Россия — Швеция на ЧМ-2021: прямая трансляция Первого канала, видео, время матча

Главное, что нужно знать перед шестым матчем нашей команды на чемпионате мира — 2021.

Дата и время матча

31 мая сборная России проведёт шестой матч чемпионата мира — 2021, проходящего в Латвии. Соперником наших ребят станет команда Швейцарии. Начало встречи — в 20:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Прямая трансляция

Встречу в прямом эфире будет транслировать «Первый канал». Начало — в 16:15 мск.

Права на видео принадлежат «Первому каналу». Посмотреть видео можно будет на официальном сайте канала.

Материалы о матче

Новость по теме Сборная России провела тренировку накануне матча со Швецией

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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал игру сборной России на чемпионате мира.

«Надо отметить хорошее физическое состояние игроков на сегодняшний день, мы можем по ходу игры добавлять, и это нам даёт возможность дальше также готовиться к следующим матчам. Как мы всегда говорим, самая важная игра — следующая, впереди очень серьёзный соперник — сборная Швеции. Сейчас мы немного порадовались, потому что понимали, насколько сегодняшний матч был важным, поблагодарили всех, но работа продолжается, мы продолжаем оттачивать детали, так как ещё есть вещи, которые нас не устраивают, поэтому работаем над ними.



Надо отметить и нашего соперника. Мы сегодня увидели хоккей на самых высоких скоростях, и, что понравилось, это был настоящий хоккей, где все игроки нашей сборной и соперника играли без какой-то грязи. Конечно, мы хотим играть, как сборная СССР, которая забивала в первые 10 минут по три гола, а потом играла спокойно, мы к этому стремимся, но это серьёзная работа», — цитирует Ротенберга агентство ТАСС.