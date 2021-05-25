Самонова критикуют, но со словаками он стал лучшим в сборной России

Сборная России в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге уступила команде Словакии со счётом 1:3. Лучшим игроком в составе команды Валерия Брагина признан голкипер Александр Самонов, отразивший 25 бросков из 27 возможных. Третья шайба была заброшена уже в пустые ворота.
Заявление сборной о Самонове после победы над чехами
Вот, что говорил глава штаба сборной России Роман Ротенберг после победы в матче с Чехией на старте ЧМ.
«Мы — команда, победу определяют именно командные действия. Все наши вратари — это часть команды. Самонов провёл свой восьмой матч в старте за сборную России: он сыграл три матча на Кубке Первого канала, два — на Шведских играх и два — на Чешских играх, и все матчи выиграл. Такой статистики нет ни у одного вратаря наших соперников. Я считаю, что для нас главное — поддерживать наших вратарей.
Счёт на табло, мы сегодня выиграли, полчаса порадовались, так как победные эмоции очень важны для команды, и в хорошем настроении продолжаем работать дальше, так как всегда самая важная игра — следующая, поэтому идём вперед шаг за шагом», — сказал Ротенберг агентству ТАСС.
Будет ли в сборной России тандем Самонов – Самсонов?
Спросили про игру Самонова после поражения от Словакии и у главного тренера сборной России Валерия Брагина. Также тренер рассказал про то, станет ли Илья Самсонов, прилетающий из Северной Америки, первым номером команды.
«С Самсоновым мы говорили, у него огромное желание играть за сборную. Когда он приедет, тренер вратарей посмотрит его состояние. У него хороший опыт игры в НХЛ, я его прекрасно знаю, будем решать. Самонов, считаю, сегодня провёл хорошую игру. Мы со второго периода старались переломить ситуацию, но не хватило. Для тренерского штаба это хороший урок, как готовить команду», — заявил Брагин.
Кто, если не Самонов?
Кстати, после матча с чехами лучшим в составе россиян тоже признали голкипера Самонова.
На самом деле выбор у тренерского штаба сейчас не такой уж большой. Приедет Самсонов, в заявке Бочаров, в Риге находится Федотов. Кого ещё могли пригласить на чемпионат мира? Василий Кошечкин уже не в том возрасте, олимпийский чемпион Пхёнчхана вряд ли согласился бы на поездку в Латвию.
Бобков, Билялов, Аликин? Бобков проиграл конкуренцию в «Авангарде» Шимону Грубецу и после плей-офф уже сменил команду, перейдя в «Ак Барс». Аликин не имеет должного опыта и выступает в клубе-аутсайдере КХЛ, а у Билялова в завершившемся плей-офф случались травмы. В этой связи в сборную логично взяли того, кто был на виду у Валерия Брагина в СКА.
Да, у Самонова случаются ошибки, но гораздо больше вопросов, например, к российским нападающим. К примеру, куда пропал ничего не забивший на этом турнире Максим Шалунов и почему лидер сборной удаляется в концовке третьего периода, после чего команда пропускает решающую шайбу? Хватает вопросов и к другим полевым хоккеистам.
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