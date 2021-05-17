Лучшая игра десятилетия в НХЛ. «Торонто» громил «Бостон» 4:1, но всё потерял за 10 минут

13-кратный чемпион НХЛ не может пройти первый раунд плей-офф с 2004 года. Восемь лет назад «листьям» для счастья не хватило одной минуты.

В минувшие выходные в Национальной хоккейной лиге яркими матчами стартовал розыгрыш Кубка Стэнли. Действующим обладателем трофея является «Тампа-Бэй Лайтнинг», а вот финалист прошлого сезона «Даллас Старз» на сей раз остался за бортом участников плей-офф. «Чемпионат» продолжает серию материалов о самых легендарных сериях в истории североамериканской лиги.

«Пожалуйста, не дайте команде сдаться!» История уникального камбэка в истории НХЛ 79 лет назад «кленовые листья» совершили невозможное, выиграв в финале серию со счёта 0-3.

В первой части мы рассказали об уникальном камбэке «Торонто Мэйпл Лифс» в финале плей-офф 1942 года, когда «кленовые листья» отыгрались с 0-3 в серии с «Детройт Ред Уингз» и дожали соперника в решающем матче. Сегодня на очереди гораздо менее приятная история для болельщиков канадского клуба – 2013 год и памятное поражение «Лифс» в противостоянии с «Бостон Брюинз».

За свою историю «Торонто» выиграл 13 Кубков Стэнли. В период с 1947 по 1951 годы «листья» завоевали четыре Кубка Стэнли, впервые став так называемой «командой-династией». Вторая «династия» «Торонто» играла в 60-х годах, завоевав четыре кубка в период с 1962 по 1967 годы. Затем «Мэйпл Лифс» на долгие годы угодили в период затяжного кризиса, логичным венцом которого стала восьмилетняя серия непопаданий в плей-офф (2005-2012).

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Всё могло измениться в сезоне-2012/2013, когда «листья» под руководством Рэнди Карлайла наконец-то смогли пробиться в кубковый раунд. В регулярном чемпионате «Торонто» занял пятое место в Восточной конференции, и в первом раунде плей-офф соперником «листьев» стал «Бостон Брюинз», завершивший регулярку на четвёртом месте Востока. В гладком чемпионате, который был сокращён из-за локаута, команды сыграли четыре матча – и превосходство было за «мишками» (3-1). Им же намного лучше удался и старт в серии первого раунда.

«Торонто» открыл счёт в стартовом матче уже на второй минуте первого периода – отличился Джеймс ван Римсдайк, но в дальнейшем отличались исключительно игроки хозяев. В ворота Джеймса Раймера влетело четыре шайбы кряду – и подопечные Клода Жюльена забрали первую встречу со счётом 4:1. Однако в Торонто соперники отправились при равновесии в серии – во втором матче «кленовые листья» одержали победу (4:2), сравняв счёт в противостоянии.

Впрочем, домашнюю часть серии игроки «Мэйпл Лифс» провалили, проиграв две встречи кряду (2:5 и 3:4 ОТ). Судьбу четвёртого матча решил дубль нападающего Давида Крейчи. Свою вторую шайбу в игре выступающий по сей день за «Бостон» чешский форвард забросил на 14-й минуте овертайма. В Бостон команды вернулись при счёте 3-1 в пользу «мишек» – и подопечным Жюльена оставалось сделать заключительный шаг для выхода в полуфинал конференции. И вряд ли в тот момент кто-то мог представить, насколько тяжёлым он получится для фаворита серии.

Сначала пятый, а затем и шестой матчи превратились в настоящий бенефис голкипера Раймера. Канадский вратарь поймал настоящий кураж и выдал свой лучший хоккей в жизни. За 120 минут игрового времени Джеймс пропустил всего две шайбы, отразив 74 броска, сумев помочь своей команде одержать две победы кряду с одинаковым счётом (2:1), что позволило «Торонто» заработать право на седьмой матч, который навсегда вошёл в историю НХЛ.

Реквием по "кленовым" В Бостоне творилось что-то невообразимое. Так не бывает. Так не может быть! И всё-таки это случилось: 5:4 после 2:4. За полторы минуты.

Хозяева открыли счёт на пятой минуте первого периода, когда цели достиг дальний выстрел защитника оборонительного плана Мэтта Бартковски. Уже спустя четыре минуты гости отыгрались благодаря точному броску будущего финалиста Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда» Коди Франсона. В тот вечер канадский защитник разбудил в себе снайперский дар – и в середине второго периода во второй раз в матче прошил Туукку Раска. На старте третьего отрезка за дело взялись лидеры «Торонто» – нападающие Фил Кессел и Назем Кадри – с интервалом в три минуты дважды подряд отправившие шайбу в цель. За 14.31 до конца основного времени матча на табло «Ти-Ди Гарден» арены горели грустные 1:4 для хозяев льда. И, наверное, даже самые отчаянные болельщики «Бостона», не могли вообразить, что впереди их ждёт один из самых главных камбэков в истории лиги.

За 10 минут до конца периода надежду «мишкам» на спасение дарит точный бросок Натана Хортона. Однако время неумолимо приближается к финальной сирене, а счёт на табло больше не меняется. Пять минут до конца, четыре, три, две – а дефицит в две шайбы продолжает держаться. Жюльен меняет Раска на шестого полевого игрока – и Милан Лучич с пятака доедает отскок после броска Здено Хары. Вбрасывание в центре льда – «Бостон» завладевает шайбой – Раск снова отправляется на скамейку, а «мишки» разыгрывают комбинацию в чужой зоне. Легендарный Яромир Ягр находит передачей соотечественника Крейчи, тот адресует шайбу Патрису Бержерону, и канадский форвард броском с кистей сводит с ума «Ти-Ди Гарден».

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У тренерского штаба Карлайла был перерыв, чтобы привести свою команду в чувство, но оклематься после настолько чувствительного удара «Торонто» не удалось. Спустя пять минут после начала овертайма Бержерон оформил дубль и вывел «Бостон» в полуфинал конференции.

Фото: Steve Russell/Toronto Star via Getty Images

«Иногда, когда вы перелезаете через бортик, то смотрите на парня рядом с вами, потому что он тоже прыгает на лёд, и вы же не хотите, чтобы вас порезали коньком, верно? Но в тот момент было так много адреналина, что ничего не имело значения. Просто как можно быстрее бегите к партнёрам и прыгайте друг на друга», – говорил после матча Крейчи.

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«Вы чувствуете, как всё рушится на ваших глазах, и это может быть концом для костяка вашей команды. Просто засучите рукава и попробуйте найти немного энергии». – делился рецептом спасения Бержерон.

Фото: Brian Babineau/NHLI via Getty Images

Впоследствии «мишки» смогли добраться до финала Кубка Стэнли, где уступили «Чикаго Блэкхоукс». Что касается «листьев», то для них это был определённо худший день в XXI веке. С тех пор прошло уже восемь лет, за которые они так и не смогли преодолеть барьер первого раунда плей-офф. А сообществом журналистов НХЛ эта игра была официально признана лучшей за десятилетие.