек запасных. По крайней мере, в начале серий.

Игорь Никитин дважды возглавлял «Авангард» в первом сезоне в истории КХЛ

В первый сезон КХЛ «ястребы» входили под руководством Сергея Герсонского. 48-летний тренер (возраст на начало чемпионата) входил в тренерский штаб чемпионских сборных России на юниорском чемпионате мира 2001 года и молодёжном чемпионате мира 2003 года, а его работа в «Авангарде» была уже не первым опытом в этой должности. Во второй раз в карьере Герсонский возглавил омский клуб в декабре 2007 года. В плей-офф Суперлиги «ястребы» вылетели уже в стартовом раунде, в четырёх матчах уступив московскому «Динамо» (1-3), однако в межсезонье Сергей Рафаэльневич сохранил своё место. Впрочем, как оказалось впоследствии, совсем ненадолго. На старте регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» потерпел четыре поражения в шести матчах – и Герсонский был отправлен в отставку, а сменил его только-только завершивший игровую карьеру Игорь Никитин.

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35-летний Никитин в 2008 году был назначен помощником Герсонского. После увольнения последнего Игорь Валерьевич становится исполняющим обязанности главного тренера, и команда под его руководством одерживает семь побед подряд. Однако доверять бразды правления совсем молодому тренеру в планы руководства омского клуба ещё не входило – и оно было занято поиском иностранного специалиста. С приходом на пост рулевого команды Уэйна Флеминга Никитин снова занял позицию второго тренера, а «Авангард» снова начал проигрывать. Помимо чисто хоккейных проблем, Омск пережил страшную трагедию – смерть одного из самых талантливых игроков России Алексея Черепанова. В конце января перед «ястребами» всерьёз замаячила перспектива остаться за бортом плей-офф. И тогда контракт с канадским тренером был расторгнут по обоюдному согласию сторону. После отставки Флеминга за несколько туров до окончания регулярного чемпионата КХЛ на Никитина вновь легли обязанности и. о. главного тренера и ему удалось с 16-го места вывести свою команду в плей-офф.

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В первом раунде «Авангард» совершил главную сенсацию плей-офф

В это самое время «Салават Юлаев» под руководством Сергея Михалёва абсолютным катком прошёлся по регулярному чемпионату, одержав 43 победы в 56 матчах. При этом уфимская команда за всю регулярку потерпела всего восемь поражений в основное время. Юлаевцы опередили «Ак Барс» на семь очков и стали первым в истории КХЛ обладателем Кубка Континента. Занявший 16-е место «Авангард» отстал от «Салавата» на 51 очко (78 против 129). Представить, что в первом раунде плей-офф самая низкопосеянная команда по итогам регулярки преподнесёт главную сенсацию турнира, могли только самые отчаянные болельщики «Авангарда». Но это произошло!

КХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 4-й матч
05 марта 2009, четверг. 16:00 МСК
Авангард
Омская область
Окончен
4 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Александров (Волков) – 01:42' (5x5)   1:1 Таратухин (И. Радулов, А. Радулов) – 05:24' (5x5)   2:1 Власенков (Попов) – 17:22' (5x5)   3:1 Власенков (Курьянов, Попов) – 18:00' (5x4)   4:1 Ягр (Пестунов) – 42:21' (5x5)

Уже первый матч серии дал понять, что простой прогулки «Салавату» ждать не стоит. Подопечные Михалёва победили только в овертайме, когда цели достиг бросок Андрея Кутейкина в большинстве. На следующий день свой лучший матч в карьере провёл вратарь Евгений Царегородцев, так и не позволивший хозяевам отличиться хотя бы раз, а серия буллитов стала сольным концертом чешского форварда Якуба Клепиша – главного буллитмейстера КХЛ на тот момент. В первом домашнем матче противостояния всё тот же Клепиш голом в овертайме вывел «ястребов» вперёд. Поставив эффектную точку (4:1) в четвёртом матче серии, подопечные Никитина уложили на лопатки действующего чемпиона и отправились навстречу чемпиону будущему – казанскому «Ак Барсу», который в стартовом раунде экономно расправился с «Барысом» (3-0).

«Авангард» находился в одном шаге от прохода «Ак Барса»

Вдохновлённый сенсационным проходом «Салавата» омский коллектив на кураже начал и серию с «Ак Барсом». Теперь уже Александр Фомичёв провёл один из лучших матчей в карьере и засушил команду Зинэтулы Билялетдинова в первой встрече (2-0). На следующий день казанская команда взяла домашний реванш только в серии буллитов – решающую попытку реализовал нынешний президент КХЛ Алексей Морозов. И в Омск команды отправились при равном счёте в серии – 1-1.

