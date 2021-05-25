«Знали, что можем совершить невозможное». Последний матч Брагина и Тарасенко в сборной

Вместе они обыгрывали канадцев в финале МЧМ-2011. Сейчас у форварда тоже есть травма, но он не мог отказать «второму отцу».

Тарасенко захотел приехать в сборную России, несмотря на проблемы со здоровьем

Через несколько часов после вылета «Сент-Луис Блюз» из розыгрыша Кубка Стэнли 2021 года Федерация хоккея России сообщила, что нападающий «музыкантов» Владимир Тарасенко дал согласие на участие в чемпионате мира в Латвии. Откровенно говоря, эта новость вызвала у меня определённое удивление.

Проблемы 29-летнего форварда с плечом известны всем, кто следит за хоккеем, а сразу после завершения сезона в НХЛ российский нападающий на пресс-конференции сообщил об ещё одном повреждении.

«У меня проблема с пахом, и нужно время, чтобы всё зажило. Спасибо медицинскому персоналу за то, что я смог выходить на лёд», — сказал Тарасенко на послематчевой пресс-конференции.

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Казалось, что Тарасенко совершенно точно возьмёт самоотвод от мирового первенства по медицинским показателям, чтобы заняться тщательным восстановлением после тяжёлого сезона в североамериканской лиге. Однако Владимир сообщил представителям ФХР о готовности ехать в национальную команду. Руководство и медицинский штаб клуба НХЛ могли наложить запрет на решение своего форварда, но само его желание в любом случае вызывает огромное уважение. Возможно, одним из ключевых факторов, повлиявших на настрой Тарасенко, является фигура главного тренера сборной России? Вспоминаем о взаимоотношениях нападающего с рулевым национальной команды Валерием Брагиным.

Тарасенко был капитаном в первой молодёжке Брагина

53-летний Брагин впервые возглавил молодёжную сборную России в марте 2010 года через несколько месяцев после того, как наша сборная под руководством Владимира Плющева мощно провалилась на МЧМ в Канаде, уступив в четвертьфинале команде Швейцарии. 19-летний Тарасенко на том турнире провёл шесть матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу. Первым совместным турниром для тренера и игрока стал МЧМ 2011 года, который проходил в американском Баффало.

На свой второй молодёжный чемпионат мира в карьере Владимир отправился в статусе одного из самых опытных игроков в той сборной. Неслучайно именно Тарасенко был выбран капитаном российской молодёжки. Его ассистентами стали Дмитрий Орлов из новокузнецкого «Металлурга» и Никита Двуреченский, представлявший московское «Динамо».

«Мой отец сам был капитаном в разных командах, поэтому он прекрасно представлял, что меня может ждать и дал совет перед чемпионатом. Не надо пытаться сделать больше, чем в твоих силах. Нельзя брать всё на себя. Но самая важная роль капитана, на мой взгляд, заключается в создании коллектива. Постараюсь оправдать возложенное на меня доверие», — говорил Тарасенко перед отлётом в США.

«Он выходит с травмой, а ты, здоровый, не сможешь сыграть?!»

Что ж, Владимир в полной мере оправдал оказанное ему доверие. На последнем победном в истории сборной России МЧМ Тарасенко набрал очки в шести матчах из семи, в результате остановив бомбардирский счётчик на отметке в 11 (4+7) очков. В результате нападающий «Сибири» вместе с Евгением Кузнецовым занял второе место в гонке лучших бомбардиров сборной России.

На всём турнире результативнее выступил только канадец Брэйден Шенн. В финальном матче с канадцами Тарасенко стал одним из главных героев легендарного камбэка (5:3), забросив шайбу и отдав результативную передачу. Именно третий гол Тарасенко, который позволил россиянам сравнять счёт в схватке, по сути, стал переломным.

Ещё больше уважения к Тарасенко вызывает тот факт, что российский капитан играл в финале через боль. В одном из эпизодов матча Владимир получил болезненный удар по рёбрам, который не остановил нападающего. Тарасенко вышел на третий период и стал одним из лучших на льду. Хоккеист доказывал свою состоятельность не словом, а делом. Много говорить Тарасенко никогда не любил.

«Когда Володя получил травму, но собрался и вышел обратно на лёд, пошла совсем другая игра, — впоследствии вспоминал нападающий Кузнецов. — Ты думаешь: «Как же так, он с травмой выходит, а ты, здоровый, не сможешь сыграть?!». И эмоции захлёстывают».

«Во время второго перерыва в матче с Канадой наш тренер сказал, что мы заслужили чемпионский титул, не имеем права сдаваться и должны верить в себя и в Россию. Больше ничего, но этого было достаточно. Мы понимали, что у нас ещё есть шанс спасти игру — это чувство всё время сидело где-то внутри, ведь до этого мы уже дважды вытаскивали тяжелейшие матчи в концовках. Могу сказать одно: даже при счёте 0:3 никакой обречëнности, безнадёжности не было. Мы знали, что можем совершить невозможное. И мы это сделали. Трудно это объяснить, потому что мы сами до сих пор не понимаем, как это произошло», — говорил Тарасенко после их последнего матча с Брагиным как игрока с главным тренером в сборной на МЧМ-2011.

Фото: РИА Новости

«Брагин стал для нас вторым отцом. Надеюсь, что у него всё будет хорошо»

Неудивительно, что своим мужеством Тарасенко заслужил любовь тренера. И эта любовь взаимна. Сам нападающий не раз с огромным уважением отзывался о специалисте, в том числе и в интервью, посвящённом назначению Валерия Николаевича на должность главного тренера взрослой национальной команды.

«Думаю, всё дело в честности. Он всегда выглядит серьёзным, но любит посмеяться. Когда мы были в сборной, он стал для нас вторым отцом. С ним можно было обсудить абсолютно любую тему, не только хоккей. У нас не было барьера, когда идёшь и шугаешься тренера. Наоборот, обсуждали абсолютно все проблемы. Когда к молодым пацанам относятся честно, с доверием — это дорогого стоит.

Есть тренеры, которые говорят только хорошее, а на самом деле этого нет. И наоборот. Мы приезжали в молодёжную команду и чувствовали себя взрослыми. Он даже обсуждал с нами, когда нам удобнее сделать выходной. Мы понимали, что, если он идёт на уступки, мы должны выложиться на 110 процентов на следующий день. Чтобы нам не было стыдно за то, что нам доверяют, а мы облажались. Возраст 18-19 лет — очень тяжёлый. К ребятам нужно было искать особый подход. Не каждый тренер может работать с детьми.

Очень тяжело заставить группу подростков, у которых жизнь только начинается, делать одно и то же. Люди, которым это по силам — одарённые. Каждый раз, когда смотрю на тренировки маленьких детей, я понимаю, что не все могут этим заниматься. Это не так легко, как кажется: тебя никто не слушает, все галдят. Им нужно заставить тебя уважать и в то же время построить команду в свою пользу. У Валерия Николаевича это получалось. В год его работы всегда хотелось ехать на сборы. Мы очень ждали встречи друг с другом и отлично проводили время. Я искренне надеюсь, что всё будет хорошо», — говорил нападающий в июне 2020 года.

Спустя год Владимир готов сделать всё от себя зависящее, чтобы у Брагина действительно всё было хорошо в сборной России. Нападающий «Сент-Луиса» хочет приехать в Ригу и снова сыграть под руководством любимого тренера. Несколько часов назад стало известно, что американский клуб дал согласие на участие Тарасенко в чемпионате мира, и нападающий прилетит в расположение сборной 26 мая.