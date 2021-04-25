ЦСКА зашёл на территорию «Авангарда» и вернул Омск в финал. Что происходит в КХЛ

Что за матч мы вчера посмотрели?! Эмоции, драма, качельный сюжет, сумасшедшие голы — давненько не приходилось наблюдать такой концерт в КХЛ на исходе апреля, ведь последние финалы Кубка Гагарина не радовали нас интригой и накалом.



Удивительно, что вчерашняя фантасмагория случилась в серии, где играет механический ЦСКА. И совсем уж невероятно, что сами армейцы её на ровном месте и устроили.

Для подопечных Никитина в четвёртой встрече финала всё складывалось идеально. «Авангард» решил со старта сыграть в давление, взвинтить скорости в чужой зоне, но ничего не забил, зато был наказан регулярными контратаками в исполнении армейцев. Первый опасный выход «2 в 1» защитники «ястребов» нейтрализовали, а уже во втором отличился Максим Мамин после блистательных действий Павла Карнаухова.

ЦСКА спасся за секунду до конца, но всё равно уступил! Пропустив в большинстве в овертайме Потрясающий матч в финале плей-офф КХЛ. Армейцы получили 60 минут штрафного времени, но решающим оказалось удаление игрока «Авангарда».

По всем раскладам этот гол должен был переломать хребет «Авангарду». Против лома нет приёма — эта поговорка вертелась у меня в голове, когда я наблюдал, как «ястребы» старались играть правильно, активно и боевито, но голы шли в их ворота. Мамин забил вторую шайбу ЦСКА — тремя минутами ранее отличился Слепышев, в очередной раз выигравший пятак у омских защитников. А ещё за 20 секунд до того, как счёт стал 2:0, Рид Буше не реализовал буллит.



В этот момент я впервые в серии увидел у «Авангарда» безнадёгу. Ту самую, что сопровождала весь финал — 2019. Да как бороться с таким безупречным ЦСКА? Кажется, «ястребы» уже готовы были признать, что никак, и в расстроенных чувствах едва не напускали авоську ещё в первом периоде. Они как будто опустили руки, перестали сопротивляться, и у армейцев появилось невероятное количество чистого льда. Правда, забить не получилось — где-то не повезло, где-то спас Грубец. Но тогда никто не мог подумать, что это сыграет какую-то роль в матче. 2:0 для ЦСКА — это, считай, победа, и остаток четвёртой игры финала, по всей логике, должен был превратиться в скучную тягомотину под девизом «Одни не могут, другие не хотят».

Игорь Никитин Главный тренер ЦСКА «Что произошло с дисциплиной игроков ЦСКА? Это хоккей, случаются такие вещи. Финал, может быть, усталость накопилась, или то, что вели 2:0 сказалось».

Но на 19-й минуте в матче начали происходить невероятные, неожиданные вещи, сумевшие в итоге превратить потенциально унылую игру в безумный карнавал. ЦСКА «сел на свисток». Сел добровольно, без чьей-либо помощи, да так плотно, что не смог слезть до самого финала. Я не знаю, что случилось с дисциплиной армейцев и почему на ровном месте у подопечных Никитина вылезли губительные для них эмоции, но факт остаётся фактом — ЦСКА собственноручно вручил деморализованному сопернику ключи к победе.

А ведь «Авангард» долго не хотел их брать! Большинство — верный друг и союзник «ястребов» на протяжении всего сезона, но вчера оно отказывалось работать. Рисунок и мысль у омичей, как всегда, просматривались, но все комбинации разыгрывались слишком медленно, иногда вообще статично, поэтому армейские меньшевики справлялись без видимых проблем.



Но меньшинства у ЦСКА было слишком много. Не описать словами, сколько много — целый период вчетвером против пятерых! Армейцы оборонялись изумительно, но всё же «Авангард» был достаточно настойчив, чтобы сначала вымучить гол Найта, а затем с пятнадцатого раза разыграть-таки ту самую идеальную комбинацию.

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В сухом остатке — два гола в большинстве. Кому-то покажется мало, ведь у «Авангарда» было столько попыток! Но этого омичам хватило, чтобы вернуться в игру. Кому-то покажется, что вчерашняя реализация лишнего от «ястребов» — это позор. Но смотрите: «Авангард» играл в большинстве 18 минут, это 9 двухминутных попыток, и забил две шайбы, показав реализацию 22,2%. Не такой уж и плохой показатель в соперничестве с командой, которая лучше всех в КХЛ умеет обороняться, не правда ли?



