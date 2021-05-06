«Увидеть, как шайба пересекает линию, было невозможно». Момент, лишивший Россию золота ЮЧМ

Последний финал нашей юниорки. Упорная борьба с хет-триком Рэймонда и голом, которого не было.

Прошедшей ночью состоялись полуфинальные матчи юниорского чемпионата мира по хоккею – 2021. Первым финалистом стала сборная Канады – «кленовые» разгромили соперников из Швеции 8:1. В матче за право обладать золотыми медалями им предстоит встретиться со сборной России, в напряжённом матче оказавшейся сильнее представителей Финляндии (6:5). Для нашей команды этот финал станет вторым подряд – в 2020 году турнир не проводился, а в 2019 первое за 10 лет попадание в решающий матч едва не увенчалось успехом. Но, увы, лишь едва.

В сантиметре от золота. Судьи не могли увидеть гол России в концовке финала Его не было. По крайней мере на тех повторах, что нам показали. В овертайме победу шведам на ЮЧМ принёс гол Лукаса Рэймонда.

Третье место в группе

Групповой этап для подопечных Владимира Филатова выдался неоднозначным. Стартовав с двух побед над сборными Словакии (6:3) и Латвии (5:1), россияне затем уступили американцам (3:6), а в последнем туре были биты хозяевами турнира из Швеции (0:3). Некоторые увидели в этом тайный замысел главного тренера – заняв третью строчку в группе, наши юниоры попали в четвертьфинал с командой Беларуси, в то время как обыгравшим нас шведам предстояло сразиться с хоккеистами из Чехии – однако сам Филатов эту версию развеял: «Нет, конечно, мы же сборная России. Мы не будем такой ерундой заниматься. Конечно, мы так не планировали. Как получилось, так получилось».

Путь к долгожданному финалу

На стадии плей-офф до финала сборная России провела два абсолютно разных по содержанию матча. В игре с белорусами наши парни играли с позиции силы. Доминирование на каждом сантиметре площадки и постоянный прессинг воплотились в итоговые 6:0. Разница бросков в той встрече была огромной – 65 против 19.

В полуфинале нас поджидали обидчики из США, в четвертьфинале забросившие те же шесть шайб в ворота финнов, во главе с лучшими бомбардиром и снайпером того чемпионата Джеком Хьюзом и Коулом Кофилдом. Россияне, к своей чести, не спасовали перед фаворитом ЮЧМ – 2019 и провели работу над ошибками после первой встречи, оказав мощное сопротивление американцам. Первый гол того матча сборная России забила в меньшинстве – единственный раз, когда из одной из главных проблем нашей команды на том турнире (в совокупности за 7 игр россияне заработали 80 минут штрафа) удалось извлечь выгоду. Однако после дубля Кофилда в начале третьего периода перспективы российских юниоров на финал стали более туманными. К счастью, скорый ответ в исполнении Семёна Чистякова позволил перевести встречу сначала в овертайм, а затем и в серию послематчевых бросков, где уверенная игра Ярослава Аскарова и точный буллит Родиона Амирова принесли россиянам долгожданную путёвку в финал.

«Подумали, что в финале будет легче»

В дополнительной мотивации перед началом матча не нуждалась ни одна команда. Сборной России представилась возможность вернуть должок команде, не позволившей распечатать собственные ворота в игре предварительного раунда, и добыть золотые награды впервые с 2007 года. Для шведов же победа означала бы первый титул на уровне юниоров, да ещё и на родной земле.

Показав осторожный хоккей в первом периоде, команды не создали большого количества опасных моментов. Однако на перерыв шведы ушли, ведя в счёте. Сольный проход лидера атаки «трекрунур» Лукаса Рэймонда завершился точным броском в дальний верхний угол ворот Аскарова.

В начале второй двадцатиминутки россияне получили шанс отыграться после удаления Макса Вальгрена, но не только не смогли им воспользоваться, но и получили вторую шайбу в свои ворота, ненадёжно сыграв в обороне. По окончании встречи Владимир Филатов так говорил о причинах неудачного начала: «Наверное, «не вошли в игру» — будет неправильно сказано. Наверное, чересчур уверовали в свои силы, потому что прошли сборную США и подумали, что будет легче. А легче не было. Пришлось этот матч вытаскивать».

Время Подколзина

Ситуацию для сборной России исправил её капитан Василий Подколзин. Форвард системы СКА, невзрачно проведший все предыдущие игры, сказал своё слово в финале.

Подколзин: я сыграл на ЮЧМ плохо, сборная России — хорошо

В середине второй трети он завершил атаку россиян с помощью индивидуального мастерства и грамотной работы корпусом, наконец пробив стража ворот шведов Хуго Альнефельта. Арбитры заподозрили атаку на вратаря со стороны Василия, однако после просмотра видео всё-таки засчитали шайбу. А уже в начале третьего периода Подколзин, обыграв двух соперников, ассистировал Родиону Амирову, который с неудобной руки пропихнул шайбу в чужие ворота и сравнял счёт.

Недолгое лидерство

Возвращение в игру придало россиянам уверенности, и они стали постепенно наращивать давление, забирая инициативу в свои руки. И уже в середине третьего отрезка преимущество по игре конвертировалось в преимущество на табло. Максим Грошев, получив шайбу в средней зоне, ловко убежал от двоих шведов и вывел сборную России вперёд – впервые в финале.

Однако радость была недолгой. Шведам хватило 25 секунд, чтобы восстановить равенство в счёте. Оставленный в одиночестве на пятачке у наших ворот Лукас Рэймонд одним из двух бросков шведов в створ в третьем периоде в касание отправил шайбу в сетку, оформив дубль.

Гол, которого не было

Возможно, ключевой момент всего финала произошёл за три с половиной минуты до конца основного времени. Разыгрывая большинство, Василий Подколзин, казалось, затолкал шайбу в ворота шведов. Игроки россиян уже начали праздновать шайбу, вскидывая руки вверх и выкрикивая «Гол! Гол!», однако последующий просмотр, к облегчению присутствовавшей на арене публики, не подтвердил факта взятия ворот.

«К сожалению, ни на одном повторе шайбу не видно. По ощущению, она была за щитком шведского вратаря, но по факту её не видно. Конечно, со стороны судей тяжело засчитывать шайбу, которую ты не видишь, это нормальная практика», — рассказывал главный тренер сборной России.

«Когда мы увидели повтор, мы поняли, что шайба засчитана не будет, поскольку увидеть, как шайба пересекает линию, было невозможно», — говорил после матча Лукас Рэймонд.

Первый титул шведов

В результате игра перешла в дополнительное время, где именно Рэймонд и стал героем встречи, оформив хет-трик и принеся Швеции первый трофей юниорских чемпионатов мира.

«Могли сделать больше. В третьем периоде имели ощутимое преимущество, заставляли соперника удаляться, большинство у соперника было. К сожалению, не смогли его реализовать, хотя был спорный момент с незасчитанной шайбой. Как говорят, нужно забивать чисто, чтобы засчитали. Повторюсь: могли сделать больше, но не сделали», — подводил итоги финала Владимир Филатов.

Поражение в финале ЮЧМ – 2019 не стало для сборной России катастрофой – команда добыла первое за 10 лет серебро. Этой ночью у наших юниоров будет возможность этот результат улучшить.