«За нас болел весь стадион». Последняя победа России над Канадой на ЧМ

Наверное, далеко не каждый болельщик сборной России по хоккею помнит о последней победе нашей команды над принципиальным соперником в рамках чемпионатов мира. Действительно, случилась она довольно давно, целых 10 лет назад.
И это не шутки! Братислава, чемпионат мира 2011 года. Как и сегодня, канадцы и россияне встречались друг с другом в рамках четвертьфинальной стадии. Звёздный Джейсон Спецца открыл счёт в начале второго периода, после чего команда, ведомая Вячеславом Быковым, долгое время пыталась отыграться. Но все попытки были тщетными. Казалось, встречу уже не спасти.
И тут случилось самое интересное. В середине третьей двадцатиминутке россиян буквально прорвало. Сперва Кайгородов в меньшинстве (!) из своей зоны прорвался к воротам канадцев, оставив в дураках сразу трёх игроков противника. Далее — выход один на один с Бернье и бросок точно в левый верхний угол. Просто великолепно!
Кстати, вы помните пять главных звёзд сборной Канады на чемпионате мира? Вот они.
Логично, что останавливаться на достигнутом российская ледовая дружина не собиралась. У соперника задрожали колени, этим нужно было воспользоваться. В итоге, как всегда, в самый нужный момент забил Ковальчук. Последовал шикарный пас из-за ворот Бернье в исполнении Радулова, а Илья с близкого расстояния буквально прошил голкипера. Кстати, это был первый гол на турнире для Ковальчука. Зато какой важный!
«Кленовые листья» заменили вратаря на шестого полевого игрока, но спасти встречу так и не сумели. Жаль, что после этой победы россияне «сгорели» финнам в полуфинале (0:3), а затем не справились с чехами в игре за бронзу (4:7). Но это, как говорят в таких случаях, уже другая история. Канада же была обыграна ярко, со вкусом.
«Если судить по именам, у русских самая сильная атака на этом турнире. Ни одна сборная не может похвастаться тем, что у неё есть Овечкин и Ковальчук. Что ж, этот четвертьфинал будет большим вызовом для нас. Этих форвардов нельзя выпускать один на один. Это задача всей команды, а не меня одного. Если мы не отступим от своей системы и не станем хватать удаления, то добьёмся успеха», — говорил ещё до игры голкипер канадцев Бернье.
Добиться успеха, как бы ни мечтал Бернье, его коллективу не удалось.
«Если судьи не засчитали гол Никулина — значит, его не было. Кайгородов — молодец, так как ему все кричали, чтобы он выбросил шайбу из зоны. Но он прислушался к внутреннему голосу, убежал к воротам соперника и забил. Завтра у нас игра с Финляндией. Несколько дней назад мы встречались с ними. Сейчас освежим в памяти тот матч, изучим его. Выйдем с дополнительными силами и постараемся выиграть и пройти дальше», — заявил после игры тогдашний главный тренер россиян Вячеслав Быков.
Точно не помешает вспомнить о самой крупной победе сборной СССР над канадцами в хоккее. Россиянам сегодня можно повторить!
Матч с Финляндией, конечно, вспоминать не хочется, зато четвертьфинальная победа над канадцами до сих пор стоит перед глазами.
«Мы могли много забить ещё во втором периоде, провели приличное количество времени в большинстве, но мало бросали. Это, наверное, наш минус. Но команда продолжила поиск своей игры и добилась желаемого. На этом чемпионате мира впервые за нас болел весь стадион. Очень приятно, что всё это вылилось в итоговую победу. Что касается гола Кайгородова, то он был великолепен. Но мы сами пропустили аналогичным образом. Провалились и позволили Спецце выскочить один на один. Надо было отплатить по счетам, что ребята и сделали», — отметил после игры вратарь россиян Константин Барулин.
Что ж, ждём сегодня только победы! Пора прерывать столь неприятную и длительную серию.
- 3 июня 2021
-
15:36
-
15:34
-
15:24
-
15:18
-
15:12
-
15:08
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:17
-
14:12
-
14:10
-
13:58
-
13:50
-
13:33
-
13:31
-
13:16
-
13:11
-
12:42
-
12:41
-
12:30
-
12:11
-
12:10
-
11:59
-
11:49
-
11:25
-
11:20
-
11:18
-
11:05
-
11:00
-
10:51
-
10:29
-
10:07
-
10:05
-
09:40