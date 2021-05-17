«Настоящий русский богатырь». Рагулин – первый десятикратный чемпион мира в истории

В преддверии чемпионата мира по хоккею – 2021 «Чемпионат» вместе с Федерацией хоккея России и «Балтикой» продолжают вспоминать прошлые победные турниры для нашей команды и их главных героев. На очереди – человек, который на протяжении многих лет был настоящим столпом сборной СССР. Мужественный, надёжный, мощный, излучающий спокойную уверенность, которая передавалась всем остальным. Не случайно он стал первым в истории десятикратным чемпионом мира по хоккею. Это произошло на его последнем большом турнире – ЧМ-1973. Александр Рагулин.

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Творческое начало, воплотившееся на ледовой арене

Перед Рагулиным в детстве открывалось много дорог: родители были архитекторами и надеялись, что сыновья-тройняшки выберут творческую стезю. В общем-то, с Александром так и вышло, но его творческое начало нашло воплощение не на сцене, а на ледовой площадке. Мальчишкой Рагулин играл на контрабасе, занимался живописью, а для физической крепости (мама очень переживала, что родившиеся накануне войны братья были слишком хиленькими) — футболом и хоккеем. Кто же знал, что из Александра вырастет здоровая 110-килограммовая глыба, которая будет закрывать собой все подступы к воротам.

Фото: РИА Новости

В какой-то момент хоккей неожиданно перевесил остальные увлечения. Братья выступали за школьную команду в первенстве Москвы, а когда им исполнилось по 16 лет, их пригласили в «Химик». «А начинали-то мы с братьями в школе. Спасибо физкультурнику. Он по национальности армянин или армянский грек. В хоккее, конечно, разбирался мало. Но сумел нас организовать в школьную команду. Оттуда попали уже в коллектив завода «Каучук». Там нас Эпштейн и высмотрел. В этом его феномен и заключался. Имел чутьё, мог разглядеть в обычных пареньках будущих звёзд», — вспоминал Александр Павлович.

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Сан Палыч

Так потом его называли везде: и в ЦСКА, и в сборной. Даже у самого Тарасова не поворачивался язык обращаться к нему по-простому, по имени. Но в «Химике» он ещё был Сашкой. Сразу же попал в команду мастеров и принялся доказывать, что талант у него многогранный и по-своему даже уникальный. Он не был самым быстрым — но этого и не требуется, если ты никогда не теряешься и всегда знаешь, что должен делать. Его умение отдать первый пас, найти лучшее продолжение атаки было выше всяких похвал. Он был жёстким и совершенно не умел проигрывать силовые единоборства, но при этом был бесконечно справедливым, благородным, добрым и широкой души человеком. Часто говорят, канадцы его боялись. Скорее, уважали этого богатыря русского хоккея. «Ко мне особенно и не лезли. Знали: если что — скручу в бараний рог», — говорил он.

Фото: РИА Новости

В 19 лет Рагулин поехал на свой первый чемпионат мира, а спустя год перебрался в ЦСКА. В сборной СССР он бессменно провёл 13 лет и, хотя никогда не был капитаном, заслужил огромную любовь как партнёров по команде, так и болельщиков.

«Рагулина нельзя было назвать защитником ни атакующего, ни оборонительного плана. В те времена наша школа хоккея не подразумевала никакой специализации. Это позже она пришла к нам из-за океана. А тогда каждый из нас, защитников сборной СССР, был лучшим и в обороне, и в атаке. А Рагулин — самым лучшим», — рассказывал защитник Виталий Давыдов.

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Первый десятикратный

К 32 годам Рагулин выиграл в хоккее всё, что только можно: Олимпиаду – трижды, чемпионаты мира – девять раз подряд, в 31 год участвовал в теперь уже легендарной Суперсерии, где впервые сборная СССР сразилась с канадскими профессионалами…

К ЧМ-1973 он остался единственным ветераном в сборной. К этому времени уже закончили Фирсов, Старшинов, Майоров, Давыдов и многие другие. Им на смену пришла молодёжь, ей предстояло возвращать себе хоккейное золото, которое годом ранее отобрали чехословаки. И делать это нужно было при родных трибунах, ведь первенство мира во второй раз в истории принимал СССР.

