Неделя до трансферного бума! Каких громких переходов точно ждать в КХЛ?

1 мая обещает получиться богатым на события, о многих из которых известно уже сейчас.

1 мая в Континентальной лиге официально открывается трансферное окно. Этот день обещает получиться богатым на события. О многих громких сделках (договорённости между сторонами уже существуют) известно уже сейчас, но официально объявить о них клубы смогут только после 30 апреля. Мы же рассказываем обо всём заранее до трансферного бума. Каких громких переходов точно ждать в КХЛ?

Легенды КХЛ без новых контрактов. Кто завершит карьеру, а кто ещё поиграет? Ими восхищаются болельщики, но жёсткий потолок зарплат и новый уровень хоккея диктуют свои правила.

н. Виктор Тихонов – из «Ак Барса» в «Салават Юлаев»

Состав уфимцев покинут Владимир Жарков и Дмитрий Кугрышев, а одним из серьёзных приобретений станет подписание контракта с форвардом Виктором Тихоновым. Тихонов отлично подойдёт для игры во втором звене, может постоять за себя и партнёров, сыграть результативно и на команду. Да, Виктору уже 32 года, но списывать со счетов его точно нельзя. Такой боевитый хоккеист точно поможет уфимцам. Именно Тихонов, а не Кагарлицкий был приоритетной целью «Салавата».

н. Теэму Пулккинен – из «Локомотива» в «Трактор»

Обещает пошуметь на трансферном рынке «Трактор». Одним из ключевых приобретений челябинцев станет подписание контракта с 29-летним форвардом Теэму Пулккиненом. Финн здорово себя зарекомендовал в «Локомотиве», а вот в «Динамо» у Владимира Крикунова у него получилось. В Челябинске от нападающего будут ждать результативности, ему наверняка доверят место в первой тройке атаки.

Ткачёв заработает в «Тракторе» 150 млн рублей за два года, Пулккинен — 125 млн

н. Владимир Ткачёв – из «Локомотива» в «Трактор»

Договорились челябинцы и с 27-летним нападающим Владимиром Ткачёвым, который прошлый сезон провёл в качестве капитана «Локомотива». Ткачёв креативен, техничен, хорош в большинстве. Для команды с амбициями «Трактора» важно заполучить в свои ряды центрального форварда столь высокого уровня. В Ярославле Ткачёву было трудно работать с тренером Андреем Скабелкой, играющего в хоккей из серии «бей беги» и ограничивающего креативные действия хоккеистов.

н. Станислав Галиев – из «Ак Барса» в «Динамо» (Москва)

Агент Станислава Галиева уже официально объявил о том, что его клиент не будет продлевать контракт с «Ак Барсом». Ранее СМИ стало известно, что 29-летний игрок подпишет контракт с московским «Динамо», где, вполне вероятно, сыграет в одной тройке с Вадимом Шипачёвым. Точную расстановку по звеньям будет определять новый главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов, но в целом приобретение для москвичей неплохое. Казань хотела сохранить своего игрока, но Галиев решил перебраться в Москву.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

н. Сергей Шмелёв – из ХК «Сочи» в «Салават Юлаев»

Второе звено уфимцев обещает получиться интересным. С 27-летним Шмелёвым центральный нападающий Александр Кадейкин прекрасно знаком ещё по совместному выступлению за «Атлант», поэтому понимание между игроками присутствует. Шмелёв провёл хороший сезон в ХК «Сочи», чем и привлёк внимание Уфы. Главное для Сергея – не сбавлять оборотов и продолжать держать высокий уровень. Может, тогда и тройке Маннинена получится составить конкуренцию.

н. Стефан Да Коста – из «Ак Барса» в «Автомобилист»

31-летний француз слабо сыграл в плей-офф КХЛ, хотя знаком с главным тренером «Ак Барса» Дмитрием Квартальновым ещё со времён совместной работы в ЦСКА и прекрасно осведомлён о его требованиях. Теперь же Да Коста перебирается в другой хорошо для себя известный клуб – «Автомобилист». Стефан силён в большинстве, может в одиночку сделать игру, но он человек настроения и подверженный травмам игрок. Посмотрим, как этого хоккеиста будет использовать Билл Питерс.

Генменеджер «Ак Барса» высказался о ситуации с Да Костой, переходящем в «Автомобилист»

в. Эмиль Гарипов – из «Динамо» (Москва) в «Трактор»

Интересная ситуация с вратарями в «Тракторе». На контрактах находятся Роман Вилл и Иван Федотов, но в Челябинске решили пригласить ещё и 29-летнего Эмиля Гарипова. Что ж, по всей видимости, с кем-то команде Анвара Гатиятулина придётся попрощаться. В свою очередь Гарипов, если обойдётся без рецидива старых травм, может сыграть очень полезно. Достаточно вспомнить чемпионский сезон Эмиля в «Ак Барсе».

н. Анатолий Никонцев – из «Спартака» в «Металлург» (Магнитогорск)

30-летний форвард Анатолий Никонцев долгое время выступал за «Спартак», был капитаном команды, в результате чего на него положили глаз топ-клубы КХЛ. В частности, «Магнитка», которая и пригласила нападающего в свои ряды. Финансовые условия в Магнитогорске лучше, поэтому вряд ли Анатолий долго думал над предложением двукратных обладателей Кубка Гагарина.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

н. Артём Фёдоров – из «Спартака» в «Динамо» (Москва)

27-летний нападающий «Спартака» Артём Фёдоров выходит на рынок неограниченно свободных агентов и возвращается в московское «Динамо». Именно из стана бело-голубых Фёдоров в своё время переходил в «Салават Юлаев», а уже затем оказался в «Спартаке». Артём – хороший забивной нападающий, Алексей Кудашов обязательно найдёт ему нужное место в составе.