На ЮЧМ от сборной ждали золота. Но ещё 6-7 лет назад даже не мечтали о нём

ЮЧМ-2021 транслировала канадская компания. Естественно, почти всю послематчевую картинку финала отдали под показ «кленовых листьев»: довольные улыбки, объятия, поздравления. И лишь на несколько секунд появились кадры нашей скамейки, на которой вытирали скупую слезу молодые русские игроки. Картинка смотрелась грустно.

Сборная России смотрела на канадцев со слезами на глазах. Главная боль финала ЮЧМ Канадцы в четвёртый раз в истории стали чемпионами мира среди юниоров. Впервые это произошло за пределами России.

Но если отбросить эмоции, то оптимизма в итогах ЮЧМ больше, чем печали. Та Канада, которая буром перла к финалу. Которая катком прошлась по всем соперникам. Которая по ходу турнира наколотила 20 шайб действующим чемпионам шведам, а в четвертьфинале и полуфинале забила 18 раз. Эту самую грозную Канаду наши в финале заставили местами играть вторым номером. Отбрасываться, отбиваться, прижиматься к воротам и молиться на гудроновую вязкость своего голкипера Гудро в боях на пятачке.

6-7 лет назад Россия и не мечтала о победах на юниорских чемпионатах мира – вспомните хотя бы пятилетку с 2011-го по 2016-й, когда наши пролетали мимо любых медалей. А теперь наша команда играет второй ЮЧМ подряд в финале. И если бы великолепной атаке россиян чуть-чуть побольше везло с реализацией классных моментов в матче с канадцами. Если бы наш вратарь подтаскивал не только буллиты, но и дальние кистевые броски. Если бы не злые шутки расписания, из-за которого выматывающий полуфинал с Финляндией отделяли от финала какие-то 20 часов.

То в завтрашнее Шереметьево Мичков, Чибриков и Ко привезли бы кубок чемпионов мира.

Фото: fhr.ru

Главный оптимизм этого ЮЧМ в том, что наша сборная заслужила золотые медали. Не выиграла, но заслужила. Только один пример. Когда на льду Канада против России, а счёт на табло 4:2 в пользу североамериканцев – немедленно вспоминается прошитый в подкорке Квебек. Так вот, в третьем периоде финала ЮЧМ можно было поймать себя на очень простой мысли. «Если отыграемся и превратим 2:4 в 5:4 – это будет не сказка, как в 2008-м. Это будет то, что причитается нам по праву сильного».

И в случае с нашим юниорским хоккеем ощущение от того, что мы не уступаем такой Канаде, в глобальном смысле не менее важно гипотетического победного результата. Сборная России не ждала ни от кого озарений а-ля Ковальчук, не надеялась на подарок судьбы. А «всего лишь» играла так, что золотой исход финала даже при счете 2:4 не виделся чудом.

Просто у Канады осталось чуть больше сил на концовку. Отсюда и минимум удалений в исполнении наших соперников, отсюда фора в важнейших единоборствах по бортам. «Кленовым листьям» было удобно отбрасываться, играя по счёту, а Россию подвела нехватка свежести. В хоккее такое бывает часто – великолепные команды останавливаются в шаге от золота из-за мелких нюансов. А вопрос отдыха и восстановления совсем не мелкий. Ведь этот фактор сработал и в бронзовом матче ЮЧМ-2021. В котором финны, за день до того героически сражавшиеся с Россией, сгорели 0:8. И кому – шведам, которые свой полуфинал бездарно проиграли 1:8.

«Нереальные чувства от последнего гола!» О чём говорили наши и канадцы после финала ЮЧМ Последняя минута для чемпионов длилась дольше, чем весь матч, и, когда капитан забил в пустые, все выдохнули.

Фото: fhr.ru

Сейчас вся хоккейная Россия кусает губы от досады. Мы грустим – но уже не из-за того, что надежды на золото разрушились быстро и безоговорочно (как происходило в прошлые годы). А из-за того, что юниорская сборная не взяла титул.

Второй подряд чемпионат мира мы выходим в финал и проигрываем там совсем на тоненького (те же американцы, недавно считавшиеся недосягаемым идеалом, в этом олимпийском цикле в финале ни разу не были, а на ЮЧМ-2021 дома не добрались до медалей). Россия ни в чём не уступает другим ведущим сборным планеты. У нашей страны шикарное новое поколение – дай бог ему вырасти и выйти на элитный уровень, не расплескав звездного потенциала.

Кстати, шесть человек из этой великолепной команды ещё могут выиграть юниорский ЧМ – поскольку родились в 2004-м. В России эффективно работает программа отбора и развития молодых игроков. Посмотрите, как расцвёл тот же Чибриков, которого спасли от отъезда в Северную Америку и вывели на топ-уровень всего за год. Как ярко проявляет себя Мичков.

Мичков и Иванов вошли в символическую сборную ЮЧМ, Матвей также стал лучшим форвардом

Фото: fhr.ru

Россия умеет обучать своих юниоров самому современному хоккею – гармоничному, атакующему, раскрывающему самые сильные стороны отечественных игроков.

Причём в исполнении молодых это играет особенно яркими красками. Посмотрите, каким содержательным и качественным было русское большинство на ЮЧМ. То, что кажется волшебством, – на самом деле системная работа. Сравните послевкусие, которое оставили завершившийся сегодня турнир и зимний МЧМ. Там-то никто б не сказал, что «России не повезло». Там мы проиграли Канаде по делу.

В какой-то момент в команде Ларионова просела физика, поблекла тактика, классная игра на старте сменилась бледным хоккеем на финише. Хотя ожидания от молодёжки были такими же, как от юниорской команды – золотыми. Команда Лещёва не повторила ошибок и оставалась конкурентоспособной до последней минуты. И от того следующее мировое первенство Россия будет ждать с ещё большим нетерпением.