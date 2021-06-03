«За нас болел весь стадион». Последняя победа России над Канадой на ЧМ

Наша сборная долгих 10 лет не может обыграть «кленовых листьев» на мировых форумах. Тот успех до сих пор стоит перед глазами.

Наверное, далеко не каждый болельщик сборной России по хоккею помнит о последней победе нашей команды над принципиальным соперником в рамках чемпионатов мира. Действительно, случилась она довольно давно, целых 10 лет назад.

И это не шутки! Братислава, чемпионат мира 2011 года. Как и сегодня, канадцы и россияне встречались друг с другом в рамках четвертьфинальной стадии. Звёздный Джейсон Спецца открыл счёт в начале второго периода, после чего команда, ведомая Вячеславом Быковым, долгое время пыталась отыграться. Но все попытки были тщетными. Казалось, встречу уже не спасти.

И тут случилось самое интересное. В середине третьей двадцатиминутке россиян буквально прорвало. Сперва Кайгородов в меньшинстве (!) из своей зоны прорвался к воротам канадцев, оставив в дураках сразу трёх игроков противника. Далее — выход один на один с Бернье и бросок точно в левый верхний угол. Просто великолепно!

Кстати, вы помните пять главных звёзд сборной Канады на чемпионате мира? Вот они.

Логично, что останавливаться на достигнутом российская ледовая дружина не собиралась. У соперника задрожали колени, этим нужно было воспользоваться. В итоге, как всегда, в самый нужный момент забил Ковальчук. Последовал шикарный пас из-за ворот Бернье в исполнении Радулова, а Илья с близкого расстояния буквально прошил голкипера. Кстати, это был первый гол на турнире для Ковальчука. Зато какой важный!

«Кленовые листья» заменили вратаря на шестого полевого игрока, но спасти встречу так и не сумели. Жаль, что после этой победы россияне «сгорели» финнам в полуфинале (0:3), а затем не справились с чехами в игре за бронзу (4:7). Но это, как говорят в таких случаях, уже другая история. Канада же была обыграна ярко, со вкусом.

«Если судить по именам, у русских самая сильная атака на этом турнире. Ни одна сборная не может похвастаться тем, что у неё есть Овечкин и Ковальчук. Что ж, этот четвертьфинал будет большим вызовом для нас. Этих форвардов нельзя выпускать один на один. Это задача всей команды, а не меня одного. Если мы не отступим от своей системы и не станем хватать удаления, то добьёмся успеха», — говорил ещё до игры голкипер канадцев Бернье.

Добиться успеха, как бы ни мечтал Бернье, его коллективу не удалось.

«Если судьи не засчитали гол Никулина — значит, его не было. Кайгородов — молодец, так как ему все кричали, чтобы он выбросил шайбу из зоны. Но он прислушался к внутреннему голосу, убежал к воротам соперника и забил. Завтра у нас игра с Финляндией. Несколько дней назад мы встречались с ними. Сейчас освежим в памяти тот матч, изучим его. Выйдем с дополнительными силами и постараемся выиграть и пройти дальше», — заявил после игры тогдашний главный тренер россиян Вячеслав Быков.

Точно не помешает вспомнить о самой крупной победе сборной СССР над канадцами в хоккее. Россиянам сегодня можно повторить!

Матч с Финляндией, конечно, вспоминать не хочется, зато четвертьфинальная победа над канадцами до сих пор стоит перед глазами.

«Мы могли много забить ещё во втором периоде, провели приличное количество времени в большинстве, но мало бросали. Это, наверное, наш минус. Но команда продолжила поиск своей игры и добилась желаемого. На этом чемпионате мира впервые за нас болел весь стадион. Очень приятно, что всё это вылилось в итоговую победу. Что касается гола Кайгородова, то он был великолепен. Но мы сами пропустили аналогичным образом. Провалились и позволили Спецце выскочить один на один. Надо было отплатить по счетам, что ребята и сделали», — отметил после игры вратарь россиян Константин Барулин.

Что ж, ждём сегодня только победы! Пора прерывать столь неприятную и длительную серию.