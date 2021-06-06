У России мало центральных. На чемпионате мира наигрывали новое поколение форвардов?

От впечатлений остыли — и пора вспомнить, что через полгода с хвостиком нас ждёт Олимпиада. И каждый шаг, каждое решение, каждый кадровый или ледовый эксперимент уже подчинены этой цели.

Не забывайте, что энхаэловцев в февральском Пекине никто ещё никому не гарантировал. В теории заокеанская лига участвовать в супертурнире согласна. Но на самом деле всё может сорваться в любой момент из-за абсолютно разных причин. Например, как это бывает чаще всего, не договорятся по деньгам. Не согласуют доли распределения расходов или доходов. Или у того, кто сменит Фазеля, не хватит опыта с авторитетом для дирижирования финальной стадией переговоров. Или, наконец, вмешаются факторы совсем уж большой геополитики.

Значит, сборная Россия должна готовиться к обоим сценариям — Олимпиада с игроками НХЛ (и без них). В обоих случаях национальная команда должна быть укомплектована так, чтобы быть реальным претендентом на золотые медали международного турнира.

Насколько важно иметь качественный план Б, показала предыдущая Олимпиада. На которой провалились именно те, кто оказался не готов играть без энхаэловцев. А именно медалисты Сочи-2014 шведы и финны — они на Играх в Корее не попали даже в полуфинал.

У правильной подготовки к Олимпиаде свои законы. А последствия ошибок могут быть очень болезненны, что, кстати, наша страна увидела в сочинском олимпийском цикле. Билялетдинов тогда расписал состав к главному турниру четырёхлетия ещё за полтора года до этого самого турнира. После победы на ЧМ-2012, которую принесли отнюдь не команда или системность, а блестящий Малкин. Но главный тренер упорно держал в своей голове раз и навсегда очерченный состав. Ничего не менял, ничего не анализировал, не следил за переменами обстановки и актуальными трендами, связанными с множеством кандидатов в сборную. В итоге догматизм и негибкость сыграли очень злую шутку. За два месяца до Олимпиады Билялетдинов с треском проиграл русский этап Евротура в том же Сочи, запаниковал, все новогодние каникулы прокатался по городам НХЛ и выгреб из-за океана когорту новых любимчиков. Всех, кого можно и кого нельзя. Часть внезапных фаворитов оказалась просто бесполезна (например, Ничушкин). А упёртость в доверии другим кандидатам и вовсе сыграла роковую роль (кейс с выбором между Варламовым и Бобровским).

Фото: fhr.ru

Почему именно эти люди?

В российском составе на ЧМ-2021 оказалось 17 дебютантов — больше, чем половина команды. Ещё до старта мирового первенства было ясно, что такой выбор — риск с точки зрения планов победить на рижском турнире. Но, согласитесь, важнее другое. Возможность поэтапно готовиться к Олимпиаде, реально обкатывать в боевых условиях кандидатов на Игры-2022. Именно поэтому на чемпионате мира появилось рекордное число русских новичков. Именно поэтому средний возраст команды был 25,5 лет.

На чемпионате мира стало понятно, кто из хоккеистов этого амплуа готов к международным матчам лучше, а чьё время наступит позднее. Главное — центры получили огромный опыт и вышли на новый уровень готовности к турнирам с приставкой «топ».

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Претендовать на участие в ЧМ могло около 15 центрфорвардов из КХЛ. Все кандидаты, попавшие в поле зрения сборной, тем или иным образом оценивались через международную призму. Например, Зернов принял участие в чешском этапе Евротура и сыграл слабее своих возможностей. Проигрывал единоборства, борьбу за нейтральные шайбы, допускал позиционные ошибки, а его пятёрка пропустила три гола. Причин неготовности к ЧМ было несколько, и одной стал длинный сложный сезон в КХЛ — игрок не пропустил ни одного матча в клубном сезоне-2020/2021. Ярославец Красковский в Праге выглядел неуверенно: пробелы в скорости и позиционной игре мешали успевать за темпом международного хоккея. Есть перспективы у победителя Шведских игр Соркина, но ему надо набираться опыта и обрастать мясом. Не хватает пока опыта и казанцу Сафонову.

Несколько игроков не попали в весеннюю кандидатскую обойму из-за травм — Галимов, Семёнов, Алексеев. О повреждении опытного Шипачёва знают все. Хочется верить, что в олимпийском сезоне у яркого диспетчера будет всё в порядке. Болельщики и специалисты не понимают, почему не пригласили Кадейкина, но у него наверняка будет полноценный шанс в новом сезоне.

Вся хоккейная Россия будет молиться и на здоровье Малкина, который ложится на операцию. Ведь из семи центров, выступающих в НХЛ, реальным мотором ударных пятёрок нашей сборной на Олимпиаде способен быть только двукратный чемпион мира. Кузнецов дисквалифицирован. Барбашёв, Мальцев, Наместников и Тренин по своим качествам — более узкие ролевики. Способные пахать в сдерживающих звеньях и в меньшинстве, но пока не готовые дирижировать атакой. Ещё один центр Анисимов страдает не только из-за многочисленных травм последних лет, но и от неизвестности с продолжением карьеры. Он всё ещё без клуба.

В итоге получается, что даже в случае плана А сборная России будет неизбежно опираться частью на энхаэловских, а частью — на кахаэловских центров. И вот тут ЧМ-2021 может сослужить нам добрую службу. Ведь до турнира опыта игры на мировых первенствах не было у четырёх из пяти форвардов этого амплуа — Воронкова, Морозова, Карнаухова и Каменева. Пятый, Шалунов, ездил на ЧМ три года назад, но тогда в некоторых матчах его игровое время было минимально.

Фото: fhr.ru

Бесценный опыт

А теперь на длинной дистанции ответственного турнира все наши центры этот опыт получили. Набирали очки, выиграли больше половины вбрасываний. Дирижировали атаками с ходу и большинством. Поняли, что такое игра на результат в свитере сборной и как этот результат делается. Научились ценить эпизод, наконец.

Тот же Морозов, например, навсегда запомнит, как в том же самом матче против Канады не сумел принять суперголевой пас от Тарасенко. И поймёт, что такое момент или шанс, которые упускать нельзя. Такой опыт поможет ему взрастить бомбардирскую хищность, которая и требуется от креативного технаря, да ещё и с символичной для нашего хоккея восьмёркой на спине.

Каменев почувствовал вкус диспетчерских подвигов, благодаря которым команда затаскивает матчи с самыми принципиальными международными соперниками — вспомните, как он классно выглядел против тех же чехов. Воронков свою хорошую спортивную наглость обкатал на уровне ЧМ, поняв, что не боги горшки обжигают. И тоже жёг, временами показывая потрясающую готовность тащить команду за собой. Карнаухов вырос в командного бойца, готового ложиться под шайбу, пахать смены от ворот до ворот и выцарапывать вбрасывания. Ну а Шалунов понял, что турниры уровня ЧМ выдвигают совсем иные требования и диспетчерские стандарты, чем плей-офф Кубка Гагарина.