Фото: photo.khl.ru

В ходе третьего матча противостояния подопечные Билялетдинова дважды вырывались вперёд благодаря точным броскам Александра Степанова и Тони Мортенссона. В свою очередь омичи дважды находили в себе силы отыграться усилиями Виктора Александрова и Дмитрия Рябякина. Решающей оказалась шайба в исполнении Яромира Ягра. Легендарный чех прошил Фредрика Норрену на 36-й минуте, и этот гол оказался победным. Окончательный счёт установил Дмитрий Власенков, поразивший пустые ворота. Таким образом перед командой Никитина замаячил реальный шанс выбить «Ак Барс» из плей-офф. Для этого нужно было одержать всего одну победу.

Три шайбы за две минуты положили начало мощному разгрому «Авангарда»

«Ак Барсу» отступать было уже некуда – и с первых минут четвёртого матча шайбы посыпались в ворота Фомичёва как из рога изобилия. Точные броски Олега Петрова, Никиты Алексеева и Нико Капанена уложились в 1 минуту и 53 секунды. После третьего пропущенного гола тренерский штаб Никитина произвёл замену голкипера – и на последнем рубеже появился Царегородцев, но это ничего не изменило в ходе встречи.
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Не помогла хозяевам и встряска от капитана «Авангарда» форварда Александра Свитова, который в кулачном бою побил защитника «Ак Барса» Алексея Емелина. Емелина со льда просто унесли, но впоследствии выяснилось, что всё серьёзно, но не так уж – у защитника был сломан нос, и уже в третьем периоде он «выписался» из медпункта «Арены-Омск» и наблюдал за продолжением встречи. Сознания, по словам самого защитника, он не терял.

«Всё нормально. Состояние стабильное. Ничего серьёзного не произошло. Нос, правда, сломан. Но в целом, всё хорошо. Думаю, что в предыдущих матчах не везло нам, а тут – прорвало. Считаю, что результат положительно скажется на настрое команды перед пятой игрой, ну и болельщики свои помогут», – сказал Емелин.

Алексей Емелин

Алексей Емелин

Фото: photo.khl.ru

Емелин: состояние стабильное, ничего серьёзного не произошло

«У Емелина сломан нос? Мало, надо было зубы выбить»

«Емелин – грязный игрок, который своими действиями постоянно провоцирует. Частенько атакует со спины, нелестно отзывается о тебе. За ним это водится уже не первый год. Давно заслуживал такого наказания. Емелину повезло еще, что их со Свитовым так быстро разняли. У него сломан нос? Мало, надо было зубы выбить», – заявил нападающий «ястребов» Игорь Волков. Забавно, что спустя 12 лет Емелин выйдет на матч «Ак Барс» – «Авангард» уже в качестве капитана «ястребов».

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Помимо Свитова и Емелина в потасовке также сошлись форвард «Авангард» Евгений Тимкин и защитник «Ак Барса» Григорий Панин. После массового выяснений отношений команды вернулись непосредственно к хоккею, а шайбы продолжали одна за одной влетать в ворота «ястребов». Ещё до перерыва отличились Евгений Медведев, Морозов и оформивший дубль Алексеев. 6:0 после 20 минут игры.

ВИДЕО

Оставшиеся два периода стали формальностью — казанцы смогли ещё пять раз огорчить соперника (забили Данис Зарипов, Юкка Хентунен, Дмитрий Обухов, снова Медведев и Мортенссон), на что «ястребы» ответили лишь шайбой престижа в исполнении Антона Малышева.

«Поздравляю команду Ак Барс с победой. Наверное, мы где-то не настроились, где-то не повезло. Пропустили необязательные шайбы, а затем не смогли перестроиться. У нас есть ещё один матч, и наша задача подготовиться к нему», – прокомментировал разгром своей команды Никитин.

Комментарии Билялетдинова и Никитина после четвёртого матча

Это поражение стало вторым крупнейшим в плей-офф и вообще в истории «Авангарда». С чуть более крупным счётом он проигрывал во втором полуфинальном матче сезона-2004/2005 c «Динамо» в Москве — 0:11. Омский клуб упустил шанс завершить серию на родном льду, а в пятом матче противостояния потерпел невероятно обидное поражение (2:3 ОТ) и завершил самый сложный сезон с эмоциональной точки зрения в истории КХЛ.

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