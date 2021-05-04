Сборная России заставила своих болельщиков понервничать, но всё же довела матч с Беларусью до уверенной победы.

«Это только начало пути к золоту». Что говорили наши после выхода в полуфинал ЮЧМ

Сборная России в четвертьфинале переиграла сверстников из Беларуси на юниорском чемпионате мира со счётом 5:2. Итоги встречи на пресс-конференции подвели главный тренер россиян Альберт Лещёв, а также игроки национальной команды Данила Юров и Всеволод Гайдамак.

Наши уверенно вышли в полуфинал ЮЧМ, сломив Беларусь! Теперь ждём реванша с финнами? Команда Альберта Лещёва контролировала ход четвертьфинальной встречи, выступив слабо лишь во втором периоде.

Кроме того, эксклюзивный комментарий обозревателю «Чемпионата» дал первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг.

«Хочу поздравить всех с победой и поблагодарить за поддержку! Наши ребята сделали важный шаг на пути к главной цели, обыграв сверстников из Беларуси. Работа продолжается, она никогда не прекращается. Проанализируем этот матч и будем готовиться к полуфинальной встрече. Самая важная следующая игра», — заявил Ротенберг.

Главный тренер россиян Альберт Лещёв рассказал, что при счёте 3:0 его команда выпустила нити игры из своих рук, пришлось делать перестановки в звеньях.

«Могу отметить положительные стороны команды Беларуси, это очень хорошая команда. Но мы выдержали и добились победы. В перерыве в раздевалке сделали перестановки в звеньях, на этом моменте сыграли третий период. Что хотели бы изменить? Не готов сказать, только закончилась игра. Нужно пересмотреть и проанализировать матч с белорусами. Идём дальше.

Где-то упустили нити игры при счёте 3:0, сделали перестановки, которые дали плоды. Смена дворца в какой-то степени повлияла, здесь немножко всё другое, на каком-то моменте это сказалось», — сказал Лещёв.

Беларусь напугала Россию, чуть не отыгравшись с 0:3! Но в полуфинал ЮЧМ идут наши парни Всех успокоил Иван Мирошниченко, забивший важнейший гол в третьем периоде.

Нападающий Данила Юров заявил, что его партнёр по сборной Матвей Мичков может вырасти в великого игрока, а на свою игру Юров не обращает внимание. Главное – итоговый результат.

«Игра Мичкова великолепна, если он будет так работать, то у него будет великое будущее. Мой хоккей неважен, важно, чтобы мы уехали отсюда с золотыми медалями. Я делаю всё, чтобы мы заняли первое место», — отметил Юров.

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Форвард Всеволод Гайдамак рассказал об отличительных чертах новой арены, на которую россиянам пришлось переехать для четвертьфинальной игры с белорусами.

«Все в команде рады победе. Это только начало нашего пути к золоту. Дальше будет больше. Мой гол? Защитник соперника совершил ошибку, я оказался в нужном месте, воспользовался ошибкой и забил гол. Белорусы оказали серьёзное сопротивление, с ними было тяжело, дальше будет намного сложнее. Новая арена? Первое, что заметил, то в Плейно больше солнца, очень жарко. Мне показалось, что арена была уже, чем в предыдущих играх. Белорусы уже играли здесь, были более приспособлены и активны. Но мы всё равно добились победы», — добавил Гайдамак.