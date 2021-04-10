Худобин станет одноклубником Овечкина? 6 обменов, которых мы ждём в дедлайн НХЛ

Дедлайн в Национальной хоккейной лиге состоится 12 апреля. При всех нынешних ограничениях, связанных с пандемией и необходимостью хоккеистам отбывать карантин в случае смены дислокации, сделки непременно будут, хотя многие эксперты предупреждали об отсутствии крупных трейдов. Не помогает менеджерам и «замороженный» на одном уровне потолок зарплат, но даже в таких условиях можно найти 6 вариантов обменов, которые мы можем увидеть в самое ближайшее время.

Обменяет ли «Нью-Джерси» Гусева и Куликова? Задачи клубов НХЛ перед дедлайном «Баффало» и «Детройт» тоже готовятся к распродаже, другие клубы ищут возможности для усиления.

н. Тейлор Холл («Баффало») перейдёт в «Сент-Луис».

«Баффало» будет выплачивать 50% его зарплаты и получит в качестве компенсации н. Майка Хоффмана и первый раунд драфта-2021.



«Блюзмены» пока не попадают в кубковую зону Западного дивизиона, но недавний разгром «Миннесоты» показал серьёзный потенциал «Сент-Луиса», который находится в каком-то сонном состоянии. При таких условиях может помочь крупный обмен, на который генменеджер «музыкантов» Даг Армстронг вполне может решиться.



Майк Хоффман, будучи одним из главных свободных агентов в минувшее межсезонье, очень долго не мог найти себе команду, и однолетний контракт с «блюзменами» подписал на самом флажке. 21 (9+12) очко в 36 матчах — статистика не самая плохая, особенно если учесть, что «Сент-Луис» идёт на 19-м месте в лиге по средней результативности (2,69 голов в 39 матчах), и 31-летний Хоффман с окладом в $ 4 млн вполне может прийтись ко двору в «Сэйбрз.»

Тейлор Холл способен помочь «блюзменам» обрести нужный драйв в конце регулярного чемпионата — он может активировать связку с Райаном О'Райлли, а за счёт смены обстановки исправить неважные цифры в нынешнем профайле (2 шайбы в 37 матчах). Уход Хоффмана освободит $ 4 млн, а если «клинки» сохранят половину зарплаты Холла, то схема сработает. Нет оснований предполагать, что этот вариант будет менее интересным, чем недавнее приобретение Кайла Палмиери «островитянами», и если предположить, что Холл легко откажется от запрета на обмен ради «Блюз», то останется только один вопрос — нужно ли «синим» всё это проворачивать только для того, чтобы попасть на «Колорадо» или «Вегас» в первом раунде.

«Колорадо» получит в. Элвиса Мерзликина и з. Дэвида Савара

«Коламбус» получит «проспекта» н. Мартина Каута, права на н. Владислава Каменева и первый раунд драфта-2021



«Колорадо» — одна из самых «горячих» команд НХЛ, а голкипер Филипп Грубауэр входит в число возможных кандидатов на «Везину». Однако как бы ни был хорош немец, возможность травм резко снизит потенциал «лавин» в плей-офф, что было наглядно продемонстрировано год назад, когда «Эвеланш» уступил во втором раунде «Далласу». Мерзликин не так уж нужен «Коламбусу», где хорошо играет Йоонас Корписало, а наличие контракта у латвийца на сезон-2021/2022 может стать очень привлекательным для босса «Колорадо» Джо Сакика. Ещё одна потребность «Эвеланш» — укрепление обороны в связи с травмой Эрика Джонсона, и в этом свете праворокий Савар может стать удачным подспорьем.



Этот обмен оставил «лавин» без первого раунда драфта, но ради победы в плей-офф рискнуть стоит. Что же касается Владислава Каменева, то за два предыдущих сезона он сыграл в «Колорадо» 61 матч, и в составе «Коламбуса» может перезагрузить свою заокеанскую карьеру.

«Колорадо» получит в. Криса Дриджера

«Флорида» получит з. Конора Тимминса



Ещё один вариант усиления вратарской линии «Эвеланш» — это покупка сменщика Сергея Бобровского, который переиграл россиянина в нынешнем сезоне, зарабатывая в 10 раз меньше него. Дриджер отражал 93,1% бросков, имя оклад $ 850 тыс, и это впишется в текущую платёжную ведомость «Колорадо». Сохранять Дриджера «Флориде» не с руки, учитывая долгосрочный контракт Бобровского, а если оставить голкипера у себя, то летом его легко заберёт на драфте расширения «Сиэтл».

