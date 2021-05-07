На ЮЧМ от сборной ждали золота. Но ещё 6-7 лет назад даже не мечтали о нём

ЮЧМ-2021 транслировала канадская компания. Естественно, почти всю послематчевую картинку финала отдали под показ «кленовых листьев»: довольные улыбки, объятия, поздравления. И лишь на несколько секунд появились кадры нашей скамейки, на которой вытирали скупую слезу молодые русские игроки. Картинка смотрелась грустно.
Но если отбросить эмоции, то оптимизма в итогах ЮЧМ больше, чем печали. Та Канада, которая буром перла к финалу. Которая катком прошлась по всем соперникам. Которая по ходу турнира наколотила 20 шайб действующим чемпионам шведам, а в четвертьфинале и полуфинале забила 18 раз. Эту самую грозную Канаду наши в финале заставили местами играть вторым номером. Отбрасываться, отбиваться, прижиматься к воротам и молиться на гудроновую вязкость своего голкипера Гудро в боях на пятачке.
6-7 лет назад Россия и не мечтала о победах на юниорских чемпионатах мира – вспомните хотя бы пятилетку с 2011-го по 2016-й, когда наши пролетали мимо любых медалей. А теперь наша команда играет второй ЮЧМ подряд в финале. И если бы великолепной атаке россиян чуть-чуть побольше везло с реализацией классных моментов в матче с канадцами. Если бы наш вратарь подтаскивал не только буллиты, но и дальние кистевые броски. Если бы не злые шутки расписания, из-за которого выматывающий полуфинал с Финляндией отделяли от финала какие-то 20 часов.
То в завтрашнее Шереметьево Мичков, Чибриков и Ко привезли бы кубок чемпионов мира.
Фото: fhr.ru
Главный оптимизм этого ЮЧМ в том, что наша сборная заслужила золотые медали. Не выиграла, но заслужила. Только один пример. Когда на льду Канада против России, а счёт на табло 4:2 в пользу североамериканцев – немедленно вспоминается прошитый в подкорке Квебек. Так вот, в третьем периоде финала ЮЧМ можно было поймать себя на очень простой мысли. «Если отыграемся и превратим 2:4 в 5:4 – это будет не сказка, как в 2008-м. Это будет то, что причитается нам по праву сильного».
И в случае с нашим юниорским хоккеем ощущение от того, что мы не уступаем такой Канаде, в глобальном смысле не менее важно гипотетического победного результата. Сборная России не ждала ни от кого озарений а-ля Ковальчук, не надеялась на подарок судьбы. А «всего лишь» играла так, что золотой исход финала даже при счете 2:4 не виделся чудом.
Просто у Канады осталось чуть больше сил на концовку. Отсюда и минимум удалений в исполнении наших соперников, отсюда фора в важнейших единоборствах по бортам. «Кленовым листьям» было удобно отбрасываться, играя по счёту, а Россию подвела нехватка свежести. В хоккее такое бывает часто – великолепные команды останавливаются в шаге от золота из-за мелких нюансов. А вопрос отдыха и восстановления совсем не мелкий. Ведь этот фактор сработал и в бронзовом матче ЮЧМ-2021. В котором финны, за день до того героически сражавшиеся с Россией, сгорели 0:8. И кому – шведам, которые свой полуфинал бездарно проиграли 1:8.
Фото: fhr.ru
Сейчас вся хоккейная Россия кусает губы от досады. Мы грустим – но уже не из-за того, что надежды на золото разрушились быстро и безоговорочно (как происходило в прошлые годы). А из-за того, что юниорская сборная не взяла титул.
Второй подряд чемпионат мира мы выходим в финал и проигрываем там совсем на тоненького (те же американцы, недавно считавшиеся недосягаемым идеалом, в этом олимпийском цикле в финале ни разу не были, а на ЮЧМ-2021 дома не добрались до медалей). Россия ни в чём не уступает другим ведущим сборным планеты. У нашей страны шикарное новое поколение – дай бог ему вырасти и выйти на элитный уровень, не расплескав звездного потенциала.
Кстати, шесть человек из этой великолепной команды ещё могут выиграть юниорский ЧМ – поскольку родились в 2004-м. В России эффективно работает программа отбора и развития молодых игроков. Посмотрите, как расцвёл тот же Чибриков, которого спасли от отъезда в Северную Америку и вывели на топ-уровень всего за год. Как ярко проявляет себя Мичков.
Фото: fhr.ru
Россия умеет обучать своих юниоров самому современному хоккею – гармоничному, атакующему, раскрывающему самые сильные стороны отечественных игроков.
Причём в исполнении молодых это играет особенно яркими красками. Посмотрите, каким содержательным и качественным было русское большинство на ЮЧМ. То, что кажется волшебством, – на самом деле системная работа. Сравните послевкусие, которое оставили завершившийся сегодня турнир и зимний МЧМ. Там-то никто б не сказал, что «России не повезло». Там мы проиграли Канаде по делу.
В какой-то момент в команде Ларионова просела физика, поблекла тактика, классная игра на старте сменилась бледным хоккеем на финише. Хотя ожидания от молодёжки были такими же, как от юниорской команды – золотыми. Команда Лещёва не повторила ошибок и оставалась конкурентоспособной до последней минуты. И от того следующее мировое первенство Россия будет ждать с ещё большим нетерпением.
- 7 мая 2021
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