Выиграть было делом чести, выиграть с вселенским размахом – делом принципа. Советская команда прошлась по всем соперникам катком, проехалась поездом, задавила авторитетом — называйте, как хотите. Выделить одного героя в той команде совершенно невозможно. Как не отметить Александра Мартынюка, который в матче с немцами отличился целых восемь (!) раз? А как не восхищаться звеном Михайлов – Петров – Харламов, которое в общей сложности набрало 86 очков? 34 балла Петрова – до сих пор непревзойдённый результат в истории ЧМ. Команда за 10 матчей забросила ровно 100 шайб и досрочно выиграла титул.

Фото: РИА Новости

Но даже здесь Рагулин стоит особняком. Он ехал вроде как дядькой-наставником, который главную пользу должен приносить в раздевалке, а не на льду. Играл не во всех матчах, но когда оказывался в составе, его присутствие делало команду сильнее. Не зря тренеры решили не рисковать и выпустили его на матч с Чехословакией во втором круге – один только взгляд защитника заставлял соперников робеть.

«Александр Рагулин, ветеран сборной, выступал в непривычной для себя роли. Хотя его неверно называть запасным. Потому что только основной игрок выходит на лёд в самые трудные и критические минуты. Я не случайно начал с Александра Павловича. Это самый уважаемый хоккеист в нашей сборной. И как его не уважать, если он в течении многих лет верой и правдой служит советскому хоккею. Он поддерживал нас добрым словом, советом. И молодые игроки сразу почувствовали себя равноправными членами команды именно потому, что так доброжелательно относился к ним сам Александр Павлович», — писал после турнира капитан сборной Борис Михайлов.

Это было десятое золото Рагулина, никто в мире прежде не достигал подобных высот. Да и позже это удалось повторить только одному человеку – Владиславу Третьяку. Министр обороны СССР Андрей Гречко по такому случаю распорядился подарить защитнику новенькую «Волгу» – мечту любого советского автолюбителя.

100 голов СССР в десяти матчах! Харламова вернули в тройку Михайлова, их было не удержать На ЧМ-1973 наша сборная реабилитировалась за прошлогоднюю неудачу, а тройка Михайлов — Петров — Харламов произвела фурор.

«Таких защитников не было ни до, ни после». Проводы из хоккея

После заключительного матча, на чемпионском льду, Рагулин ещё не знал, что это его последний большой турнир, да и вообще последний матч в карьере. С Тарасовым у него давно не ладились отношения, а перед сезоном-1973/1974 они расстроились окончательно. «В одной из игр защитники грубо ошиблись в каком-то эпизоде. Тарасов разозлился и набросился на меня, когда я сидел на площадке. Признаюсь, я ничего не понял. Я не был в то время на льду. Сказал тренеру об этом. Он вскипел: «Ах, ты так считаешь?!». Ну, слово за слово. Тарасов снял меня с игры. А потом вызывает и говорит, что я не готов к сезону. С Тарасовым я достиг заоблачных высот. Он же меня и задвинул, как я считаю, раньше времени. В тридцать три. Я мог бы ещё лет пять играть, а Тарасов узрел, что тренируюсь не так старательно, как прежде», — вспоминал Рагулин.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Ему устроили торжественные проводы из хоккея во время декабрьского турнира «Известий», и на этом всё. Больше в большом хоккее Рагулин не появлялся – ни в качестве тренера, ни на других должностях. Но память о нём бережно хранится и теперь, потому что таких хоккеистов невозможно забыть. «Не случайно именно с ним наша сборная 10 раз завоевывала золото мировых первенств — ни у кого другого в хоккейном мире нет подобных заслуг. Как игрок он отличался колоссальной надёжностью — таких защитников не было ни до, ни после Рагулина. И, наверное, никогда уже не будет», — говорил Владимир Юрзинов-старший.

«Все знали Рагулина как великого защитника, во многом благодаря усилиям которого наш хоккей стал в те годы лучшим в мире. Но хотел бы сказать о другом, ведь я часто общался с ним и в обычной жизни. Знал Сашу как добродушного, абсолютно бесконфликтного человека, настоящего русского богатыря, который всегда готов был прийти на помощь. Он — воплощение всего лучшего, что есть в русском человеке», — вспоминал Евгений Зимин.