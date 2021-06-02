«Это было уничтожение». Что говорили канадцы после громких побед над Россией

За последние 10 лет у наших ни одной победы на чемпионатах мира. Канадцы выигрывали и не всегда уважали соперника.

Завтра сборная России сыграет с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею – 2021. За последние 10 лет эти соперники трижды встречались в рамках мировых первенств, и всё в плей-офф. И все три матча Россия проиграла – финал-2015, полуфинал-2017 и четвертьфинал-2018. «Чемпионат» вспоминает самые яркие высказывания «кленовых листьев» после своих побед – они не всегда уважали соперника.

Финал ЧМ-2015. Канада – Россия – 6:1

«Это было уничтожение со счётом 6:1, и это удовлетворяет»

Ни Бобровский, ни Малкин с Овечкиным, ни Ковальчук с Тарасенко ничего не смогли противопоставить сопернику. После первого периода счёт был только 0:1, но превосходство Канады было налицо, и дальше начался форменный разгром.

«Нам не нужна была дополнительная мотивация в этом матче, но российские хоккеисты добавили нам эмоций во время разминки своими взглядами. Игроки взяли этот настрой и показали всё на льду. Это была не победа со счётом 3:2, а уничтожение со счётом 6:1, и это удовлетворяет», — говорил главный тренер сборной Канады Тодд Маклеллан.

«Канада — великая хоккейная страна, и мы хотели показать это. Да, канадцам очень важен Кубок Стэнли, но и чемпионат мира мы хотим выиграть. Быть чемпионами — большая честь», — говорил лучший бомбардир турнира Джейсон Спецца.

«Мы шли от игры к игре, а в финале провели просто великолепный матч, показали всю глубину состава, мы все были крутыми», — говорил Сидни Кросби, который приехал в Чехию, чтобы войти в Тройной золотой клуб, — и вошёл.

«Мы заставили действительно хорошую команду выглядеть середняком. Ощущения просто великолепные», — радовался вратарь Майк Смит.

«Это лучшая сборная Канады на чемпионатах мира за очень долгое время», — говорил эксперт TSN Рэй Ферраро.

Полуфинал ЧМ-2017. Канада – Россия – 4:2

«Один из самых потрясающих матчей, в которых я принимал участие»

У России была великолепная команда, которая набрала отличный ход и даже вела 2:0 по ходу этой встречи, но в третьем периоде Канада преобразилась и накидала четыре гола в ворота Андрея Василевского. Но если два года назад канадцы вполне заслуженно упивались своим превосходством, то в Кёльне отдавали должное силе соперника.

«Эта игра была особенной и не похожей ни на одну другую. Понятно, что нам пришлось тяжело, поскольку русские повели со счётом 2:0. Тут им надо отдать должное – голы они нам забили красивые. Этот матч был самым сложным на турнире», — говорил Колтон Парэйко.

«С таким серьёзным соперником, как сборная России, мы на чемпионате мира ещё не сталкивались. Сегодняшний матч стал для нас тестом высшей сложности. «Гореть» 0:2 после второго периода – это был огромный вызов для каждого из нас. Но мы справились с ним и вышли победителями из тяжёлой ситуации. Я не готов сказать, что Россия здесь самая сильная команда. Есть и другие. Но ведь мы её обыграли. В любом случае это очень хороший оппонент», — говорил Шон Кутюрье.

«Сборная России пережила худшее, что может случиться в хоккее. Вести 2:0 после двух периодов, владеть инициативой – и проиграть… Но это игра, такое нередко случается, и сегодня мы увидели новый пример», — сочувствовал поверженным соперникам Марк Шайфли.

«Считаю, что мы играли против лучшей команды на этом турнире, в составе которой отличные игроки», – заявил Джейсон Демерс.

«Это был один из самых потрясающих матчей, в которых я когда-либо принимал участие. Все российские игроки до единого выложились без остатка. Показали всё, на что способны. И канадские тоже. Поэтому матч и получился настолько шикарным. Просто где-то в каких-то моментах одни классные игроки обыгрывали других», — говорил тренер Джон Купер.

Четвертьфинал ЧМ-2018. Россия – Канада – 4:5 ОТ

«Эти матчи – всегда настоящая битва, против России никогда не бывает легко»

Сборная России привезла в Копенгаген далеко не самый сильный состав, но билась с канадцами до последнего. Трижды отыгрывалась в счёте – в первый раз с 0:2, и проиграла только в овертайме, схватив обидное и не самое очевидное удаление.

«Сборную России нельзя назвать по-настоящему сильной. Сколько раз я приезжал на чемпионаты мира – у России всегда из НХЛ приезжали все, кто только мог. А в этом году многие не приехали. Так бывает. Именно в этом – разница между теми командами, что я видел, приезжая в прошлые году, и этой. В принципе, у всех сборных год на год не приходится. Не всегда получается собрать всех лучших», — говорил перед игрой Майк Бэбкок.

«Конечно, матч Россия — Канада — это особое событие для игроков. В целом это было очень здорово — две классные сборные доиграли до овертайма в матче плей-офф чемпионата мира. Надо отдать должное России, которая отыгрывалась по ходу всего матча. Это трудовая победа», — говорил главный тренер Канады Билл Питерс.

«Здорово и приятно, что, как и на прошлом чемпионате, выиграли у России в плей-офф. Для нашего поколения игры с Россией – знаковые. Это всегда настоящая битва, с Россией никогда не бывает легко», — радовался Райан О’Райлли, который второй год подряд забил победный гол в матче с Россией.

Что будут говорить канадцы после четвертьфинала в Риге, зависит только от сборной России. По составу и по игре она – фаворит, теперь дело за хоккеистами подтвердить это статус.