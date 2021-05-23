«Хоккей закончился во втором периоде». Что пишут в Америке о грязном ударе против Кучерова

Раз уже не получается переиграть «Тампу» по счёту, «Флорида» решила перебодать её в нехоккейных разборках. Когда в четвёртом матче серии догнать соперника было уже невозможно, в дело пошли клюшки, хиты и кулаки. Третий период матча не смогли закончить Никита Кучеров, которому Энтони Дюклер засадил клюшкой под колено, и Михаил Сергачёв, получивший удар сзади и улетевший головой в борт. Оба игрока «молний» сразу же отправились в раздевалку, а игра окончательно превратилась в ледовое побоище.

Стоит отметить, что The Athletic сообщает со ссылкой на источник, что травма Кучерова не должна быть серьёзной. Что касается Сергачёва, издание сообщает, что он движется в правильном направлении. Однако даже если с россиянами всё будет в порядке, реакция «Тампы» была однозначной – хоккей должен быть хоккеем, а не чем-то другим.

«Давайте делать всё в рамках игры. Хоккей закончился где-то во втором периоде»

«Не понимаю, когда нашим игрокам говорят: «Не делайте ничего тупого, иначе мы до вас доберёмся», и другая команда извлекает дивиденды. Это очень расстраивает, люди пришли посмотреть хороший напряжённый хоккейный матч, а тут кто-то позволяет себе вольности. Не поймите меня неправильно, мы и сами не ангелы. Но когда установили стандарт, и нам говорят, что будут свистеть нарушения, и не делают этого, я просто в замешательстве. Отдаю должное ребятам, которые держались, боролись, несмотря на нырки, одно незафиксированное нарушение за другим и другие обстоятельства, которые складывались не в нашу пользу.

Нет ничего плохого в том, чтобы подать сигнал или задать тон, это часть игры. Поэтому мы её любим. Поэтому люди приходят на арену, это потрясающе. Но давайте делать это в рамках игры, парни в полосатых рубашках должны это контролировать. Но если это не контролировать, случается вот такое, и твои суперзвёзды лежат на льду с травмами. Я хочу страсти, но теперь не понимаю, что нам разрешено делать, а что нельзя… Это может быть досадно.

Мы сделали, что должны были, чтобы повести в счёте, а хоккей закончился где-то во втором периоде. Это превратилось во что-то другое», — разразился тирадой главный тренер «Тампы» Джон Купер.

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«Это не мы давим, а они давят в попытке забить голы, а мы стараемся держаться подальше от этого. Иногда это намного сложнее сделать. Мы как команда не дадим в обиду своих ребят. Кучеров – один из лучших, если не лучший в НХЛ по игре на полборта. Он делает игроков вокруг себя намного лучше. Тревожно видеть, как как он падает и лежит на льду. В нашей команде никто не будет валяться на льду, если ему на самом деле не больно. Надеемся, с ним всё будет в порядке. Как бороться с игроками «Пантерз», которые травмируют хоккеистов в третьем периоде? Думаю, нужно держать своих звёзд на скамейке запасных», — заявил нападающий Алекс Киллорн.

«По реакции нашей скамейки можно было видеть, что это был не самый чистый приём. Но мы сами ничего не можем сделать, если это был грязный приём, знаю, что его изучат», — сказал защитник Виктор Хедман.

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«Тампа» и «Флорида» теперь ненавидят друг друга до чёртиков»

Североамериканская пресса критиковала судейскую бригаду и отмечала возросший градус ненависти между командами.

«Будто дворовая распродажа на арене – повсюду валяются клюшки, перчатки и шлемы, а «Пантерз» и «Лайтнинг» показывают, как сильно и искренне они друг друга не любят», — написал обозреватель сайта НХЛ Дэн Розен в «Твиттере».

«И всё сошло с рельсов», — заключает журналист сайта «Флориды» Джеймесон Олив.

«Эти судьи невероятны. Теперь ещё один игрок лежит на льду», — написал автор The Athletic Омар Уайт, когда Патрик Хёрнквист впечатал Михаила Сергачёва головой в борт.

«В промо к серии Алекс Киллорн сказал: «Мы их не любим». Надо полагать, уровень ненависти теперь повысился», — отмечает обозреватель The Athletic Джо Смит.

«Что бы ни случилось в этой серии, теперь «Тампа» и «Флорида», без сомнения, ненавидят друг друга до чёртиков, и это здорово для нас», — пишет автор ESPN Грэг Вышински.