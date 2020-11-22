7 звёздных нападающих с последним годом контракта в НХЛ. Кого-то из них обменяют?

Нынешнее необычное межсезонье затягивается из-за пандемии, но рано или поздно заокеанский хоккей вернётся. А генеральным менеджерам, как и хорошим шахматистам, необходимо думать на 2-3 шага вперёд, чтобы добиваться успеха. Через год в НХЛ может без контракта оказаться целая группа великолепных нападающих в возрасте до 30 лет — каждый из них может стать неограниченно свободным агентом, и за каждого может развернуться настоящая борьба. Возможно, обмен кого-то из них мы увидим уже в предстоящем регулярном чемпионате, и эти сделки могут «взорвать» рынок.
Габриэль Ландеског («Колорадо»)
Текущий контракт — $ 5,5 млн.
Статистика-2019/2020: 44 очка в 54 матчах.
Капитан «Колорадо» прочно ассоциируется с «лавинами», поэтому представить его покидающим этот коллектив очень непросто. Но совсем скоро семилетний договор с «Эвеланш» подходит к концу, а денверская команда уже имеет в своих рядах несколько очень дорогостоящих игроков. Это Микко Рантанен, чей годовой оклад превышает $ 9 млн, таковым будет и Натан Маккиннон, который в ближайшее будущее сорвёт банк. 27-летнему Ландескогу предстоит «подвинуться» по деньгам, если он хочет остаться в сильном «Колорадо», либо выходить на рынок свободных агентов, но тогда перспективы побороться за Кубок Стэнли будут менее ясными.
Райан Нюджент-Хопкинс («Эдмонтон»)
Текущий контракт — $ 6 млн.
Статистика-2019/2020: 61 очко в 65 матчах.
Нюджент-Хопкинс уже говорил о том, что может попробовать свои силы в качестве свободного агента, поскольку хочет прибавки к зарплате. Главными звёздами в «Ойлерз» являются другие парни, а Нюдженту остаётся роль второго плана. Возможно, это снимает с Райана лишнее давление, но может уменьшать игровое время, а следовательно, и статистику, от которой зависит сумма следующего контракта.
Филипп Дано («Монреаль»)
Текущий контракт — $ 3 млн.
Статистика-2019/2020 — 47 очков в 71 матче.
Дано уже очень сильно помог «Канадиенс», играя за достаточно скромные деньги, и став вторым бомбардиром команды в прошлом сезоне. Через год для него настанет время заключать новый крупный контракт, и здесь «Монреалю» придётся раскошелится минимум на $ 6 млн. Недавний раунд переговоров с генменеджером «канадцев» Марком Бержевеном закончился безрезультатно — к взаимопониманию стороны не пришли. У «Канадиенс» есть ещё год, чтобы разработать план относительно Дано, но в востребованности этого форварда на рынке нет никаких сомнений.
Тейлор Холл («Баффало»)
Текущий контракт — $ 8 млн.
Статистика 2019/2020: 27 очков в 35 матчах.
Холл уже совсем недавно был желанным героем во время открытия рынка, и его решение подписаться на один год с «Баффало» вызвало большое удивление. Под руководством Ральфа Крюгера форвард хочет вернуть себе уверенность и доказать свою состоятельность как бомбардира. Если этот план удастся, следующим летом Холл снова сорвёт джек-пот, но уже в клубе, претендующим на более серьёзные цели, нежели нынешние «клинки».
Джейден Шварц («Сент-Луис»)
Текущий контракт — $ 5,35 млн
Статистика-2019/2020: 57 очков в 71 матче.
Шварц — крайне интересный персонаж, которого трудно назвать звездой, но который приносит «блюзменам» массу пользы. Форвард уже пять сезонов подряд набирает 55 и более очков, но есть большие сомнения в том, что «Сент-Луис» сможет его сохранить. У «Блюз» есть в составе уже 5 хоккеистов, чей оклад составляет $ 6,5 млн и более — это Владимир Тарасенко, Райан О'Райлли, Брейден Шенн, Тори Крюг и Джастин Фолк. Кроме этого, «музыкантам» придётся согласовывать условия нового контракта с вратарём Джорданом Биннингтоном, и для Шварца в платёжной ведомости просто не останется места.
Никита Гусев («Нью-Джерси»)
Текущий контракт — $ 4,5 млн.
Статистика-2019/2020: 44 очка в 66 матчах.
Россиянин получил от «Нью-Джерси» контракт на два года и $ 9 млн, и первый сезон в НХЛ для него сложился вполне удачно. Гусев доказал, что может результативно играть на этом уровне, и если не бы не Кайл Палмьери, который набрал на одно очко больше, быть бы Никите лучшим бомбардиром «Дэвилз». Судя по всему, Гусева всё устраивает в «Нью-Джерси», где проходит перестройка состава, и через год Никита может рассчитывать на солидное увеличение контракта.
Брэндон Саад («Колорадо»)
Текущий контракт — $ 5 млн.
Статистика-2019/2020 — 33 очка в 58 матчах.
Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго» нынче будет защищать цвета «лавин», и предстоящий сезон станет для него последним по действующему шестилетнему контракту. Саад, в отличие от других, рискует пойти не на повышение оклада, а на его понижение, поскольку его статистика начала падать. 21 гол, забитый в прошлом сезоне, позволяет рассчитывать на внимание со стороны других команд, но $ 5 млн в год Сааду вряд ли кто-то предложит.
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