16-летний вундеркинд забросил четыре шайбы за матч и вышел в лидеры снайперской гонки турнира.

«Это мир Мичкова, а мы в нём живём». Русский талант заставил хоккейный мир говорить о себе

Юниорская сборная России обыграла Германию на ЮЧМ-2021, а центральной фигурой встречи стал 16-летний русский талант Матвей Мичков, который оформил покер и вышел в лидеры снайперской гонки турнира. В трёх играх у него шесть заброшенных шайб, естественно, он заставил хоккейный мир говорить о себе.

«Это мир Мичкова, а мы в нём просто живём», — отреагировала ИИХФ в «Твиттере», опубликовав видео его четвёртого гола. Позже эту шайбу переписали на Илью Квочко, но наш 17-й номер забросил ещё одну – уже точно его собственную.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

Бенефис Мичкова на ЮЧМ! Наш суперюниор забил лакросс-гол и оформил покер! Сборная России одержала разгромную победу в матче с командой Германии, а ИИХФ лишила Матвея возможного пента-трика.

«Моя задача играть в хоккей, а описывать мой стиль — задача других людей»

Нападающий Матвей Мичков заявил, что главное – не его голы, а интересы команды. А лакроссы он и раньше забивал.

«Ощущения самые обычные. Главное, что команда выиграла, командные интересы превыше всего. Следующие игры будут важнее и серьёзнее, надо готовиться уже к ним.

Под 17-м номером играли Харламов и Ковальчук? Это игроки, которые много добились. Очень большая честь играть под этим номером.

Я даже не знал, что лидирую по голам. Самое главное, чтобы я приносил пользу команде, и она выигрывала, а личные показатели уходят на второй план. Моя задача играть в хоккей, а описывать мой стиль — задача других людей.

Мне без разницы, как назовут мой гол – мичиган или как-то ещё. Пробовал и раньше делать это. Бывало, что получалось».

Нападающий Фёдор Свечков признался, что не умеет забивать лакросс-голы, как Мичков.

«Мичков забил лакросс-гол? Я подумал, что я так не умею. Чехи — хороший соперник. Будет непросто, поэтому мы уже забыли предыдущую игру и готовимся к следующей».

Видеообзор разгромной победы сборной России в матче с Германией на юниорском ЧМ-2021

«Покер Мичкова – заслуга всей сборной России. Команда работала на Матвея»

Главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещёв сказал, что голы Мичкова – заслуга не одного игрока, а всей команды.

«Сегодняшняя игра сложилась так для нас. Ребята выполнили установку, которую мы дали перед игрой. Поздравляю ребят с победой и хорошей игрой. Ошибки у ребят всегда присутствуют, для этого и есть разбор игры. Мы разобрали игру с финнами и сегодня делали уже меньше ошибок.

Матвей добавляет с каждой игрой, хочу поздравить его с покером. Оценить его четыре гола? Это заслуга всей команды, она работала на Матвея, что вылилось в его четыре гола. Хотели бы улучшить какие-то тактические действия. Сейчас нужно посмотреть видео и более точно сказать на собрании перед игрой».

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«Мичков — особенный игрок, сборная Германии не смогла его остановить»

Главный тренер юниорской сборной Германии Штеффен Цише признался, что остановить Россию его команда не смогла.

«Сборная России играла очень хорошо, у нас были большие проблемы с тем, чтобы сдержать их скорость, играть с ними на одном уровне. В результате мы допустили слишком много ошибок в своей зоне, слишком часто теряли шайбу. Россия очень хороша в атаке, им не нужно много моментов, чтобы забить. Это они и сделали.

Да, Мичкова остановить очень тяжело, но кроме него у них есть ещё четыре человека на льду, их они тоже используют. Мичков – особенный игрок, очень хороший. Сегодня мы не смогли его остановить, это не облегчало нам задачу.

Никогда не узнаешь, мог ли измениться ход матча, если бы Роман Цап реализовал буллит. Возможно, это бы придало нам энергии на остаток игры. Но он не забил, и мы не получили этот нужный заряд энергии, чтобы он освежил нашу игру.

Перед матчем с Финляндией надо восстановиться, завтра поздняя игра. Надо исыграть лучше, чем сегодня. Хотим играть проще, увереннее в своей зоне, не допускать столько отскоков, выводить шайбу из зоны. Такой план на завтра».

«Мичков провёл идеальный матч с Германией, снимаю перед ним шляпу»

Нападающий юниорской сборной Германии Коннор Корте отдал должное сильному сопернику.

«Сегодня мы были не так готовы, как в прошлых матчах, особенно с США. Мы не играли просто, много теряли шайбу, а после второй пропущенной шайбы потеряли игру, упустили её из своих рук.

Мичков – очень талантливый игрок. Ещё совсем молодой, но против нас он провёл идеальный матч. Конечно, мы не хотели такого допускать, но снимаю перед ним шляпу. Отличный матч, забил красивые голы».

«Обрадовался, когда судья показал буллит. Но вратарь России сделал хороший сейв»

Нападающий юниорской сборной Германии Роман Цап рассказал об эпизоде с нереализованным буллитом, который назначили в ворота России во втором периоде. Бросок отразил вратарь Сергей Иванов.

«Перед буллитом я получил передачу и хотел прорваться по центру, но меня зацепили. Обрадовался, когда увидел, что судья показал буллит. Хотел сохранять спокойствие и сделать своё дело, но вратарь сделал хороший сейв.

С Финляндией надо сыграть лучше, чем сегодня. Хотим показать, что можем обыграть Финляндию. Это возможно, если мы будем играть лучше».