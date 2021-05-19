Кто из игроков НХЛ в последний момент может усилить сборную России на ЧМ-2021? LIVE

Уже 21 мая в Риге стартует чемпионат мира по хоккею 2021 года. В столицу Латвии отправился 31 человек, при этом только 26 из них будут внесены в заявку национальной команды на главный турнир года. Учитывая непростые времена, связанные с пандемией коронавируса, ИИХФ увеличила разрешённую заявку на чемпионат мира с привычных 25 человек до 28.

Тренерский штаб принял решение заявить на мировое первенство только 26 хоккеистов, а ещё два места (по одному для голкипера и нападающего) оставить про запас в надежде на игроков, которые теоретически могут присоединиться к российской команде в случае очень раннего вылета из плей-офф НХЛ. «Чемпионат» запускает лайв первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли.

Изучаем расклады в североамериканской лиге и прогнозируем, кто из игроков команд, проигравших на самом старте плей-офф, может успеть в Латвию и сыграть за сборную России на мировом первенстве. При этом держим в голове, что дедлайном для заявки на чемпионат мира является 26 мая – после этого срока хоккеист уже просто не успеет пройти карантин в Риге.

Вратари Нападающие Бобровский – 50%

Сорокин – 40%

Варламов – 20%

Самсонов – 10%

Василевский – 1% Гусев – 80%

Капризов – 50%

Тарасенко – 35%

Овечкин – 35%

Свечников – 10%

Барбашёв – 10%

Ничушкин – 5%

Кучеров – 1%

Тренин – 0% Кузнецов – 0% Малкин – 0% Денисенко – 0% Михеев – 0%