Худший матч «Авангарда» в КХЛ! Омичи могли выбить «Ак Барс» из плей-офф, но получили 1:11

Сегодня, 3 апреля, в Казани стартует финальная серия Кубка Гагарина в Восточной конференции. «Ак Барс» и «Авангард» в четвёртый раз в истории КХЛ пересеклись в плей-офф, при этом команды впервые сойдутся на столь высокой стадии турнира. Ранее соперники всегда сталкивались либо в первом, либо во втором раунде плей-офф. «Чемпионат» вспоминает первую дуэль казанской и омских команд на втором этапе сезона, а именно третий матч четвертьфинала плей-офф КХЛ сезона-2008/2009. Но сначала краткий исторический экскурс.

Армейская классика в финале Запада и встреча лучших команд Востока. Всё о полуфиналах КХЛ Скорее всего, за третьим раундом Кубка Гагарина российские вратари будут наблюдать со скамеек запасных. По крайней мере, в начале серий.

Игорь Никитин дважды возглавлял «Авангард» в первом сезоне в истории КХЛ

В первый сезон КХЛ «ястребы» входили под руководством Сергея Герсонского. 48-летний тренер (возраст на начало чемпионата) входил в тренерский штаб чемпионских сборных России на юниорском чемпионате мира 2001 года и молодёжном чемпионате мира 2003 года, а его работа в «Авангарде» была уже не первым опытом в этой должности. Во второй раз в карьере Герсонский возглавил омский клуб в декабре 2007 года. В плей-офф Суперлиги «ястребы» вылетели уже в стартовом раунде, в четырёх матчах уступив московскому «Динамо» (1-3), однако в межсезонье Сергей Рафаэльневич сохранил своё место. Впрочем, как оказалось впоследствии, совсем ненадолго. На старте регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» потерпел четыре поражения в шести матчах – и Герсонский был отправлен в отставку, а сменил его только-только завершивший игровую карьеру Игорь Никитин.

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35-летний Никитин в 2008 году был назначен помощником Герсонского. После увольнения последнего Игорь Валерьевич становится исполняющим обязанности главного тренера, и команда под его руководством одерживает семь побед подряд. Однако доверять бразды правления совсем молодому тренеру в планы руководства омского клуба ещё не входило – и оно было занято поиском иностранного специалиста. С приходом на пост рулевого команды Уэйна Флеминга Никитин снова занял позицию второго тренера, а «Авангард» снова начал проигрывать. Помимо чисто хоккейных проблем, Омск пережил страшную трагедию – смерть одного из самых талантливых игроков России Алексея Черепанова. В конце января перед «ястребами» всерьёз замаячила перспектива остаться за бортом плей-офф. И тогда контракт с канадским тренером был расторгнут по обоюдному согласию сторону. После отставки Флеминга за несколько туров до окончания регулярного чемпионата КХЛ на Никитина вновь легли обязанности и. о. главного тренера и ему удалось с 16-го места вывести свою команду в плей-офф.

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В первом раунде «Авангард» совершил главную сенсацию плей-офф

В это самое время «Салават Юлаев» под руководством Сергея Михалёва абсолютным катком прошёлся по регулярному чемпионату, одержав 43 победы в 56 матчах. При этом уфимская команда за всю регулярку потерпела всего восемь поражений в основное время. Юлаевцы опередили «Ак Барс» на семь очков и стали первым в истории КХЛ обладателем Кубка Континента. Занявший 16-е место «Авангард» отстал от «Салавата» на 51 очко (78 против 129). Представить, что в первом раунде плей-офф самая низкопосеянная команда по итогам регулярки преподнесёт главную сенсацию турнира, могли только самые отчаянные болельщики «Авангарда». Но это произошло!

Уже первый матч серии дал понять, что простой прогулки «Салавату» ждать не стоит. Подопечные Михалёва победили только в овертайме, когда цели достиг бросок Андрея Кутейкина в большинстве. На следующий день свой лучший матч в карьере провёл вратарь Евгений Царегородцев, так и не позволивший хозяевам отличиться хотя бы раз, а серия буллитов стала сольным концертом чешского форварда Якуба Клепиша – главного буллитмейстера КХЛ на тот момент. В первом домашнем матче противостояния всё тот же Клепиш голом в овертайме вывел «ястребов» вперёд. Поставив эффектную точку (4:1) в четвёртом матче серии, подопечные Никитина уложили на лопатки действующего чемпиона и отправились навстречу чемпиону будущему – казанскому «Ак Барсу», который в стартовом раунде экономно расправился с «Барысом» (3-0).

