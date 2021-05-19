Кто из игроков НХЛ в последний момент может усилить сборную России на ЧМ-2021? LIVE

Уже 21 мая в Риге стартует чемпионат мира по хоккею 2021 года. В столицу Латвии отправился 31 человек, при этом только 26 из них будут внесены в заявку национальной команды на главный турнир года. Учитывая непростые времена, связанные с пандемией коронавируса, ИИХФ увеличила разрешённую заявку на чемпионат мира с привычных 25 человек до 28.
Тренерский штаб принял решение заявить на мировое первенство только 26 хоккеистов, а ещё два места (по одному для голкипера и нападающего) оставить про запас в надежде на игроков, которые теоретически могут присоединиться к российской команде в случае очень раннего вылета из плей-офф НХЛ. «Чемпионат» запускает лайв первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли.
Изучаем расклады в североамериканской лиге и прогнозируем, кто из игроков команд, проигравших на самом старте плей-офф, может успеть в Латвию и сыграть за сборную России на мировом первенстве. При этом держим в голове, что дедлайном для заявки на чемпионат мира является 26 мая – после этого срока хоккеист уже просто не успеет пройти карантин в Риге.
|Вратари
|Нападающие
|Бобровский – 50%
Сорокин – 40%
Варламов – 20%
Самсонов – 10%
Василевский – 1%
|Гусев – 80%
Капризов – 50%
Тарасенко – 35%
Овечкин – 35%
Свечников – 10%
Барбашёв – 10%
Ничушкин – 5%
Кучеров – 1%
Тренин – 0% Кузнецов – 0% Малкин – 0% Денисенко – 0% Михеев – 0%
«Эдмонтон» – «Виннипег» (0-0)
Защитник Дмитрий Куликов (0%).
«Торонто» – «Монреаль» (0-0)
Нападающий Илья Михеев (0%) – защитник Александр Романов (0%).
Последние две серии на данный момент даже не стартовали – и игроки этих команд не имеют никаких шансов успеть до дедлайна на ЧМ отстреляться в НХЛ.
Западная конференция
«Вегас» – «Миннесота» (1-1)
Нападающий Кирилл Капризов (50%).
«Миннесота» Капризова с большой вероятностью проиграет «Вегасу» в первом раунде, а это означает, что 24-летний россиянин может усилить сборную в Риге. Единственная проблема – контрактный год форварда в клубе НХЛ. Представители хоккеиста могут рекомендовать ему не рисковать здоровьем перед важной сделкой.
«Колорадо» – «Сент-Луис» (1-0)
Нападающий Валерий Ничушкин (5%) – нападающий Иван Барбашёв (10%), нападающий Владимир Тарасенко (35%).
Из этой серии тренерский штаб россиян в первую очередь интересует нападающий «Сент-Луиса» Тарасенко. Известно, что Владимир дал предварительное согласие на приезд в сборную в случае непопадания команды в плей-офф, и вряд ли желание хоккеиста угасло сейчас. Правда, нужно учитывать тот факт, что 29-летний форвард снова испытывает сложности со здоровьем. Перед стартом плей-офф Владимир опять пропускал матчи своей команды, так что медицинский штаб «музыкантов» имеет все основания наложить вето на участие форварда в турнире.
«Флорида» – «Тампа-Бэй» (0-2)
Вратарь Сергей Бобровский (50%), нападающий Никита Гусев (80%), нападающий Григорий Денисенко (0%) – голкипер Андрей Василевский (1%), защитник Михаил Сергачёв (0%), нападающий Никита Кучеров (1%).
Говорить о возможности приезда игроков «Тампы» в сборную особо не приходится. Единственным вариантом является поражение «молний» в четырёх следующих матчах – оставляем на это не более 1%. А вот нападающий «пантер» Гусев является первым кандидатом на вызов из-за океана. Велики шансы и на приезд Бобровского, который обычно всегда горел желанием сыграть за сборную. Денисенко никто не позовёт.
«Каролина» – «Нэшвилл» (1-0)
Нападающий Андрей Свечников (10%) – нападающий Яков Тренин (0%).
Здесь всё просто и очевидно – «Каролина» Свечникова не проиграет серию за 5-6 матчей, а Тренин совершенно точно не является кандидатом на приглашение в сборную.
Восточная конференция
«Вашингтон» – «Бостон» (1-1)
Голкипер Илья Самсонов (вероятность приезда в сборную – 10%), защитник Дмитрий Орлов (0%), нападающий Александр Овечкин (35%), нападающий Евгений Кузнецов (без шансов).
Рассчитывать на массовый приезд игроков «Вашингтона» в сборную в этом году особо не приходится. Пожалуй, только Овечкин может приехать в сборную – Александра не остановит ни контрактный год, ни травма, полученная на финише регулярки. Защитник Орлов не проходит по заявленным критериям (сборной нужен вратарь и форвард), Самсонов не станет спасением для команды, а Кузнецов дисквалифицирован ИИХФ.
«Питтсбург» – «Айлендерс» (1-1)
Нападающий Евгений Малкин (0%) – голкипер Семён Варламов (20%), голкипер Илья Сорокин (40%).
Одна из самых интересных пар для руководства сборной России. Если Малкин точно пропустит чемпионат мира по состоянию здоровья, то вратари Варламов и Сорокин точно входят в сферу интересов национальной команды. В первую очередь, речь идёт о Илье, который ранее никогда не был основным голкипером сборной на крупном турнире.
Добрый день! «Чемпионат» запускает лайв первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Изучаем расклады в североамериканской лиге и прогнозируем, кто из игроков команд, проигравших на самом старте плей-офф, может успеть в Латвию и сыграть за сборную России на мировом первенстве. При этом держим в голове, что дедлайном для заявки на чемпионат мира является 26 мая – после этого срока хоккеист уже просто не успеет пройти карантин в Риге.
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