Как бы то ни было, парад армейских удалений привёл к тому, что «Авангард» ожил и сравнял счёт. Кстати, удалений совершенно заслуженных, к которым не может быть никаких вопросов. ЦСКА вообще умудрился насобирать такие очевидные нарушения, что у арбитров не было ни единого шанса их проигнорировать. Удар между ног от Локтионова, грязный удар Шалунова локтем в голову, выброс шайбы Рыковым, опасная игра высоко поднятой клюшкой Слепышева, две стопроцентные подножки Дальбека и Окулова. Что здесь могли пропустить или как-то иначе интерпретировать арбитры? Всё наглядно и прозрачно, и ЦСКА некого обвинять, кроме самих себя.

ЦСКА набрал 60 минут штрафа против шести у «Авангарда». Всё ли в порядке с судейством? Порой у главного тренера армейцев Игоря Никитина не выдерживали нервы, и он на повышенных тонах спорил с арбитрами.

Но тут важно заметить, что насколько ужасна была вчера дисциплина у армейцев, настолько же здорово они смогли проявить характер. Дело даже не в шайбе Робинсона за секунду до сирены — она стала для ЦСКА заслуженной наградой за самоотверженную и старательную игру вопреки обстоятельствам. Обстоятельства — это не только вагон штрафных минут, но и половина матча без двух центральных нападающих, один из которых является лучшим снайпером Кубка Гагарина.



Потрёпанный бесконечным меньшинством и потерей лидеров ЦСКА в равных составах всё равно играл лучше «Авангарда». Всё то, о чём я уже писал ранее: отличная физика, превосходство в единоборствах, высочайшая скорость в эпизодах. И армейцы могли, несмотря на все препятствия, забирать эту игру в основное время — незадолго до гола Шарипзянова сумасшедший момент упустил Александр Попов. Трудно представить, с каким звоном бы разбились сердца омских болельщиков, если бы живая легенда Омска и этот матч финала обернула в пользу ЦСКА.



Но Попов не забил, а затем «Авангард» всё-таки вгрызся в победу. Чудовищный по силе и точности выстрел Шарипзянова уже подходил на роль финальной точки, но у Робинсона нашёлся ответ. «Ястребы» каким-то чудом не развалились после такого удара, на овертайм вышли, как ни в чём не бывало, и там смогли дожать ЦСКА. Естественно, неординарным способом — иначе в этом матче быть, наверное, и не могло.

«Ставь лайк, если жив». Развязка одного из лучших матчей сезона КХЛ Боб Хартли сказал, что победный гол в меньшинстве – за пределами реальности, и предложил снять по матчу реалити-шоу.

Армейцам некого винить, кроме самих себя, в этом поражении. Подопечные Игоря Никитина зачем-то поддались эмоциям в совершенно не располагавшей к этому ситуации, в том числе и сам главный тренер, но ни к чему хорошему красно-синих это не привело. Потому что сила ЦСКА в холодной голове и спокойной работе, а эмоции — это территория «Авангарда». Армейцы вчера зашли на эту территорию и сами вернули Омск в финал.

Теперь счёт в серии 2-2. Это уже самый зрелищный и интригующий финал КХЛ за последние 5 лет. Но чего ждать дальше? С одной стороны, мы понимаем, что ЦСКА вряд ли себе позволит провести ещё один такой расхлябанный матч. Выводы армейцы умеют делать правильно и оперативно, и уже в следующей игре мы наверняка увидим чётко работающий, слаженный механизм, не подверженный сбоям и влиянию извне. Плюс у «Авангарда» намечаются серьёзные проблемы с составом. Прошлый матч из-за повреждения пропустил «железный» Семёнов, не ясна ситуация со Стасем. А ведь это два центральных нападающих, два важнейших элемента в системе Хартли. И доставать из резерва омичам особо некого.



С другой — вчерашняя победа, очевидно, разожгла с новой силой огонь «Авангарда», готовый было погаснуть под методичным давлением ЦСКА. «Ястребы» отыгрались с 0:2, пережили пропущенную за секунду до конца шайбу и забили победный гол в меньшинстве в овертайме! И всё это против пока ещё сильнейшей команды КХЛ. Такие грандиозные победы окрыляют, вдохновляют, добавляют сил и заставляют верить в то, что нет ничего невозможного. А «Авангард» — очень куражистая команда, что не раз было доказано в этом плей-офф. И что теперь, на новом витке эмоционального подъёма, омичи способны сделать в этом финале, сейчас не сможет сказать никто.