22-летний Тимминс был выбран «Колорадо» во втором раунде драфта, но полноценно заиграть в НХЛ пока не смог, и в предстоящее межсезонье может стать ограниченно свободным агентом. Его обмен на одного из лучших доступных голкиперов был бы вполне разумным ходом для Джо Сакика.

7 звёздных нападающих с последним годом контракта в НХЛ. Кого-то из них обменяют? К дедлайну кто-то из этих парней может быть обменян, и это будут очень интересные сделки.

«Флорида» получит з. Брэндона Монтура

«Баффало» получит второй раунд драфта-2021



«Пантеры» могут побороться за первую-вторую строчку в Центральном дивизионе, но лидер обороны Аарон Экблад получил тяжёлую травму и выбыл до конца сезона. Найти полноценную замену такому хоккеисту невозможно, но 26-летний Монтур набрал 14 (5+9) очков в 38 матчах за «Баффало», руководство которого стремится избавиться от игроков с завершающимися контрактами. Недавняя сделка с участием Бретта Конноли показала, что босс «Флориды» Билл Зито способен на серьёзные шаги, и перед дедлайном будет действовать.



«Торонто» получит з. Джоша Мэнсона, н. Дэнтона Хайнена

«Анахайм» получит н. Александра Керфута, з. Тимоти Лильегрена, и два драфт-пика



Слухи о возможном обмене Мэнсона из стана «Дакс» ходят уже последние месяца два, равно как и постоянные варианты того, как «кленовым листьям» усилить оборону. Если предположить, что у 29-летнего защитника «Торонто» не войдёт в список из 12 команд, куда он не хочет переходить, то приобретение Мэнсона может добавить солидности оборонительному корпусу «Мэйпл Лифс».



26-летний Керфут подписал контракт до 2023 года, поэтому представляет некоторый интерес для «Дакс». Его оклад в $ 3,5 млн почти закроет контракт Мэнсона ($ 4,1 млн), даже если «Анахайм» сохранит часть зарплаты Джоша. Лильегрену всего 21 год и он также подписан на следующий сезон, а два раунда драфта — одна из главных целей в этом обмене для калифорнийцев.



«Торонто» же предстоит поломать голову, как уберечь Мэнсона от драфта расширения. Возможно, придётся договариваться с «Сиэтлом», поскольку Маззин и Ти Джей Броди наверняка попадут в список защищённых, так как обладают запретом на обмен. Впрочем, возможность выиграть Кубок Стэнли станет хорошим лекарством для Кайла Дубаса от будущей головной боли.

В НХЛ обсуждают русских вратарей. У Василевского новый рекорд, а Худобина могут обменять? В очной встрече оба показали себя здорово, но «Тампа» опять обыграла «Даллас».

«Вашингтон» получит в. Антона Худобина

«Даллас» получит н. Якуба Врану



«Звёзды» ещё совсем недавно играли в финале Кубка Стэнли, но нынче попасть в плей-офф им поможет только чудо. Худобин был один из героев того плей-офф, что дало возможность Антону подписать новый неплохой контракт ($ 3,3 млн на три года), но в текущем регулярном чемпионате имеет статистику хуже, чем молодой Джейк Эттингер, на которого «Даллас» готов сделать ставку. 34-летний Худобин обладает минимальным рычагом влияния на ситуацию — список команд, куда он не хочет переходить, ограничен четырьмя клубами.

«Вашингтон» же уже говорил о том, что хочет поработать на вратарском рынке, если не вернётся в строй Хенрик Лундквист. Поверить в то, что швед в свои 38 лет получит разрешение докторов играть на профессиональном уровне после операции на сердце, крайне трудно, а опытный вратарь в плей-офф «столичным» явно необходим — связка Ванечека и Самсонова пока не выглядит дуэтом, способным решать серьёзные задачи в розыгрыше Кубка Стэнли.



Врана в последнее время попал в немилость у главного тренера Питера Лавиолетта, который на два матча садил чеха в запас и подверг публичной критике. После окончания сезона он станет ограниченно свободным агентом (кэпхит — $ 3,3 млн), и хотя потенциал у Враны очень высок, талантливый форвард никак не может сделать шаг, чтобы выйти на следующий уровень. Его уход могут враждебно воспринять болельщики, но покупка надёжного голкипера может стать последней попыткой нынешнего состава «Вашингтона» воспользоваться закрывающимся окном возможностей. Для Антона Худобина переход в «Кэпиталз» это будет ещё одним шансом «затащить» команду далеко в плей-офф, а возможность поиграть вместе с Александром Овечкиным способно дать необходимый импульс любому россиянину.