«Авангард» находился в одном шаге от прохода «Ак Барса»

Вдохновлённый сенсационным проходом «Салавата» омский коллектив на кураже начал и серию с «Ак Барсом». Теперь уже Александр Фомичёв провёл один из лучших матчей в карьере и засушил команду Зинэтулы Билялетдинова в первой встрече (2-0). На следующий день казанская команда взяла домашний реванш только в серии буллитов – решающую попытку реализовал нынешний президент КХЛ Алексей Морозов. И в Омск команды отправились при равном счёте в серии – 1-1.

Фото: photo.khl.ru

В ходе третьего матча противостояния подопечные Билялетдинова дважды вырывались вперёд благодаря точным броскам Александра Степанова и Тони Мортенссона. В свою очередь омичи дважды находили в себе силы отыграться усилиями Виктора Александрова и Дмитрия Рябякина. Решающей оказалась шайба в исполнении Яромира Ягра. Легендарный чех прошил Фредрика Норрену на 36-й минуте, и этот гол оказался победным. Окончательный счёт установил Дмитрий Власенков, поразивший пустые ворота. Таким образом перед командой Никитина замаячил реальный шанс выбить «Ак Барс» из плей-офф. Для этого нужно было одержать всего одну победу.

Три шайбы за две минуты положили начало мощному разгрому «Авангарда»

«Ак Барсу» отступать было уже некуда – и с первых минут четвёртого матча шайбы посыпались в ворота Фомичёва как из рога изобилия. Точные броски Олега Петрова, Никиты Алексеева и Нико Капанена уложились в 1 минуту и 53 секунды. После третьего пропущенного гола тренерский штаб Никитина произвёл замену голкипера – и на последнем рубеже появился Царегородцев, но это ничего не изменило в ходе встречи.

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Не помогла хозяевам и встряска от капитана «Авангарда» форварда Александра Свитова, который в кулачном бою побил защитника «Ак Барса» Алексея Емелина. Емелина со льда просто унесли, но впоследствии выяснилось, что всё серьёзно, но не так уж – у защитника был сломан нос, и уже в третьем периоде он «выписался» из медпункта «Арены-Омск» и наблюдал за продолжением встречи. Сознания, по словам самого защитника, он не терял.

«Всё нормально. Состояние стабильное. Ничего серьёзного не произошло. Нос, правда, сломан. Но в целом, всё хорошо. Думаю, что в предыдущих матчах не везло нам, а тут – прорвало. Считаю, что результат положительно скажется на настрое команды перед пятой игрой, ну и болельщики свои помогут», – сказал Емелин.

Алексей Емелин Фото: photo.khl.ru

Емелин: состояние стабильное, ничего серьёзного не произошло

«У Емелина сломан нос? Мало, надо было зубы выбить»

«Емелин – грязный игрок, который своими действиями постоянно провоцирует. Частенько атакует со спины, нелестно отзывается о тебе. За ним это водится уже не первый год. Давно заслуживал такого наказания. Емелину повезло еще, что их со Свитовым так быстро разняли. У него сломан нос? Мало, надо было зубы выбить», – заявил нападающий «ястребов» Игорь Волков. Забавно, что спустя 12 лет Емелин выйдет на матч «Ак Барс» – «Авангард» уже в качестве капитана «ястребов».

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Помимо Свитова и Емелина в потасовке также сошлись форвард «Авангард» Евгений Тимкин и защитник «Ак Барса» Григорий Панин. После массового выяснений отношений команды вернулись непосредственно к хоккею, а шайбы продолжали одна за одной влетать в ворота «ястребов». Ещё до перерыва отличились Евгений Медведев, Морозов и оформивший дубль Алексеев. 6:0 после 20 минут игры.

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Оставшиеся два периода стали формальностью — казанцы смогли ещё пять раз огорчить соперника (забили Данис Зарипов, Юкка Хентунен, Дмитрий Обухов, снова Медведев и Мортенссон), на что «ястребы» ответили лишь шайбой престижа в исполнении Антона Малышева.

«Поздравляю команду Ак Барс с победой. Наверное, мы где-то не настроились, где-то не повезло. Пропустили необязательные шайбы, а затем не смогли перестроиться. У нас есть ещё один матч, и наша задача подготовиться к нему», – прокомментировал разгром своей команды Никитин.

Комментарии Билялетдинова и Никитина после четвёртого матча

Это поражение стало вторым крупнейшим в плей-офф и вообще в истории «Авангарда». С чуть более крупным счётом он проигрывал во втором полуфинальном матче сезона-2004/2005 c «Динамо» в Москве — 0:11. Омский клуб упустил шанс завершить серию на родном льду, а в пятом матче противостояния потерпел невероятно обидное поражение (2:3 ОТ) и завершил самый сложный сезон с эмоциональной точки зрения в истории КХЛ.